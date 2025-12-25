ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में ठंड और कोहरे का कहर, AQI अब भी ‘खराब’ श्रेणी में बरकरार, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में बृहस्पतिवार को आसमान अधिकतर साफ रहेगा. सुबह के समय कई जगहों पर हल्की से मध्यम धुंध रहेगी.

कोहरे की चादर से ढकी देश की राजधानी
कोहरे की चादर से ढकी देश की राजधानी (SOURCE: ANI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 25, 2025 at 8:03 AM IST

Updated : December 25, 2025 at 8:19 AM IST

नई दिल्ली: उत्तर भारत इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है. राजधानी दिल्ली में सुबह के समय काफी ठंड बनी हुई है. अगर वही प्रदूषण की बात करें तो राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 292 अंक बना हुआ है.

बता दें कि दिल्ली में कल बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.0 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था. न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था. हवा में नमी का स्तर 100 से 49 प्रतिशत के बीच रहा. पालम दिल्ली का सबसे ठंडा इलाका रहा. वहां अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

जानिए कैसा रहेगा आज का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में बृहस्पतिवार को आसमान अधिकतर साफ रहेगा. सुबह के समय कई जगहों पर हल्की से मध्यम धुंध रहेगी. ऐसे में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली में 26 दिसंबर यानी शुक्रवार से दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में मौसम बदलने का पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग का कहना है कि 26 दिसंबर से दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में कोहरा एक बार फिर कहर बरपाएगा.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 292 अंक बना हुआ है. दिल्ली में कई दिनों के बाद AQI में गिरावट देखी गई है. दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 297, गाजियाबाद में 272, गुरुग्राम में 278, ग्रेटर नोएडा में 266 और नोएडा में 255 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.

