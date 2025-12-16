ETV Bharat / state

आज भी कोहरे की चपेट में दिल्ली-NCR, मौसम विभाग ने दिया येलो अलर्ट, साल के आखिर में जबरदस्त ठंड का अनुमान

मौसम विभाग ने आज मंगलवार को सुबह के समय दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है.

ज्यादातर जगहों पर कोहरे का येलो अलर्ट (SOURCE: PTI)
ETV Bharat Delhi Team

December 16, 2025

Updated : December 16, 2025 at 8:44 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में कोहरे का कहर जारी है. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम तक की हवा प्रदूषण के कारण जहरीली हो चुकी है. इसके कारण दिल्ली की विजिबिलिटी बहुत लो हो गई है. दिल्ली की इस बदली आबोहवा का असर फ्लाइट्स पर पड़ रहा है. दिल्ली पूरी तरह से गैस चैंबर बन चुकी है. लोगों का सांस लेना मुहाल होता जा रहा है.

कल सोमवार को न्यूनतम व अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली. अधिकतम तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री से अधिक 23.7 डिग्री व न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक दर्ज हुआ.

मौसम विभाग ने आज मंगलवार को सुबह के समय दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है. कुछ जगहों पर घना कोहरा भी देखा जा सकता है. यह कोहरा प्रदूषण के साथ मिलकर स्माग का रूप भी ले सकता है. दिन में आसमान साफ रहने का अनुमान है. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री जबकि अधिकतम 23 डिग्री रहने की संभावना व्यक्त की है.

मौसम विभाग ने दिल्ली में 17 दिसंबर यानी बुधवार को न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है. इसके बाद तापमान में कमी आने की संभावना है. मौसम विभाग ने 18, 19 और 20 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 383 अंक बना हुआ है हालांकि यह कल के मुकाबले थोड़ा कम है. कल सोमवार को दिल्ली में AQI 400 के ऊपर बना हुआ था, दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 398 गुरुग्राम में 385 गाजियाबाद में 402 ग्रेटर नोएडा में 399 और नोएडा में 382 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.

