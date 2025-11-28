ETV Bharat / state

दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती मामला: अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में एक गवाह के बयान दर्ज

दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में एक और गवाह का बयान दर्ज किया गया

आप विधायक अमानतुल्लाह खान
आप विधायक अमानतुल्लाह खान (File Photo)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 28, 2025 at 8:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एक गवाह का बयान दर्ज किया गया. स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को करने का आदेश दिया. आज अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह प्रेमराज कौशिक के बयान दर्ज किए गए. आरोपियों की ओर से प्रेमराज कौशिक का आंशिक क्रास-एग्जामिनेशन किया गया. प्रेमराज कौशिख का बयान सुबह दस बजे से लेकर दोपहर एक बजकर 15 मिनट तक दर्ज हुआ. उसके बाद प्रेमराज कौशिक ने कोर्ट से कहा कि उसे लंच के बाद पूर्व नियोजित काम के लिए जाना है. तब कोर्ट ने प्रेमराज कौशिक को 3 दिसंबर को क्रास-एग्जामिनेशन के लिए आने का निर्देश दिया.

दिल्ली वक्फ बोर्ड में घोटाला

इसके पहले 24 नवंबर को अभियोजन दो गवाहों एसपी मीणा और मोहम्मद इमरान ने अपने बयान दर्ज कराए थे. कोर्ट ने 28 जुलाई को अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया था. कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था उनमें दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ महबूब आलम, हामिद अख्तर, किफायतुल्लाह खान, रफीऊशान खान, इमरान अली, मोहम्मद अबरार, आकिब जावेद, अजहर खान, जाकिर खान और अब्दुल मन्नर शामिल हैं. कोर्ट ने 1 मार्च 2023 को सभी आरोपियों को जमानत दी थी. 3 नवंबर 2022 को कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2), 13((1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

सीबीआई ने अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल किया

इस मामले में 23 नवंबर 2016 को एफआईआर दर्ज की गई थी. जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल किया था. सीबीआई के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गई. चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपियों के साथ साजिश रची, जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था. चार्जशीट के मुताबिक इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया.

ईडी ने मनी लाऊंड्रिंग कानून के तहत मामला दर्ज किया

दिल्ली वक्फ बोर्ड के मामले में सीबीआई के बाद ईडी ने भी मनी लाऊंड्रिंग कानून के तहत मामला दर्ज किया है. कोर्ट ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है. ईडी ने 9 जनवरी 2024 को चार्जशीट दाखिल किया था. करीब पांच हजार पेजों के चार्जशीट में ईडी ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर को आरोपी बनाया है. ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपी बनाया है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

WAQF BOARD RECRUITMENT CASE
ROUSE AVENUE COURT
AAP MLA AMANATULLAH KHAN
दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती मामला
DELHI WAQF BOARD RECRUITMENT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.