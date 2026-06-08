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दिल्ली में अगले तीन दिन सताएगी प्रचंड गर्मी, पारा 44 डिग्री पहुंचने के आसार, जानिए किस दिन होगी बारिश?

नई दिल्ली: आंधी-बारिश से कुछ दिन की राहत के बाद दिल्ली में फिर गर्मी बढ़ गई है. पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया है. लोगों को भीषण गर्मी सताने लगी है. जून का महीना अपना असर दिखाने लगा है, तेज धूप और प्रचंड गर्मी ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है. हालांकि मौसम विभाग की रिपोर्ट कहती है कि गर्मी के साथ इस हफ्ते बारिश का आना-जाना लगा रहेगा.

बात करें सोमवार की तो आज मौसम पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है. पारा 43 डिग्री तक जा सकता है. यानि भीषण गर्मी परेशान करेगी. हालांकि दिन ढलने के साथ मौसम में थोड़ी राहत महसूस होगी. न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रह सकता है.

मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार आज सोमवार को दिल्ली का आसमान साफ रहेगा. तीखी धूप निकली रहेगी. मौसम विभाग का कहना है कि अगले तीन दिन ऐसी ही गर्मी बनी रहेगी. इस दौरान अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री जबकि न्यूनतम 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है. बीच बीच में लू भी चल सकती है.

रविवार को गर्म रहा मौसम

मौसमी उतार-चढ़ाव के बीच देश की राजधानी दिल्ली में कल रविवार को भरी गर्मी ने लोगों को खूब परेशान किया. 41.6 डिग्री तापमान पर दिल्लीवासियों ने 45.1 डिग्री सेल्सियस की गर्मी महसूस की. दिल्ली में कल रविवार को सुबह ही धूप निकल गई थी, जो दिन चढ़ने के साथ साथ और भी तीखी होती गई. इस दौरान अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. जबकि न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं हवा में नमी का स्तर 65 से 31 प्रतिशत रिकार्ड हुआ.

इस हफ्ते दो दिन बारिश के आसार