दिल्ली अग्निकांड: CM ने पीड़ित परिवारों से की मुलाकात, बेहतर इलाज का दिया आश्वासन
दिल्ली अग्निकांड पीड़ित परिवारों ने दिल्ली सरकार से घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का मांग की है.
Published : May 5, 2026 at 2:36 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के नॉर्थ-ईस्ट इलाके में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. इस दर्दनाक हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है.
यह घटना रविवार तड़के करीब 3:45 बजे हुई थी. आग इतनी भीषण थी कि एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई, जबकि दूसरे परिवार के तीन और एक अन्य परिवार के एक सदस्य की जान चली गई. इस हादसे ने पूरे इलाके में शोक की लहर फैला दी है. मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान स्थानीय विधायक संजय गोयल, पार्षद पंकज लोथरा, नॉर्थ-ईस्ट जिले के डीएम, एडीएम और एसडीएम समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान पीड़ित परिवारों ने अपने दुख और परेशानियों को साझा किया.
परिवारों का कहना है कि जो लोग इस दुनिया से चले गए, उनकी भरपाई संभव नहीं है, लेकिन घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करें. उन्होंने मांग की कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में घायलों को बिना किसी देरी के प्राथमिकता के आधार पर इलाज मिले और उन्हें लंबी कतारों में न लगना पड़े.
स्थानीय विधायक संजय गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से राहत और मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही, घटना में जो भी प्रशासनिक कमियां सामने आई हैं, उनकी जांच कर उन्हें जल्द दूर किया जाएगा. फिलहाल, प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा है और घायलों का इलाज जारी है. इस घटना ने एक बार फिर राजधानी में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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