ETV Bharat / state

कड़ाके ठंड और प्रदूषण के साए में शुरू हुआ दिल्ली-NCR का नया साल, जानें IMD का नया अपडेट

नई दिल्ली: नए साल के पहले दिन देश के कई हिस्सों में मौसम ने कड़ाके की ठंड बिखेरी है. उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में घने कोहरे और शीतलहर का कहर जारी है. केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन गुणवत्ता सूचकांक 372 अंक बना हुआ है.

दिल्ली में कल बुधवार छह वर्षों में सबसे ठंडा दिन रहा. न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 0.4 डिग्री नीचे व अधिकतम 14.2 डिग्री रहा जो कि सामान्य से 6.2 डिग्री कम है. गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 13.9 डिग्री व न्यूनतम 7.4 डिग्री, नोएडा में अधिकतम तापमान 14.4 डिग्री और न्यूनतम 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विभाग के अनुसार आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. अगर बारिश होती है, तो ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है. यह इस सीजन की पहली बारिश होगी, जिससे सर्दी का असर और तेज हो जाएगा.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन गुणवत्ता सूचकांक 372 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 382 गुरुग्राम में 373 गाजियाबाद में 380 ग्रेटर नोएडा में 348 और नोएडा में 355 को बना हुआ है राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर 400 के बीच में बना हुआ है.