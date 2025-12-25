दिल्ली-NCR में ठंड और कोहरे का कहर, AQI अब भी ‘खराब’ श्रेणी में बरकरार, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में बृहस्पतिवार को आसमान अधिकतर साफ रहेगा. सुबह के समय कई जगहों पर हल्की से मध्यम धुंध रहेगी.
Published : December 25, 2025 at 8:03 AM IST|
Updated : December 25, 2025 at 8:19 AM IST
नई दिल्ली: उत्तर भारत इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है. राजधानी दिल्ली में सुबह के समय काफी ठंड बनी हुई है. अगर वही प्रदूषण की बात करें तो राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 292 अंक बना हुआ है.
बता दें कि दिल्ली में कल बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.0 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था. न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था. हवा में नमी का स्तर 100 से 49 प्रतिशत के बीच रहा. पालम दिल्ली का सबसे ठंडा इलाका रहा. वहां अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
#WATCH | दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की परत छाई हुई है। ड्रोन वीडियो मयूर विहार इलाके से सुबह 7.10 बजे शूट किया गया है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 25, 2025
CPCB के अनुसार, इलाके के आसपास AQI 360 है, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है। pic.twitter.com/4EAuDvuGIW
मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में बृहस्पतिवार को आसमान अधिकतर साफ रहेगा. सुबह के समय कई जगहों पर हल्की से मध्यम धुंध रहेगी. ऐसे में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली में 26 दिसंबर यानी शुक्रवार से दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में मौसम बदलने का पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग का कहना है कि 26 दिसंबर से दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में कोहरा एक बार फिर कहर बरपाएगा.
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की परत छाई हुई है। वीडियो आनंद विहार इलाके से है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 25, 2025
CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के अनुसार, इलाके में AQI 292 है, जिसे 'खराब' श्रेणी में रखा गया है। pic.twitter.com/N48kf9xiPo
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 292 अंक बना हुआ है. दिल्ली में कई दिनों के बाद AQI में गिरावट देखी गई है. दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 297, गाजियाबाद में 272, गुरुग्राम में 278, ग्रेटर नोएडा में 266 और नोएडा में 255 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.
ये भी पढ़ें-फिर घने कोहरे की चपेट में दिल्ली-NCR, मौसम विभाग ने दिया इस वीकेंड जबरदस्त ठंड और FOG का अलर्ट
ये भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में आज धुंध-कोहरे से थोड़ी राहत, दिन के समय मौसम रह सकता है साफ, AQI 400 के करीब