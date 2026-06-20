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दिल्ली-NCR में अगले दो दिन आंधी-बारिश के आसार, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत

मौसम विभाग की मानें तो 20 और 21 जून को हल्की बारिश और आंधी के आसार हैं. तापमान में भी गिरावट देखी जा सकती है.

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दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज! (PTI PHOTO)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 20, 2026 at 7:55 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर के लोगों को आने वाले दिनों में भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है. भारतीय मौसम विभाग ने में शनिवार को हल्की से मध्यम बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाओं का अनुमान लगाया है.

कल शुक्रवार को राजधानी में येलो अलर्ट होने के बाद भी कोई विशेष मौसमी गतिविधि नहीं हुई. शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह सामान्य से 0.3 डिग्री अधिक था.न्यूनतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया और यह सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक था.

दिल्ली में अगले एक हफ्ते मौसम रहेगा खुशनुमा

राजधानी में अगले एक सप्ताह तक मौसम खुशनुमा बने रहने की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक होने की संभावना कम है. दिल्ली में आज शनिवार को अधिकतम तापमान 37 से 39 तथा न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है.

Highest Aqi in Delhi Today- 156
फरीदाबाद- 138 Aqi
गुरूग्राम- 123 Aqi
गाजियाबाद- 125 Aqi
ग्रेटर नोएडा- 128 Aqi
नोएडा- 132 Aqi

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7: 15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 156 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 138, गुरुग्राम में 123, गाजियाबाद में 125, ग्रेटर नोएडा में 128 और नोएडा में 132 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है। जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

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