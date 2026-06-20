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दिल्ली-NCR में अगले दो दिन आंधी-बारिश के आसार, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर के लोगों को आने वाले दिनों में भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है. भारतीय मौसम विभाग ने में शनिवार को हल्की से मध्यम बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाओं का अनुमान लगाया है.

कल शुक्रवार को राजधानी में येलो अलर्ट होने के बाद भी कोई विशेष मौसमी गतिविधि नहीं हुई. शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह सामान्य से 0.3 डिग्री अधिक था.न्यूनतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया और यह सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक था.



दिल्ली में अगले एक हफ्ते मौसम रहेगा खुशनुमा

राजधानी में अगले एक सप्ताह तक मौसम खुशनुमा बने रहने की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक होने की संभावना कम है. दिल्ली में आज शनिवार को अधिकतम तापमान 37 से 39 तथा न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है.