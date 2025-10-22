ETV Bharat / state

यमुना की सफाई के लिए फिनलैंड दौरे पर जलमंत्री, हाईटेक मशीन से होगी सफाई

नई दिल्ली: दिल्ली की जीवनरेखा कही जाने वाली यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली सरकार एक तरफ इस बार पूर्वांचल का सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा की तैयारी यमुना नदी में करने की अनुमति दी है. वहां पर जगह-जगह घाट बनाने की कोशिश में मंत्री से लेकर तमाम विधायक, सांसद उतर गए हैं. तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के जल मंत्री फिनलैंड दौरे पर गए हुए हैं. वहां वे नदी की सफाई के लिए हाईटेक मशीन की कार्यप्रणाली को देख रहे हैं. उन्होंने उस मशीन को देखने के बाद कहा कि यमुना में भी इस मशीन के जरिए सफाई कराएगी.

गाद और भारी प्रदूषण को हटाने में अत्यधिक प्रभावी

दिल्ली सरकार में जलमंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि यमुना की सफाई के लिए जल्द ही फिनलैंड की आधुनिक तकनीक और मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा. यह कदम यमुना को उसके पुराने गौरव को वापस दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है. फिनलैंड दौरे पर गए मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि यमुना नदी में जमा गाद (silt) और कचरे की बड़ी मात्रा को देखते हुए, पारंपरिक तरीकों के बजाय उन्नत तकनीकों की आवश्यकता महसूस की गई. उन्होंने कहा कि फिनलैंड की ये मशीनें विशेष रूप से जल निकायों से गाद और भारी प्रदूषण को हटाने में अत्यधिक प्रभावी हैं. इन मशीनों के उपयोग से सफाई अभियान की गति तेज होगी और अपेक्षित परिणाम कम समय में प्राप्त किए जा सकेंगे.

यमुना को स्वच्छ बनाने का मिशन

प्रवेश वर्मा ने यमुना के विभिन्न घाटों का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की, जहां उन्होंने यमुना सफाई परियोजना की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने जोर दिया कि सरकार यमुना को स्वच्छ बनाने के मिशन पर है और इस दिशा में पैसे या प्रयास की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी. उन्होंने जानकारी दी कि पिछले कुछ दिनों में ही नदी से काफी मात्रा में कचरा हटाया गया है, लेकिन नदी की व्यापक और स्थायी सफाई के लिए दीर्घकालिक योजना की जरूरत है.