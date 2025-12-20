दिल्ली-NCR में कोहरे की परत से दिखना हुआ बंद...ठंड का भी कहर...आगे के लिए भी जारी हुआ अलर्ट..
दिल्ली में विजिबिलिटी जीरो हो गई है. दिल्ली-NCR में वाहन चालकों के लिए मौसम बेहद खतरनाक. आज दिन का तापमान और रात का तापमान भी गिरने की संभावना है.
Published : December 20, 2025 at 8:12 AM IST|
Updated : December 20, 2025 at 11:16 AM IST
नई दिल्ली: कोहरे और प्रदूषण दोनों की मार झेल रही राजधानी दिल्ली को अब ठंड ने भी घेर लिया है. शनिवार 20 दिसंबर की सुबह अचानक मौसम ने करवट ली है, जहां कड़ाके की ठंड, बर्फीली हवाओं और घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है. दिल्ली में आज भी भीषण कोहरा है. हर तरफ कोहरे की सफेद चादर नजर आ रही है. वाहन चालकों के लिए ये मौसम बेहद खतरनाक बना हुआ है. वहीं मौसम विभाग ने आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और दिनों की तुलना में आज दिन का तापमान भी कम रह सकता है वहीं रात का तापमान भी गिरने की संभावना है. कड़ाके की सर्दी के साथ 7 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा सकता है.
शुक्रवार को कैसा रहा मौसम
हालांकि शुक्रवार को ठिठुरन से थोड़ी राहत मिली. अधिकतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक 9.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
#WATCH | Delhi: Visuals from near the Delhi-Noida-Delhi (DND) flyway and surrounding areas as a thick layer of toxic smog blankets the city.— ANI (@ANI) December 20, 2025
AQI (Air Quality Index) in the area is 402, categorised as 'Severe', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/5yGQxbxUv5
कोहरे से राहत के आसार नहीं
राजधानी दिल्ली में मौसम सर्द बना हुआ है. दिल्लीवालों को फिलहाल कोहरे से राहत मिलने के आसार नहीं है. मौसम विभाग (आईएमडी) ने शनिवार को बहुत घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया है. दो दिन घना कोहरा छाया रहेगा.
IMD Weather Warning !— India Meteorological Department (@Indiametdept) December 19, 2025
Dense/Very Dense Fog very likely at isolated places over Bihar, Haryana, Chandigarh & Delhi, Punjab, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Uttarakhand till morning hours of 20th December.#IMDWeatherWarning #DenseFog #VeryDenseFog #WeatherAlert… pic.twitter.com/Tj0L6tXvXK
विभाग के अनुसार शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने व सुबह व रात के समय घना कोहरा रहने की संभावना है. इसके लिए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. शनिवार को अधिकतम तापमान 21 व 23 दिसंबर व न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री तक रहने का अनुमान है.
#WATCH | Delhi | Visuals from the Sarai Kale Khan area as a thick layer of toxic smog blankets the city; GRAP 4 invoked in the national capital.— ANI (@ANI) December 20, 2025
AQI (Air Quality Index) around the area is 428, categorised as 'Severe', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/0Yt9l2zWI6
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 380 अंक बना हुआ जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 352 गाजियाबाद में 375 गुरुग्राम में 378 ग्रेटर नोएडा में 362 कनाडा में 368 अंक बना हुआ है, राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 400 से ऊपर और 500 के बीच में बना हुआ है.
VIDEO | Delhi: Dense fog shrouds the national capital and the NCR, severely reducing visibility and causing traffic to crawl across key stretches - visuals from the ITO area.#DenseFog #DelhiNCR #TrafficUpdate— Press Trust of India (@PTI_News) December 20, 2025
(Full VIDEO available on PTI Videos – https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/WhTZhQmb6X
