आज भी कोहरे की चपेट में दिल्ली-NCR, मौसम विभाग ने दिया येलो अलर्ट, साल के आखिर में जबरदस्त ठंड का अनुमान
मौसम विभाग ने आज मंगलवार को सुबह के समय दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है.
Published : December 16, 2025 at 7:49 AM IST|
Updated : December 16, 2025 at 8:44 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में कोहरे का कहर जारी है. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम तक की हवा प्रदूषण के कारण जहरीली हो चुकी है. इसके कारण दिल्ली की विजिबिलिटी बहुत लो हो गई है. दिल्ली की इस बदली आबोहवा का असर फ्लाइट्स पर पड़ रहा है. दिल्ली पूरी तरह से गैस चैंबर बन चुकी है. लोगों का सांस लेना मुहाल होता जा रहा है.
कल सोमवार को न्यूनतम व अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली. अधिकतम तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री से अधिक 23.7 डिग्री व न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक दर्ज हुआ.
#WATCH | Delhi | Visuals from the Sarai Kale Khan area as a thick layer of toxic smog blankets the city; GRAP 4 invoked in the national capital.
AQI (Air Quality Index) around the area is 359, categorised as 'very poor', as claimed by CPCB (Central Pollution Control…
मौसम विभाग ने आज मंगलवार को सुबह के समय दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है. कुछ जगहों पर घना कोहरा भी देखा जा सकता है. यह कोहरा प्रदूषण के साथ मिलकर स्माग का रूप भी ले सकता है. दिन में आसमान साफ रहने का अनुमान है. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री जबकि अधिकतम 23 डिग्री रहने की संभावना व्यक्त की है.
VIDEO | Delhi wakes up to a shallow fog cover as temperatures continue to dip adding to the chill. Morning visuals from Kartavya Path area.
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/LUz70EYQpS
मौसम विभाग ने दिल्ली में 17 दिसंबर यानी बुधवार को न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है. इसके बाद तापमान में कमी आने की संभावना है. मौसम विभाग ने 18, 19 और 20 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है.
VIDEO | Delhi: Fog engulfs Delhi–Meerut (NH-09) expressway, reducing visibility during late-night hours.
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/qq7qU7gSfp
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 383 अंक बना हुआ है हालांकि यह कल के मुकाबले थोड़ा कम है. कल सोमवार को दिल्ली में AQI 400 के ऊपर बना हुआ था, दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 398 गुरुग्राम में 385 गाजियाबाद में 402 ग्रेटर नोएडा में 399 और नोएडा में 382 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.
