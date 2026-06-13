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दिल्ली के इस इलाके में गंदा पानी पीने को मजबूर हुए लोग, जानिए क्या कहते हैं शहरी मामलों के जानकार

करीब 23 वर्षों से इसी इलाके में रहने वाली मोनिका सिंह बताती है कि बीते एक वर्षों से जिस तरह का गंदा पानी आ रहा है ऐसा कभी देखने के लिए पहले नहीं मिला. पहले भी अगर कभी समस्या होती थी तो वह करीब 6 महीने में एक बार होती थी. अब स्थिति यह है कि पीने के लिए पानी इस्तेमाल करने से लेकर खाना बनाने के लिए बाजार से पानी खरीदा जाता है. फिर उसको ढंग से उबालने के बाद इस्तेमाल किया जाता है. उन्‍होंने कहा क‍ि कई दिन ऐसे गुजरते हैं कि पानी की समस्या के चलते नहाना भी संभव नहीं हो पता है.

उन्‍होंने आगे कहा कि पीने का पानी बाजार से खरीदने के बजाय घर पर ही साफ करते हैं. पहले पानी को वाटर प्यूरीफायर में फिल्टर कर लेते हैं. इसके बाद इसी पानी को उबालते समय इसमें अजवाइन, लौंग और तुलसी की पत्तियां डालते हैं ताकि उसमें जितने भी कीटनाशक या बैक्टीरिया हो वह खत्म हो जाए. इससे बाहर से खरीदे जाने पानी की बोतलों का खर्चा कम हो जाता है, लेकिन गैस की कीमत ज्यादा देनी पड़ती है. जसवीर बीते कई वर्षों से केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं. वह जानते हैं कि किन रसायनों के और किन घरेलू चीजों के इस्तेमाल करने से पानी को शुद्ध किया जा सकता है.

एक अन्य स्थानीय जसवीर सिंह ने बताया कि उन्‍होंने हाल ही में यहां घर लिया है और पहले दिन से ही पानी समस्या देखने को मिली. वे यहां आकर पछता रहे हैं. उनका कहना है कि इस समस्‍या को कोई सुनने वाला नहीं है. दिल्ली जल बोर्ड में कई बार शिकायत करने के बाद भी रिपोर्ट नहीं दी जा रही है. पूरे दिन में मात्र 15 मिनट के लिए पानी आता है. उसमें शुरुआती 5-7 मिनट बिल्कुल नाले के रंग जैसा बदबूदार पानी आता है. लोग बड़ी मुश्किल में हैं.

बीडी ब्लॉक के निवासी अमित नायर बताते हैं कि वह बीते 10 वर्षों से यही रह रहे हैं, लेकिन पानी की समस्या बीते एक वर्ष से आ रही है. नल में बिल्कुल नाले जैसे पानी आता है. पूरे दिन में मात्र कुछ मिनट के लिए ही पानी आता है, वह भी बहुत गंदा और बदबूदार है. ऐसे में कई दिक्कतें हो रहीं हैं और खर्चे भी बढ़ गए हैं. उन्होंने आगे बताया कि गंदे पानी की समस्या के संबंध में रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने दिल्ली जल बोर्ड को बीते 7 महीने से टेस्टिंग के लिए बोला हुआ है. अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि पानी की गुणवत्ता की वैज्ञानिक जांच और रिपोर्ट भी उन्हें उपलब्ध नहीं कराई जा रही है. ईटीवी भारत ने इलाके में रह रहे स्थानीय लोगों से पानी की समस्या पर विस्तार से बात की. सरकारी के दावों के मुताबिक आंकड़ों को समझते हुए शहरी मामलों के जानकार से भी बात कर पूरी समस्या को समझने का प्रयास किया.

नई दिल्‍ली: ‘जल ही जीवन है’ का संदेश राजधानी की सड़कों, होर्डिंग्स और सरकारी अभियानों में अक्सर दिखाई देता है, लेकिन पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी स्थित डीडीए के बीडी ब्लॉक में रहने वाले लोगों के लिए यही जल अब बड़ी चिंता का कारण बन गया है. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पिछले करीब एक वर्ष से उनके घरों में दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन से बदबूदार और गंदा पानी आ रहा है. स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि लोग पीने और खाना बनाने के लिए बाजार से पानी खरीदने को मजबूर हैं, जबकि नहाने और अन्य घरेलू कामों के लिए पानी में डेटॉल और अन्य एंटीसेप्टिक मिलाकर इस्तेमाल कर रहे हैं.

गंदे पानी के कारण परेशानियां बढ़ गई

वहीं, 40 वर्षों से बी डी ब्लॉक में रह रहे जसविंदर सिंह अरोड़ा ने बताया कि बीते एक साल से इस इलाके में पानी की स्थिति बहुत ही बुरी है. जितना कहा जाए उतना कम है. इस वक्त इलाके में बहुत ही काला गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है. दिल्ली जल बोर्ड के सामने कई बार समस्या रखने के बाद भी कोई भी सुनवाई करने को तैयार नहीं है. इससे इलाके के सभी लोग काफी ज्यादा नाराज है. जिस तरह का पानी यहां आ रहा है, उससे अगर एक बार कुल्ला भी किया जाए तो आदमी का मुंह टॉयलेट से ज्यादा गंदा हो जाएगा. कई बार शिकायतें करने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि क्षेत्र के सरकारी लोग इस समस्या की सुनवाई करेंगे. जसविंदर सिंह की पत्नी ने बताया कि गंदे पानी के कारण परेशानियां बढ़ गई है. गंदे पानी की समस्या ने काम के घंटे को तो बढाया ही है इसके अलावा बजट भी काफी हद तक डिस्टर्ब हुआ है.

