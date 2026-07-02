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दिल्ली में 44 जरूरतमंद मरीजों की होगी मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी, मिलेगी नई रोशनी

नई दिल्ली: आंखें किसी भी व्यक्ति की अनमोल धरोहर होती और शरीर का प्रमुख अंग होती हैं. दुनिया को देखने के लिए और आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए आंखों का सही सलामत रहना बहुत जरूरी है. लेकिन, देश में बड़ी संख्या में लोग आंखों में दर्द और धुंधलापन की दिक्कतों से जूझते हैं लेकिन वह ये नहीं सोच पाते कि उनकी आँखों में मोतियाबिंद हो सकता है इसलिए जांच करा ली जाए. ग्रामीण इलाकों अधिकतर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है. ऐसे ही जरूरतमंद और अपनी मोतियाबिंद की सर्जरी कराने में असहाय 44 लोगों की निशुल्क सर्जरी करके दरियागंज स्थित डॉक्टर श्रॉफ आई चैरिटी हॉस्पिटल उनको नई रोशनी देने जा रहा है.

दरअसल, हॉस्पिटल ने मातानंद वेलफेयर फाउंडेशन के सहयोग से 'विजनरी 44' अभियान शुरू किया है. इस अभियान के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के 44 मरीजों की फ्री में मोतियाबिंद सर्जरी कराई जाएगी. साथ ही लोगों को नियमित आई चेकअप और समय पर इलाज के प्रति जागरूक किया जाएगा. आई हॉस्पिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. उमंग माथुर ने कहा कि भारत में मोतियाबिंद अब भी अंधता का प्रमुख कारण है, जबकि इसका उपचार सरल शल्य चिकित्सा से संभव है. उन्होंने विशेष रूप से 40 वर्ष की आयु के बाद नियमित आई चेकअप कराने की सलाह दी.