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दिल्ली के वसंत एन्क्लेव में ब्रिगेडियर परिवार से मारपीट, रईसज़ादों को शराब पीने से रोकने पर हुआ विवाद

पीड़ित परिवार का आरोप है- पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की, आरोपियों के संबंध होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई.

जानकारी के मुताबिक घटना के वक्त मर्सिडीज़ में बैठे दो लोग शराब पी रहे थे, रोकने पर विवाद शुरू हुआ
जानकारी के मुताबिक घटना के वक्त मर्सिडीज़ में बैठे दो लोग शराब पी रहे थे, रोकने पर विवाद शुरू हुआ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 14, 2026 at 12:15 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक सेवारत ब्रिगेडियर के परिवार के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई. जिसके बाद यहां कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. मामला 11 अप्रैल की रात का बताया जा रहा है, जब वसंत एन्क्लेव इलाके में ब्रिगेडियर के घर के पास एक कार में कुछ लोग बैठकर शराब पी रहे थे. परिवार ने जब इसका विरोध किया, तो विवाद बढ़ गया.

ब्रिगेडियर के बेटे तेजस सिंह अरोड़ा ने सोमवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजधानी की एक रिहायशी सोसाइटी में कुछ अज्ञात लोगों ने उनके साथ मारपीट की और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.

घटना का ज़िक्र करते हुए पीड़ित तेजस ने बताया कि 'रात करीब 10 बजे, उन्होंने और उनके पिता ने कुछ लोगों के एक ग्रुप का सामना किया, जो कथित तौर पर एक मर्सिडीज़ कार के अंदर बैठकर शराब पी रहे थे. "उस रात करीब 10 बजे का समय था... कुछ अज्ञात लोग अपनी मर्सिडीज़ कार में बैठकर शराब पी रहे थे. चूंकि यह एक रिहायशी सोसाइटी के अंदर हो रहा था और सार्वजनिक जगहों पर शराब पीना गैर-कानूनी है इसलिए मेरे पिता और मैंने उन्हें टोका... उन्होंने पलटकर जवाब दिया, खुद को वहीं का स्थानीय निवासी बताया, और वहां से जाने से मना कर दिया... मैंने PCR वैन को फोन किया. जब पुलिस की गाड़ी पहुंची, तो अधिकारी ने हमारी शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया. इसके अलावा, जो आदमी शराब पी रहा था, उसने अधिकारी की किसी से फोन पर बात करवाई. उस व्यक्ति से बात करने के बाद, अधिकारी ने हमारी रिपोर्ट दर्ज करने से साफ मना कर दिया...'

आरोप है कि इसके बाद 7 से 8 लोग कई गाड़ियों में मौके पर पहुंचे और ब्रिगेडियर के बेटे के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं. इतना ही नहीं, ब्रिगेडियर के साथ भी बदसलूकी और धक्का-मुक्की की गई.

पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने तुरंत 112 पर कॉल किया, जिसके बाद PCR वैन मौके पर पहुंची. लेकिन आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने घटना के दौरान कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जबकि मारपीट उनके सामने हो रही थी. घटना के बाद जब परिवार वसंत विहार थाने FIR दर्ज कराने पहुंचा, तो उनका आरोप है कि शिकायत दर्ज करने में देरी की गई और तत्काल मेडिकल सहायता भी नहीं दी गई. बाद में घायल को मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया. जहां हमारी MLC रिपोर्ट तैयार की गई और बाद में पुलिस स्टेशन भेज दी गई...

जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना की CMP (कोर ऑफ़ मिलिट्री पुलिस) और उनके सहयोगी कर्मचारियों के साथ मिलकर, पुलिस ने FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की. जो लोग कार में बैठकर शराब पी रहे थे, वे मेहरम नगर के रहने वाले हैं और उनका कारोबारी बैकग्राउंड है.

ब्रिगेडियर की पत्नी निताशा ने 11 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी के वसंत विहार इलाके में देर रात हुई एक घटना के बाद मारपीट और पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगाया है.

फिलहाल इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और पुलिस ने चुप्पी साध रखी है. यह घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है. क्या राजधानी में लोग सुरक्षित हैं? और क्या पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है?

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