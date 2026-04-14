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दिल्ली के वसंत एन्क्लेव में ब्रिगेडियर परिवार से मारपीट, रईसज़ादों को शराब पीने से रोकने पर हुआ विवाद

जानकारी के मुताबिक घटना के वक्त मर्सिडीज़ में बैठे दो लोग शराब पी रहे थे, रोकने पर विवाद शुरू हुआ ( ETV BHARAT )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक सेवारत ब्रिगेडियर के परिवार के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई. जिसके बाद यहां कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. मामला 11 अप्रैल की रात का बताया जा रहा है, जब वसंत एन्क्लेव इलाके में ब्रिगेडियर के घर के पास एक कार में कुछ लोग बैठकर शराब पी रहे थे. परिवार ने जब इसका विरोध किया, तो विवाद बढ़ गया.

ब्रिगेडियर के बेटे तेजस सिंह अरोड़ा ने सोमवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजधानी की एक रिहायशी सोसाइटी में कुछ अज्ञात लोगों ने उनके साथ मारपीट की और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.

घटना का ज़िक्र करते हुए पीड़ित तेजस ने बताया कि 'रात करीब 10 बजे, उन्होंने और उनके पिता ने कुछ लोगों के एक ग्रुप का सामना किया, जो कथित तौर पर एक मर्सिडीज़ कार के अंदर बैठकर शराब पी रहे थे. "उस रात करीब 10 बजे का समय था... कुछ अज्ञात लोग अपनी मर्सिडीज़ कार में बैठकर शराब पी रहे थे. चूंकि यह एक रिहायशी सोसाइटी के अंदर हो रहा था और सार्वजनिक जगहों पर शराब पीना गैर-कानूनी है इसलिए मेरे पिता और मैंने उन्हें टोका... उन्होंने पलटकर जवाब दिया, खुद को वहीं का स्थानीय निवासी बताया, और वहां से जाने से मना कर दिया... मैंने PCR वैन को फोन किया. जब पुलिस की गाड़ी पहुंची, तो अधिकारी ने हमारी शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया. इसके अलावा, जो आदमी शराब पी रहा था, उसने अधिकारी की किसी से फोन पर बात करवाई. उस व्यक्ति से बात करने के बाद, अधिकारी ने हमारी रिपोर्ट दर्ज करने से साफ मना कर दिया...'

आरोप है कि इसके बाद 7 से 8 लोग कई गाड़ियों में मौके पर पहुंचे और ब्रिगेडियर के बेटे के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं. इतना ही नहीं, ब्रिगेडियर के साथ भी बदसलूकी और धक्का-मुक्की की गई.