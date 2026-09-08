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दिल्ली वक्फ बोर्ड का तीन साल से नहीं हुआ गठन, हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब

दिल्ली वक्फ बोर्ड का औपचारिक रूप से 26 अगस्त 2023 से गठन नहीं हुआ है. इसका कामकाज दिल्ली सरकार द्वारा चलाया जा रहा है.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 8, 2026 at 8:46 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के गठन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है. जस्टिस अनीश दयाल की बेंच मामले की अगली सुनवाई दिसंबर में करने का आदेश दिया.

याचिका मोहम्मद शाहिद गंगोही ने दायर किया है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील रिजवान अहमद और मोहम्मद वासिक खान ने कहा कि अधिकारी लंबे समय से वक्फ कानून के प्रावधानों के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड का गठन करने में विफल रहे हैं. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का औपचारिक रूप से 26 अगस्त 2023 से गठन नहीं हुआ है. पिछले तीन साल से अधिक समय से इसका कामकाज दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त एक प्रशासक के जरिये चलाया जा रहा है.

याचिका में कहा गया है कि वैधानिक रुप से वक्फ बोर्ड का गठन नहीं होने से दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के उचित प्रशासन और सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ा है. अतिक्रमण और अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई, वक्फ संपत्तियों और राजस्व की वसूली, मुतवल्लियों की निगरानी और मूल्यवान वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कानूनी कार्यवाही समय पर नहीं हो पा रही है.

याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट से वक्फ कानून के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्काल गठन के लिए उचित निर्देश देने की मांग की है, ताकि दिल्ली में वक्फ संपत्तियों और संस्थानों को एक विधिवत गठित प्रतिनिधि वैधानिक निकाय के माध्यम से प्रभावी ढंग से संरक्षित और प्रशासित किया जा सके.

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