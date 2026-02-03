ETV Bharat / state

दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली बार लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन, नोट कर लीजिए तारीख

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली बार आयोजित किए जा रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी लिटरेचर फेस्टिवल को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. यह तीन दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल 12, 13 और 14 फरवरी को नॉर्थ कैंपस के मल्टीपरपज स्टेडियम, रग्बी स्टेडियम और शंकर लाल हॉल में आयोजित किया जाएगा.

महोत्सव में साहित्य, सिनेमा, पत्रकारिता, इतिहास, शिक्षा, आध्यात्म और सामाजिक सरोकारों से जुड़े देश के 50 से अधिक प्रतिष्ठित वक्ता हिस्सा लेंगे. इस तीन दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल का उद्घाटन 12 फरवरी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे. डीयू कल्चर काउंसिल के चेयरपर्सन और लिटरेचर फेस्टिवल कोर कमेटी के कन्वीनर अनूप लाठर ने बताया कि यह महोत्सव विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और सांस्कृतिक इतिहास में एक नई शुरुआत है. महोत्सव की थीम यूनिटी, डाइवर्सिटी, नेशनल इंटीग्रेशन और राष्ट्रप्रेम रखी गई है.

तीन स्थानों पर होगा आयोजन

यह लिटरेचर फेस्टिवल नॉर्थ कैंपस के मल्टीपरपज स्टेडियम, रग्बी स्टेडियम और शंकर लाल हॉल इन तीन प्रमुख स्थानों पर आयोजित किया जाएगा. उद्घाटन समारोह मल्टीपरपज स्टेडियम में होगा, जबकि विभिन्न संवाद सत्र, टॉक शो और पैनल डिस्कशन अन्य स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे.

डीयू में होगा लिटरेचर फेस्टिवल (ETV Bharat)

पंकज त्रिपाठी, खान सर सहित कई चर्चित चेहरे होंगे शामिल

अनूप लाठर ने बताया कि इस महोत्सव में देश के साहित्य, सिनेमा, मीडिया, शिक्षा और इतिहास से जुड़े 50 से अधिक प्रतिष्ठित वक्ता हिस्सा लेंगे. प्रमुख नामों में फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी, चर्चित शिक्षक खान सर, फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री, सांसद सुधांशु त्रिवेदी, लेखक राम माधव, इतिहासकार के. के. मुहम्मद, शिक्षाविद शुभ्रा रंजन, डेविड फ्रॉली, अंकुर वारिकू सहित कई अन्य प्रसिद्ध हस्तियां शामिल होंगे.

साहित्य, संस्कृति और संवाद का संगम