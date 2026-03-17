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वजीरपुर हत्याकांड: पीड़ित परिवार से मिले सौरभ भारद्वाज, कहा ड्रग्स माफिया की दहशत में पूरा इलाका

सौरभ भारद्वाज ने सीएम रेखा पर साधा निशाना, उन्होंने कहा कि वो पीड़ित परिवार के लिए सुरक्षा की मांग करते हैं.

सौरभ भारद्वाज
पीड़ित परिवार से मिले सौरभ भारद्वाज (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 17, 2026 at 8:32 PM IST

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नई दिल्ली: वजीरपुर जेजे कॉलोनी में हुए हत्याकांड के बाद आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका दुख साझा किया. उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और घटना को ड्रग माफिया के आतंक का नतीजा बताया.

तीन बेटियां हुईं बेसहारा, इलाके में दहशत
पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मृतक अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था और उसकी तीन छोटी बेटियां अब बिना पिता के रह गई हैं. उन्होंने बताया कि एक बेटी प्रेप में, दूसरी तीसरी कक्षा में और तीसरी आठवीं कक्षा में पढ़ती है. उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के माहौल के बीच ड्रग माफिया से जुड़े लोगों ने ईंट और रॉड से हमला कर व्यक्ति की हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में डर का माहौल है.

पुलिस पर दबाव के गंभीर आरोप
सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि स्थानीय लोगों के अनुसार जब पुलिस से शिकायत की गई तो एसएचओ ने कथित तौर पर कहा कि आरोपियों को पकड़ने पर “ऊपर से दबाव” आ जाता है और उन्हें छोड़ना पड़ता है. उन्होंने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर राजनीतिक दबाव में पुलिस काम करेगी तो कानून व्यवस्था कैसे कायम रहेगी.

गवाहों और परिवार की सुरक्षा पर चिंता
उन्होंने कहा कि मामले में गवाही देने वाले लोगों की जान को भी खतरा है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी गई है. साथ ही कई आरोपी अब भी फरार हैं और खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे परिवार और गवाहों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

डीसीपी से मिलकर उठाएंगे तीन प्रमुख मांग
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वह पीड़ित परिवार को साथ लेकर डीसीपी कार्यालय जाएंगे और तीन मुख्य मांगें परिवार को तुरंत पुलिस सुरक्षा दी जाए, इलाके में स्थायी पुलिस तैनाती हो और सभी फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो.

अभी तक पीड़ित परिवार से नहीं नहीं मिलीं मुख्यमंत्री-सौरभ भारद्वाज
इस दौरान सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार पीड़ितों के प्रति संवेदनशील नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अब तक न तो इस परिवार से मिलने पहुंचीं और न ही अन्य पीड़ितों के घर गईं.

'पीड़ितों के साथ आम आदमी पार्टी'
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी और उसके नेता पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं और न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करेंगे. इस दौरान कई पार्षद और विधायक भी मौके पर मौजूद रहे और सभी ने मिलकर न्याय की मांग को लेकर आगे लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया.

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