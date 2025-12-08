ETV Bharat / state

DUTA का दो दिवसीय धरना आज से शुरू, संसद से UGC तक गूंजी शिक्षकों की मांगें

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (DUTA) ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सोमवार से जंतर मंतर पर दो दिवसीय धरने की शुरुआत की. मंगलवार को UGC कार्यालय पर DUTA का धरना होगा. धरने में बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए. DUTA की प्रमुख मांगों में पूर्ण पूर्व सेवा (Full Past Service) की बहाली, M.Phil/Ph.D. इंक्रीमेंट पुनः लागू करना, EWS विस्तार के अनुसार अतिरिक्त भर्तियां, UGCF के चौथे वर्ष के लिए ढांचे का विस्तार और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की वापसी सहित कई मांगें शामिल हैं. इसके साथ ही शिक्षक HECI बिल को सार्वजनिक कर व्यापक चर्चा कराने की मांग भी कर रहे हैं.

धरनास्थल पर DUTA अध्यक्ष प्रो. वीएस नेगी ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में NEP लागू होने के दौरान 25 प्रतिशत EWS सीटों में विस्तार हुआ था, लेकिन उसके अनुरूप शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं की गईं. उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि बढ़ी हुई सीटों के अनुसार फैकल्टी की भर्ती तुरंत शुरू की जाए.

उन्होंने बताया कि लंबे अंतराल के बाद स्थायी हुए शिक्षकों की फुल पास्ट सर्विस काउंट की मांग वर्षों से लंबित है, जिसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए. वीएस नेगी ने बताया कि शिक्षकों को पहले M.Phil और Ph.D. के आधार पर जो इंक्रीमेंट मिलता था, उसे रोक दिया गया, जबकि यह प्रमोशन और शोध को प्रोत्साहित करने के लिए बेहद जरूरी था.