दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली बार लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन, नोट कर लीजिए तारीख

दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली बार लिटरेचर फेस्टिवल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री करेंगे उद्घाटन, जानिए कब से होगा शुरू

दिल्ली यूनिवर्सिटी
दिल्ली यूनिवर्सिटी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 3, 2026 at 4:05 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली बार आयोजित किए जा रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी लिटरेचर फेस्टिवल को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. यह तीन दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल 12, 13 और 14 फरवरी को नॉर्थ कैंपस के मल्टीपरपज स्टेडियम, रग्बी स्टेडियम और शंकर लाल हॉल में आयोजित किया जाएगा.

महोत्सव में साहित्य, सिनेमा, पत्रकारिता, इतिहास, शिक्षा, आध्यात्म और सामाजिक सरोकारों से जुड़े देश के 50 से अधिक प्रतिष्ठित वक्ता हिस्सा लेंगे. इस तीन दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल का उद्घाटन 12 फरवरी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे. डीयू कल्चर काउंसिल के चेयरपर्सन और लिटरेचर फेस्टिवल कोर कमेटी के कन्वीनर अनूप लाठर ने बताया कि यह महोत्सव विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और सांस्कृतिक इतिहास में एक नई शुरुआत है. महोत्सव की थीम यूनिटी, डाइवर्सिटी, नेशनल इंटीग्रेशन और राष्ट्रप्रेम रखी गई है.

तीन स्थानों पर होगा आयोजन

यह लिटरेचर फेस्टिवल नॉर्थ कैंपस के मल्टीपरपज स्टेडियम, रग्बी स्टेडियम और शंकर लाल हॉल इन तीन प्रमुख स्थानों पर आयोजित किया जाएगा. उद्घाटन समारोह मल्टीपरपज स्टेडियम में होगा, जबकि विभिन्न संवाद सत्र, टॉक शो और पैनल डिस्कशन अन्य स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे.

डीयू में होगा लिटरेचर फेस्टिवल (ETV Bharat)

पंकज त्रिपाठी, खान सर सहित कई चर्चित चेहरे होंगे शामिल

अनूप लाठर ने बताया कि इस महोत्सव में देश के साहित्य, सिनेमा, मीडिया, शिक्षा और इतिहास से जुड़े 50 से अधिक प्रतिष्ठित वक्ता हिस्सा लेंगे. प्रमुख नामों में फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी, चर्चित शिक्षक खान सर, फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री, सांसद सुधांशु त्रिवेदी, लेखक राम माधव, इतिहासकार के. के. मुहम्मद, शिक्षाविद शुभ्रा रंजन, डेविड फ्रॉली, अंकुर वारिकू सहित कई अन्य प्रसिद्ध हस्तियां शामिल होंगे.

साहित्य, संस्कृति और संवाद का संगम

महोत्सव के दौरान साहित्य, राष्ट्रबोध, इतिहास, शिक्षा, मीडिया, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक सरोकारों जैसे विषयों पर संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे. साथ ही पुस्तक विमोचन और पुस्तक चर्चा भी इस आयोजन का अहम हिस्सा होंगी.

खुला मंच और पुस्तक स्टॉल होंगे आकर्षण का केंद्र

रग्बी स्टेडियम में खुला मंच बनाया जाएगा, जहां दिनभर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा. विश्वविद्यालय की कल्चरल काउंसिल द्वारा विभिन्न कॉलेजों की सांस्कृतिक टीमों को मंच दिया जाएगा. इसके अलावा परिसर में अंदर और बाहर दोनों जगह बुक स्टॉल्स लगाए जाएंगे.

हर शाम विशेष सांस्कृतिक संध्या

महोत्सव के तीनों दिन शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा. पहले दिन कवि सम्मेलन, दूसरे दिन भजन क्लबिंग और तीसरे दिन संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से देश के विभिन्न राज्यों के लोक एवं आदिवासी नृत्यों की प्रस्तुति दी जाएगी.

आम जनता के लिए भी खुला रहेगा महोत्सव

अनूप लाठर ने बताया कि यह साहित्य महोत्सव केवल छात्रों के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के लिए भी खुला रहेगा. इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. रजिस्ट्रेशन करने वाले छात्रों को ई-अटेंडेंस सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा.

LITERATURE FESTIVAL IN DU
DU LITERATURE FESTIVAL
DELHI UNIVERSITY NORTH CAMPUS
DELHI UNIVERSITY

