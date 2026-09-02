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दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के आरोपी दाऊद नासिर को विदेश जाने की अनुमति मिली

सीबीआई की ओर से दर्ज केस में आप विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है.

राऊज एवेन्यू कोर्ट
राऊज एवेन्यू कोर्ट (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 2, 2026 at 8:20 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के आरोपी दाऊद नासिर को विदेश जाने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज रुबी नीरज कुमार ने दाऊद नासिर को 1 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक विदेश जाने की अनुमति दे दी. कोर्ट ने दाऊद नासिर को पांच लाख रुपए की बैंक गारंटी या फिक्स्ड डिपॉजिट जमा करने का आदेश दिया. दाऊद नासिर ने अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात, इस्तांबुल और तुर्की जाने की इजाजत दे दी है.

बता दें कि 19 जनवरी 2024 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. ईडी ने 9 जनवरी 2024 को चार्जशीट दाखिल किया था. करीब पांच हजार पेजों के चार्जशीट ने ईडी ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है, उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर को आरोपी बनाया है. ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपी बनाया है.

ईडी के मुताबिक ये मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपए की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है. ईडी के मुताबिक आप विधायक अमानतुल्लाह खान के अज्ञात स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची गई. आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरी में 8 करोड़ रुपए की एंट्री की गई है. जावेद इमाम को ये संपत्ति सेल डीड के जरिए मिली. जावेद इमाम ने ये संपत्ति 13 करोड़ 40 लाख में बेची. जीशान हैदर ने इसके लिए जावेद को नकद राशि दी.

इस मामले में पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई की ओर से दर्ज केस में आप विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है. सीबीआई ने इस मामले में 23 नवंबर 2016 को एफआईआर दर्ज किया था. जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल किया था. सीबीआई के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गई.

सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपियों के साथ साजिश रची जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था. चार्जशीट के मुताबिक इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया.

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