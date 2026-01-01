ETV Bharat / state

कड़ाके ठंड और प्रदूषण के साए में शुरू हुआ दिल्ली-NCR का नया साल, जानें IMD का नया अपडेट

मौसम विभाग के अनुसार आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. अगर बारिश होती है, तो ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है.

दिल्ली में कड़ाके की सर्दी
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 1, 2026 at 8:51 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: नए साल के पहले दिन देश के कई हिस्सों में मौसम ने कड़ाके की ठंड बिखेरी है. उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में घने कोहरे और शीतलहर का कहर जारी है. केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन गुणवत्ता सूचकांक 372 अंक बना हुआ है.

दिल्ली में कल बुधवार छह वर्षों में सबसे ठंडा दिन रहा. न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 0.4 डिग्री नीचे व अधिकतम 14.2 डिग्री रहा जो कि सामान्य से 6.2 डिग्री कम है. गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 13.9 डिग्री व न्यूनतम 7.4 डिग्री, नोएडा में अधिकतम तापमान 14.4 डिग्री और न्यूनतम 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विभाग के अनुसार आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. अगर बारिश होती है, तो ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है. यह इस सीजन की पहली बारिश होगी, जिससे सर्दी का असर और तेज हो जाएगा.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन गुणवत्ता सूचकांक 372 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 382 गुरुग्राम में 373 गाजियाबाद में 380 ग्रेटर नोएडा में 348 और नोएडा में 355 को बना हुआ है राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर 400 के बीच में बना हुआ है.

आज सुबह 7 बजे सड़कों पर ठंड और पॉल्यूशन कि वजह से लोग परेशान दिखाई दिए. जहां दिल्ली में बढ़ते ठंड की वजह से सॉल और जैकेट पहने लोग दिखाई दे रहे हैं तो वहीं बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से मुंह पर मास्क लगाकर राहगीर चल रहे है. वही दिल्ली में अभी भी पॉल्यूशन बरकरार है और दिल्ली सरकार के द्वारा ग्रेप 3 लगाया गया है पहले ग्रेप 4 लगा था लेकिन दिल्ली में जब पॉल्यूशन काम हुआ तो ग्रेप 4 हटा दिया गया लेकिन अभी भी ग्रेप 3 लागू है.

संपादक की पसंद

