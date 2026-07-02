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दिल्ली में 44 जरूरतमंद मरीजों की होगी मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी, मिलेगी नई रोशनी

मोतियाबिंद देश में अंधेपन का कारण, इलाज से वंचित रह जाते हैं गरीब लोग: निखिल के मसूरकर

बिना पैसा खर्च किए होगा मोतियाबिंद का इलाज
डॉ. उमंग माथुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 2, 2026 at 9:40 AM IST

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नई दिल्ली: आंखें किसी भी व्यक्ति की अनमोल धरोहर होती और शरीर का प्रमुख अंग होती हैं. दुनिया को देखने के लिए और आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए आंखों का सही सलामत रहना बहुत जरूरी है. लेकिन, देश में बड़ी संख्या में लोग आंखों में दर्द और धुंधलापन की दिक्कतों से जूझते हैं लेकिन वह ये नहीं सोच पाते कि उनकी आँखों में मोतियाबिंद हो सकता है इसलिए जांच करा ली जाए. ग्रामीण इलाकों अधिकतर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है. ऐसे ही जरूरतमंद और अपनी मोतियाबिंद की सर्जरी कराने में असहाय 44 लोगों की निशुल्क सर्जरी करके दरियागंज स्थित डॉक्टर श्रॉफ आई चैरिटी हॉस्पिटल उनको नई रोशनी देने जा रहा है.

दरअसल, हॉस्पिटल ने मातानंद वेलफेयर फाउंडेशन के सहयोग से 'विजनरी 44' अभियान शुरू किया है. इस अभियान के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के 44 मरीजों की फ्री में मोतियाबिंद सर्जरी कराई जाएगी. साथ ही लोगों को नियमित आई चेकअप और समय पर इलाज के प्रति जागरूक किया जाएगा. आई हॉस्पिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. उमंग माथुर ने कहा कि भारत में मोतियाबिंद अब भी अंधता का प्रमुख कारण है, जबकि इसका उपचार सरल शल्य चिकित्सा से संभव है. उन्होंने विशेष रूप से 40 वर्ष की आयु के बाद नियमित आई चेकअप कराने की सलाह दी.

डॉ. उमंग माथुर मोतियाबिंद की जानकारी देते हुए (ETV Bharat)

वहीं, विजनरी 44 अभियान की पहल करने वाले निखिल के. मसूरकर ने भी इन 44 लोगों की सरकारी में बड़ा सहयोग किया गया है. निखिल ने बताया कि अपने जन्मदिन के अवसर पर मैंने इन लोगों को इनकी आंखों की खोई हुई रोशनी देने के लिए सहयोग करने का निर्णय लिया. इस अभियान का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की दृष्टि बहाल करने के साथ-साथ मोतियाबिंद से होने वाले अंधेपन से निजात दिलाना है. उन्होंने कहा कि गरीब और असहाय लोगों को आंखो की रोशनी देना बहुत ही पुण्य का काम है. इसके लिए सक्षम लोगों को आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए.

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