1994 से ही पानी के लिए लड़ाई

शहरी मामलों के जानकार जगदीश ममगांई ने ईटीवी भारत को बताया कि दिल्ली को उनके अधिकार का पानी मिलना चाहिए. राजधानी में जितने क्षेत्रफल में यमुना फैली हुई है उसके अनुसार लोगों को पानी मुहैया कराना जरूरी है. इस मामले को लेकर 1994 में मदनलाल खुराना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि दिल्ली की जनता को उनके अधिकार का पानी मिलना चाहिए. इस दौरान दिल्ली को पानी मेहरबानी के तौर पर मिलता था. अंततः सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली में जितने हिस्से में यमुना है उसी अनुपात का पानी मिलना चाहिए. 1995 तक आते-आते हरियाणा सरकार ने इस नियम का पालन नहीं किया. यही वजह है कि दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं भी भेजा जाता या उसमें देरी देखने के लिए मिलती है. इन सभी मामलों को देखते हुए सन 2024 में एक बार फिर से कोर्ट ने आदेश दिया कि गर्मी के कारण दिल्ली में पानी की स्थिति बिगड़ जाती है. इसलिए दिल्ली को 153 क्यूसेक' (Cusec) पानी दिया जाए. इस बाबत हरियाणा को कहा गया कि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कोर्ट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है. इसके बावजूद भी हरियाणा बाज नहीं आ रहा है.

बरसात के पानी का स्‍टोरेज जरूरी

बरसात के पानी का स्टोरेज अति आवश्यक है पहले कई अधिक मात्रा में पानी स्टोर हो जाता था. वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण दिल्ली में कई बार बरसात होती है तो उसके पानी को स्टोर किया जा सकता है और पानी की आपूर्ति को उसी से पूरा करना संभव हो सकता है. इसके पीछे भी एक गहन समस्या आती है कि लोगों ने पथरीली जमीन और सीमेंटेड मकान खड़े कर दिए हैं सड़कें भी कंक्रीट या सीमेंट की बनी हुई है, जिसके चलते पानी का जमीन में जाना संभव नहीं हो पाता है.

दिल्ली को हर दिन चाहिए 1250 MGD (मिलियन गैलन प्रतिदिन) पानी, मिलता है सिर्फ 1000 MGD. आंकड़ों के अनुसार, हर दिन करीब 2.5 लाख लोग पर्याप्त पेयजल से वंचित रह जाते हैं. दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, करोलबाग, आईटीओ और सिविल लाइन्स जैसे इलाके जल संकट के प्रमुख केंद्र बन गए हैं. वहीं, दूसरी ओर सरकार ने राहत के लिए नए वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, वाटर एटीएम और पाइपलाइन परियोजनाओं की घोषणाएं की हैं.

दिल्ली के जलमंत्री प्रवेश वर्मा के अनुसार, दिल्ली की वर्तमान आबादी के लिहाज से हर घर तक पर्याप्त पानी पहुंचाने के लिए 1,250 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रतिदिन) पानी की आवश्यकता है. प्रवेश वर्मा ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि बीते वर्षों में पूंजीगत व्यय पर ध्यान दिया गया होता, तो आज दिल्ली यह दिन नहीं देखती. दिल्ली में यमुना पार का जो पूर्वी दिल्ली और उत्तर-पूर्वी दिल्ली का इलाका है, यहां पर जैसे ही गड्ढा खोदा जाता है, वहां पानी निकल आता है. 4-5 फुट पर पानी निकलता है. यह पूरी ट्रांस यमुना पानी पर बैठी है. लेकिन दिक्कत यह है कि वह पानी गंदा है. उसमें अमोनिया है, वह खारा पानी है, उसमें नमक बहुत ज्यादा है. तो इस पर प्रयोग कर पानी से अमोनिया खत्म करने के लिए बाहर से डी-अमोनाइजेशन प्लांट लगाया जाए और पानी की हार्डनेस खत्म करने के लिए आरओ प्लांट लगा दिए जाएं तो उसके बाद पानी बिल्कुल साफ और पीने लायक हो गया. दिल्ली जल बोर्ड ने करीब 2500 ट्यूब वेल बनाने का प्लान बनाया है. ढाई हजार ट्यूब वेल लगाकर यमुना पार से 200 एमजीडी पानी की आपूर्ति की जा सकती है.

दिल्ली में पानी का स्रोत



यमुना से - 310 एमजीडी



गंगा से - 254 एमजीडी



ग्राउंड वाटर - 126 एमजीडी



सतलुज से (भाखड़ा बांध) - 300 एमजीडी



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