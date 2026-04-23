ETV Bharat / state

दिल्ली: विकास मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, तीन घायल, आरोपी गिरफ्तार

ITO से लक्ष्मी नगर को जाने वाले विकास मार्ग पर गीता कॉलोनी कट के पास ये हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई.

विकास मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर
विकास मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 23, 2026 at 12:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग पर गुरुवार तड़के हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और दो बच्चे घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

पुलिस के अनुसार, रात करीब 1:50 बजे पीसीआर कॉल के जरिए शकूरपुर थाना पुलिस को सूचना मिली कि आईटीओ से लक्ष्मी नगर की ओर जाने वाले विकास मार्ग पर गीता कॉलोनी कट के पास एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को हेडगेवार अस्पताल में भर्ती कराया.

जांच में सामने आया कि मारुति सेलेरियो कार चला रहे सचिन गुलाटी ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी. बाइक पर एक ही परिवार के चार लोग सवार थे। हादसे में नीरज (35) की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी सोनम और दोनों बच्चे घायल हो गए. मृतक अपने परिवार के साथ कनॉट प्लेस से घर लौट रहा था.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एलएनजेपी अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया है और आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है.

पूर्वी जिला के डीसीपी राजीव कुमार ने बताया कि आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और घायलों का इलाज जारी है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हादसे के समय वाहन की गति और चालक की स्थिति क्या थी. फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

DELHI VIKAS MARG ACCIDENT NEWS
WIFE AND TWO CHILDREN INJURED
CAR COLLIDES WITH BIKER
CAR COLLIDED WITH BIKE ACCIDENT
DELHI VIKAS MARG ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.