ETV Bharat / state

दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती मामला: अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में एक गवाह के बयान दर्ज

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एक गवाह का बयान दर्ज किया गया. स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को करने का आदेश दिया. आज अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह प्रेमराज कौशिक के बयान दर्ज किए गए. आरोपियों की ओर से प्रेमराज कौशिक का आंशिक क्रास-एग्जामिनेशन किया गया. प्रेमराज कौशिख का बयान सुबह दस बजे से लेकर दोपहर एक बजकर 15 मिनट तक दर्ज हुआ. उसके बाद प्रेमराज कौशिक ने कोर्ट से कहा कि उसे लंच के बाद पूर्व नियोजित काम के लिए जाना है. तब कोर्ट ने प्रेमराज कौशिक को 3 दिसंबर को क्रास-एग्जामिनेशन के लिए आने का निर्देश दिया.

दिल्ली वक्फ बोर्ड में घोटाला

इसके पहले 24 नवंबर को अभियोजन दो गवाहों एसपी मीणा और मोहम्मद इमरान ने अपने बयान दर्ज कराए थे. कोर्ट ने 28 जुलाई को अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया था. कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था उनमें दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ महबूब आलम, हामिद अख्तर, किफायतुल्लाह खान, रफीऊशान खान, इमरान अली, मोहम्मद अबरार, आकिब जावेद, अजहर खान, जाकिर खान और अब्दुल मन्नर शामिल हैं. कोर्ट ने 1 मार्च 2023 को सभी आरोपियों को जमानत दी थी. 3 नवंबर 2022 को कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2), 13((1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

सीबीआई ने अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल किया