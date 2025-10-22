यमुना की सफाई के लिए फिनलैंड दौरे पर जलमंत्री, हाईटेक मशीन से होगी सफाई
दिल्ली सरकार के मंत्री फिनलैंड दौरे पर गए हुए हैं. वहां वे नदी की सफाई के लिए हाईटेक मशीन की कार्यप्रणाली को देख रहे हैं.
Published : October 22, 2025 at 10:49 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की जीवनरेखा कही जाने वाली यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली सरकार एक तरफ इस बार पूर्वांचल का सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा की तैयारी यमुना नदी में करने की अनुमति दी है. वहां पर जगह-जगह घाट बनाने की कोशिश में मंत्री से लेकर तमाम विधायक, सांसद उतर गए हैं. तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के जल मंत्री फिनलैंड दौरे पर गए हुए हैं. वहां वे नदी की सफाई के लिए हाईटेक मशीन की कार्यप्रणाली को देख रहे हैं. उन्होंने उस मशीन को देखने के बाद कहा कि यमुना में भी इस मशीन के जरिए सफाई कराएगी.
गाद और भारी प्रदूषण को हटाने में अत्यधिक प्रभावी
दिल्ली सरकार में जलमंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि यमुना की सफाई के लिए जल्द ही फिनलैंड की आधुनिक तकनीक और मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा. यह कदम यमुना को उसके पुराने गौरव को वापस दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है. फिनलैंड दौरे पर गए मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि यमुना नदी में जमा गाद (silt) और कचरे की बड़ी मात्रा को देखते हुए, पारंपरिक तरीकों के बजाय उन्नत तकनीकों की आवश्यकता महसूस की गई. उन्होंने कहा कि फिनलैंड की ये मशीनें विशेष रूप से जल निकायों से गाद और भारी प्रदूषण को हटाने में अत्यधिक प्रभावी हैं. इन मशीनों के उपयोग से सफाई अभियान की गति तेज होगी और अपेक्षित परिणाम कम समय में प्राप्त किए जा सकेंगे.
एक नई आधुनिक मशीन यमुना माँ और दिल्ली के बड़े नालों की सफ़ाई के लिए दिल्ली में दिसम्बर तक आ जाएगी। फ़िनलैंड देश ने पानी से संबंधित समस्याओं में काफ़ी तरक़्क़ी की है। भारत में निर्मित मशीनों के साथ-साथ विश्व की सारी आधुनिक टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाएंगे , यमुना माँ को साफ़ करने के… pic.twitter.com/jIQrEld1jR— Parvesh Sahib Singh (@p_sahibsingh) October 22, 2025
यमुना को स्वच्छ बनाने का मिशन
प्रवेश वर्मा ने यमुना के विभिन्न घाटों का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की, जहां उन्होंने यमुना सफाई परियोजना की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने जोर दिया कि सरकार यमुना को स्वच्छ बनाने के मिशन पर है और इस दिशा में पैसे या प्रयास की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी. उन्होंने जानकारी दी कि पिछले कुछ दिनों में ही नदी से काफी मात्रा में कचरा हटाया गया है, लेकिन नदी की व्यापक और स्थायी सफाई के लिए दीर्घकालिक योजना की जरूरत है.
मंत्री ने बताया कि सिर्फ मशीनरी का उपयोग ही नहीं, बल्कि यमुना में गिरने वाले सीवर के पानी को रोकने के लिए भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि नदी में अपशिष्ट जल गिराने वाले प्रमुख नालों पर नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) लगाए जाएंगे और मौजूदा एसटीपी की क्षमता बढ़ाई जाएगी. उनका लक्ष्य अगले दो सालों में सभी एसटीपी का निर्माण पूरा करना है, ताकि गंदा पानी नदी में जाने से रोका जा सके.
सफाई अभियान में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सहारा
प्रवेश वर्मा ने यह भी कहा कि इस सफाई अभियान में ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है, जिससे उन उप-नालों की पहचान की जा सके जो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं. ड्रोन सर्वे के आधार पर प्राथमिकता सूची तैयार कर सफाई का कार्य किया जाएगा. मंत्री ने दिल्ली की जनता को आश्वस्त किया कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार यमुना की सफाई को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि इस परियोजना को केवल सरकारी योजना के तौर पर नहीं, बल्कि एक मिशन के रूप में लिया जा रहा है.
उन्होंने उम्मीद जताई कि इस आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और व्यापक योजना से जल्द ही दिल्ली वालों को स्वच्छ यमुना देखने को मिलेगी. यमुना की सफाई के साथ-साथ यमुना रिवरफ्रंट को पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भी काम शुरू कर दिया गया है. फिनलैंड की मशीनें और अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल यमुना सफाई अभियान में गेम चेंजर साबित हो सकता है. यह न केवल नदी को साफ करेगा, बल्कि दिल्ली को सीवर मुक्त बनाने के सरकार के बड़े सपने को भी साकार करने में मदद करेगा.
एक नई आधुनिक मशीन यमुना मां और दिल्ली के बड़े नालों की सफ़ाई के लिए दिल्ली में दिसम्बर तक आ जाएगी. फ़िनलैंड देश ने पानी से संबंधित समस्याओं में काफी तरक्की की है. भारत में निर्मित मशीनों के साथ-साथ विश्व की सारी आधुनिक टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाएंगे, यमुना मां को साफ करने के लिए. प्रवेश वर्मा- जल मंत्री दिल्ली सरकार
