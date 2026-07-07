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DU UG Admission 2026: प्रेफरेंस लिस्ट भरने में न करें गलती, जानिए प्रोफेसर हेना सिंह की सलाह

प्रवेश प्रक्रिया में जल्दबाजी न करें और सोशल मीडिया पर चल रही अधूरी जानकारी के आधार पर फैसला लेने से बचें. प्रो. हेना सिंह DU

दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 7, 2026 at 3:56 PM IST

7 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में स्नातक (UG) प्रवेश प्रक्रिया अब सबसे अहम चरण में पहुंच गई है. कॉलेज और कोर्स की प्रेफरेंस लिस्ट भरने की आखिरी तारीख 11 जुलाई 2026 है. हजारों छात्र-छात्राएं इस समय CSAS फेज-2 के तहत कॉलेज और कोर्स की प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कर रहे हैं. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहले कॉलेज चुनें या कोर्स? प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं? क्या सिर्फ नॉर्थ कैंपस के पीछे भागना सही है? सिम्युलेटेड रैंक का क्या फायदा है? इन सभी सवालों का जवाब दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हेना सिंह ने विस्तार से दिया.

उन्होंने कहा कि छात्रों को सबसे पहले अपने करियर और पसंदीदा विषय को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि सही विषय भविष्य तय करता है, जबकि डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय की ही मिलती है. इसी बीच विश्वविद्यालय ने 10 जुलाई से करेक्शन विंडो खोलने और 12 जुलाई को सिम्युलेटेड रैंक जारी होगा.

प्रेफरेंस लिस्ट बनाने से पहले खुद से पूछें आगे क्या बनना चाहते हैं?

प्रो. हेना सिंह ने बताया कि सबसे पहले छात्र यह तय करें कि वह भविष्य में किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं. यदि लक्ष्य स्पष्ट होगा तो सही विषय चुनना आसान हो जाएगा और उसके बाद कॉलेजों की प्रेफरेंस भी आसानी से तय की जा सकेगी. उन्होंने बताया कि आज कई छात्र सोशल मीडिया या दूसरों की सलाह देखकर प्रेफरेंस लिस्ट भर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए. हर छात्र की रुचि और करियर का लक्ष्य अलग होता है. इसलिए प्रेफरेंस भी उसी के अनुसार होनी चाहिए.

हेना सिंह, प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय (ETV Bharat)

कोर्स का चुनाव सबसे जरूरी, कॉलेज बाद में चुनें:

प्रो. हेना सिंह ने बताया कि यदि किसी छात्र का लक्ष्य सिविल सेवा, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, रिसर्च या सामाजिक क्षेत्र में काम करना है तो उसके लिए पॉलिटिकल साइंस एक अच्छा विषय हो सकता है. इसी तरह हर छात्र को अपनी रुचि और करियर के हिसाब से विषय चुनना चाहिए. उन्होंने कहा कि एक बार सही कोर्स तय हो जाए तो उसके बाद उसी विषय वाले कॉलेजों की सूची बनाकर प्रेफरेंस भरनी चाहिए.

कॉलेज चुनते समय सिर्फ नाम नहीं, यह बातें भी देखें: प्रो. हेना सिंह ने बताया कि कॉलेज का चुनाव करते समय केवल उसकी लोकप्रियता नहीं देखनी चाहिए. छात्रों को यह भी देखना चाहिए कि-

  • संबंधित विषय की फैकल्टी कितनी मजबूत है.
  • लाइब्रेरी और रिसर्च की सुविधाएं कैसी हैं.
  • इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के अवसर मिलते हैं या नहीं.
  • इंफ्रास्ट्रक्चर और पढ़ाई का माहौल कैसा है.
  • शिक्षक और छात्रों के बीच संवाद और मार्गदर्शन कैसा है.

उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 लागू होने के बाद पढ़ाई का तरीका बदल गया है. अब मुख्य विषय के साथ जेनेरिक इलेक्टिव (GE), स्किल एनहैंसमेंट कोर्स (SEC), वैल्यू एडिशन कोर्स (VAC) और एबिलिटी एनहैंसमेंट कोर्स (AEC) जैसे अन्य पेपर भी पढ़ने होते हैं. इसलिए यह भी देखना जरूरी है कि कॉलेज इन सभी विषयों में कितने अच्छे अवसर देता है.

