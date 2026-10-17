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दिल्ली वक्फ बोर्ड मामला: विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में फैसला सुरक्षित

राऊज एवेन्यू कोर्ट ( File Photo )

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में सभी पक्षों की दलीलें फैसला सुरक्षित रख लिया. स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने 3 नवंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया. कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों को 3 नवंबर को फैसला सुनाने के पहले सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया. इससे पहले कोर्ट ने 1 मार्च, 2023 को सभी आरोपियों को जमानत दी थी. वहीं 3 नवंबर, 2022 को कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

इस मामले में 23 नवंबर, 2016 को एफआईआर दर्ज की गई थी. जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल किया था. सीबीआई के मुताबिक, दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गई. चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपियों के साथ साजिश रची, जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था. चार्जशीट के मुताबिक, इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया.