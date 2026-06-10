मूलचंद मेट्रो स्टेशन के नजदीक दिल्ली पुलिस और बदमाश में मुठभेड़, वांछित अपराधी सोनू घायल
पुलिस ने बदमाश सोनू को अरेस्ट कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है.
Published : June 10, 2026 at 9:50 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के दक्षिण पूर्वी जिले के AATS की पुलिस टीम ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक पुलिस ने सूचना के बाद बदमाश को घेरा और उसे सरेंडर करने के लिए कहा तो बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
वही साउथ ईस्ट के डीसीपी डॉ हेमंत तिवारी ने मीडिया को जानकारी दी और कहा कि ''देर रात AATS साउथ ईस्ट की टीम को सोनू नाम के एक क्रिमिनल के मूलचन्द मेट्रो स्टेशन के आसपास आने की सूचना मिली थी जिसके बाद इसे पकड़ने के लिए पुलिस ने ट्रैप लगाया था बदमाश सोनू अपनी बाइक पर जैसे ही आया पुलिस टीम ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा लेकिन उसने पुलिस पर गोली चला दी. जवाब में पुलिस कांस्टेबल अक्षय ने जवाबी कार्रवाई में 2 फायर किए और एक गोली आरोपी बदमाश के दाहिने पैर में लगी. आरोपी पुलिस पार्टी पर फायर करके भागने की फिराक में था तभी आरोपी पर AATS की टीम ने पैर में गोली मारकर काबू कर लिया''.
VIDEO | Delhi: Wanted criminal Sonu injured in police encounter near Moolchand Metro station. #DelhiNews #DelhiPolice— Press Trust of India (@PTI_News) June 10, 2026
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/ZNpTYkNHEl
गिरफ्तार बदमाश पर सेंधमारी और डकैती समेत 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं, यह मुठभेड़ मूलचंद मेट्रो स्टेशन से लेडी श्रीराम कॉलेज के पीछे वाली गली के पास हुई है. एनकाउंटर के बाद आरोपी बदमाश की पहचान सोनू के रूप में हुई है जो गोविंदपुरी पुलिस थाने का घोषित बदमाश है जिस पर कई मामले दर्ज है. फिलहाल घायल बदमाश को पुलिस अस्पताल लेकर गई है और आगे की कार्रवाई कर रही है.
बता दें इससे पहले दिल्ली पुलिस की अलग-अलग टीमों ने दक्षिणी दिल्ली में कई एनकाउंटर किए हैं जिसमें साकेत इलाके में भी एक एनकाउंटर किया गया तो वहीं पुष्प विहार में भी स्पेशल स्टाफ की टीम ने तीन बदमाशों का एनकाउंटर किया. अमर कॉलोनी इलाके में भी एक कुख्यात बदमाश का एनकाउंटर किया गया था. इन सभी एनकाउंटर के माध्यम से पुलिस बदमाशों को यह बताना चाहती है कि अपराध के साथ दिल्ली पुलिस का कोई समझौता नहीं है.
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