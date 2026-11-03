दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती मामला: अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों पर फैसला टला, अब 28 नवंबर को सुनवाई
दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में कथित अनियमितताओं के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाने की तारीख टाल दी है.
Published : November 3, 2026 at 12:47 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में कथित अनियमितताओं के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों को फिलहाल राहत मिली है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाने की तारीख टाल दी है. स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने अब 28 नवंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि फैसला अभी तैयार नहीं हुआ है. साथ ही सभी 11 आरोपियों को फैसले के दिन अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.
इस मामले में कोर्ट ने 17 अक्टूबर को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले 1 मार्च 2023 को सभी आरोपियों को जमानत दी गई थी. वहीं, 3 नवंबर 2022 को कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) तथा 13(1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.
Delhi's Rouse Avenue Court has deferred the pronouncement of judgment in the Delhi Waqf Board case. AAP MLA Amanatullah Khan and 10 others are accused in this case. The court said that the order is not ready. The matter is listed for hearing on November 28. This case pertains to alleged irregularities in recruitment and other issues in Delhi Waqf Board during the tenure of MLA Amanatullah Khan The CBI had made Amanatullah Khan, CEO Mehboob Alam and others accused in this case— ANI (@ANI) November 3, 2026
नियुक्तियों में साजिश का आरोप
इस मामले में 23 नवंबर 2016 को एफआईआर दर्ज की गई थी. जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल की थी. सीबीआई के मुताबिक, दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा सहित अन्य पदों पर नियुक्तियों में अनियमितताएं की गई थीं. चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर नियुक्तियों में कथित तौर पर साजिश रची. इन नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी और पद के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया गया है.
ईडी ने भी दर्ज किया है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती मामले में सीबीआई के अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है. ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान ले चुकी है. ईडी ने 9 जनवरी 2024 को करीब पांच हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर को आरोपी बनाया गया है. इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपी बनाया गया है.
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