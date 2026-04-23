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दिल्ली: विकास मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, तीन घायल, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, रात करीब 1:50 बजे पीसीआर कॉल के जरिए शकूरपुर थाना पुलिस को सूचना मिली कि आईटीओ से लक्ष्मी नगर की ओर जाने वाले विकास मार्ग पर गीता कॉलोनी कट के पास एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को हेडगेवार अस्पताल में भर्ती कराया.

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग पर गुरुवार तड़के हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और दो बच्चे घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

जांच में सामने आया कि मारुति सेलेरियो कार चला रहे सचिन गुलाटी ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी. बाइक पर एक ही परिवार के चार लोग सवार थे। हादसे में नीरज (35) की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी सोनम और दोनों बच्चे घायल हो गए. मृतक अपने परिवार के साथ कनॉट प्लेस से घर लौट रहा था.



पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एलएनजेपी अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया है और आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है.



पूर्वी जिला के डीसीपी राजीव कुमार ने बताया कि आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और घायलों का इलाज जारी है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हादसे के समय वाहन की गति और चालक की स्थिति क्या थी. फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है.

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