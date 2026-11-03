ETV Bharat / state

दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती मामला: अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों पर फैसला टला, अब 28 नवंबर को सुनवाई

राऊज एवेन्यू कोर्ट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में कथित अनियमितताओं के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों को फिलहाल राहत मिली है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाने की तारीख टाल दी है. स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने अब 28 नवंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि फैसला अभी तैयार नहीं हुआ है. साथ ही सभी 11 आरोपियों को फैसले के दिन अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.

इस मामले में कोर्ट ने 17 अक्टूबर को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले 1 मार्च 2023 को सभी आरोपियों को जमानत दी गई थी. वहीं, 3 नवंबर 2022 को कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) तथा 13(1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.