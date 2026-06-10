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मूलचंद मेट्रो स्टेशन के नजदीक दिल्ली पुलिस और बदमाश में मुठभेड़, वांछित अपराधी सोनू घायल

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के दक्षिण पूर्वी जिले के AATS की पुलिस टीम ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक पुलिस ने सूचना के बाद बदमाश को घेरा और उसे सरेंडर करने के लिए कहा तो बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

वही साउथ ईस्ट के डीसीपी डॉ हेमंत तिवारी ने मीडिया को जानकारी दी और कहा कि ''देर रात AATS साउथ ईस्ट की टीम को सोनू नाम के एक क्रिमिनल के मूलचन्द मेट्रो स्टेशन के आसपास आने की सूचना मिली थी जिसके बाद इसे पकड़ने के लिए पुलिस ने ट्रैप लगाया था बदमाश सोनू अपनी बाइक पर जैसे ही आया पुलिस टीम ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा लेकिन उसने पुलिस पर गोली चला दी. जवाब में पुलिस कांस्टेबल अक्षय ने जवाबी कार्रवाई में 2 फायर किए और एक गोली आरोपी बदमाश के दाहिने पैर में लगी. आरोपी पुलिस पार्टी पर फायर करके भागने की फिराक में था तभी आरोपी पर AATS की टीम ने पैर में गोली मारकर काबू कर लिया''.