लड़कियों के लिए मिरांडा हाउस अच्छा विकल्प, लेकिन दूसरे कॉलेज भी हैं:

प्रो. हेना सिंह ने बताया कि यदि कोई छात्रा पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहती है तो उसकी पहली पसंद मिरांडा हाउस हो सकती है. यदि वह सह-शिक्षा (Co-ed) कॉलेज चाहती है तो हिंदू कॉलेज, एलएसआर, किरोड़ीमल कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज और दौलत राम कॉलेज जैसे विकल्प भी अच्छे हैं. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि कॉलेज की रैंकिंग से ज्यादा जरूरी यह है कि वहां आपके विषय की पढ़ाई और अवसर कितने बेहतर हैं.

सिम्युलेटेड रैंक क्या है? छात्रों को कैसे मिलेगा फायदा:

प्रो. हेना सिंह ने बताया कि फेज-2 पूरा होने के बाद विश्वविद्यालय सिम्युलेटेड रैंक जारी करेगा. यह वास्तविक सीट आवंटन नहीं होता, बल्कि एक अनुमान होता है कि आपकी वर्तमान प्रेफरेंस के आधार पर किस कॉलेज और कोर्स में सीट मिलने की संभावना है. उन्होंने बताया कि यदि छात्र इस अनुमान से संतुष्ट नहीं हैं तो उन्हें अपनी प्रेफरेंस बदलने का मौका मिलेगा. इससे वह बेहतर रणनीति बनाकर अपनी सूची में बदलाव कर सकते हैं.

नॉर्थ कैंपस के लिए विषय से समझौता न करें

प्रो. हेना सिंह ने कहा कि कई छात्र सिर्फ नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए अपने पसंदीदा विषय से समझौता कर लेते हैं, जो सही नहीं है. उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्री पर कॉलेज का नाम नहीं बल्कि विश्वविद्यालय का नाम लिखा होता है. इसलिए छात्रों को कॉलेज से ज्यादा अपने विषय को महत्व देना चाहिए. मनपसंद विषय मिलने से भविष्य बेहतर बनता है. उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि प्रेफरेंस भरने से पहले दिल्ली विश्वविद्यालय का Bulletin of Information जरूर पढ़ें. इसके अलावा जिस कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं, उसकी वेबसाइट पर जाकर वहां की फैकल्टी, विभाग, रिसर्च, इंटर्नशिप, लाइब्रेरी और अन्य सुविधाओं की जानकारी लें. इसके बाद ही अंतिम प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करें. दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार 10 जुलाई 2026 सुबह 10 बजे से करेक्शन विंडो शुरू होगी. यह 11 जुलाई रात 11:59 बजे तक खुली रहेगी. इस दौरान फेज-1 में आवेदन करने वाले छात्र अपने आवेदन में जरूरी सुधार कर सकेंगे.

16 जुलाई को जारी होगी पहली सीट आवंटन सूची

विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि CSAS फेज-1 और फेज-2 दोनों की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2026 रात 11:59 बजे है. फेज-2 में छात्रों को CUET (UG) 2026 के आधार पर विषयों की मैपिंग करने के साथ-साथ कॉलेज और कोर्स की प्रेफरेंस भी भरनी होगी. विश्वविद्यालय 12 जुलाई शाम 5 बजे सिम्युलेटेड रैंक जारी करेगा. इसके बाद 12 जुलाई शाम 5 बजे से 13 जुलाई शाम 4:59 बजे तक छात्र अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में बदलाव कर सकेंगे. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रवेश शाखा 16 जुलाई शाम 5 बजे पहली CSAS सीट आवंटन सूची जारी करेगा. जिन छात्रों को सीट मिलेगी, उन्हें 18 जुलाई रात 11:59 बजे तक सीट स्वीकार करनी होगी. इसके बाद संबंधित कॉलेज दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन करेंगे और निर्धारित समय सीमा में प्रवेश शुल्क जमा करना होगा.

प्रो. हेना सिंह ने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया में जल्दबाजी न करें और सोशल मीडिया पर चल रही अधूरी जानकारी के आधार पर फैसला लेने से बचें. विश्वविद्यालय की आधिकारिक जानकारी पढ़ें, अपने करियर के लक्ष्य को समझें और सबसे पहले सही विषय का चयन करें. उन्होंने कहा कि "अच्छा विषय आपको बेहतर भविष्य देगा, जबकि अच्छा कॉलेज केवल एक अतिरिक्त अवसर हो सकता है. इसलिए प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय सबसे पहले अपने सपनों और करियर को प्राथमिकता दें."

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