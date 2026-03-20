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2020 दिल्ली दंगा: आरोपी ताहिर हुसैन को हर्निया की सर्जरी के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत मिली

नई दिल्ली: दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को हर्निया की सर्जरी के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत दी. एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट पर गौर करते हुए पाया कि ताहिर हुसैन को अस्पताल ले जाने में हुई देरी अधिकारियों की रिपोर्ट से साफ झलकती है. कोर्ट ने साफ किया कि अगर किसी आरोपी को सर्जरी की सलाह दी गई और वह सर्जरी वैकल्पिक प्रकृति की है, तो उसे उस विकल्प का चुनाव करने के उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है. तब दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो ये सुनिश्चित करेगा कि सर्जरी 15 दिनों के भीतर संपन्न हो जाए. कोर्ट ने कहा कि ताहिर हुसैन की सर्जरी के बाद भी जरुरी देखभाल की जाए.

बता दें कि ताहिर हुसैन के खिलाफ 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप भी है. साथ ही वो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले आरोपी है. 26 फरवरी 2020 आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार दयालपुर थाने आए और कहा कि उनका बेटा 25 फरवरी को अपने दफ्तर से लौटकर शाम को कुछ सामान खरीदने गया था. जब अंकित शर्मा बहुत देर तक नहीं आए तो उनके पिता ने कई जगह खोजा और अस्पतालों में भी गए.