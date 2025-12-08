ETV Bharat / state

DUTA का दो दिवसीय धरना आज से शुरू, संसद से UGC तक गूंजी शिक्षकों की मांगें

दिल्ली विश्वविद्यालय में NEP लागू होने के दौरान 25 प्रतिशत EWS सीटों में विस्तार हुआ था, लेकिन उसके अनुरूप शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं की गईं.

author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 8, 2025 at 1:36 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (DUTA) ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सोमवार से जंतर मंतर पर दो दिवसीय धरने की शुरुआत की. मंगलवार को UGC कार्यालय पर DUTA का धरना होगा. धरने में बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए. DUTA की प्रमुख मांगों में पूर्ण पूर्व सेवा (Full Past Service) की बहाली, M.Phil/Ph.D. इंक्रीमेंट पुनः लागू करना, EWS विस्तार के अनुसार अतिरिक्त भर्तियां, UGCF के चौथे वर्ष के लिए ढांचे का विस्तार और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की वापसी सहित कई मांगें शामिल हैं. इसके साथ ही शिक्षक HECI बिल को सार्वजनिक कर व्यापक चर्चा कराने की मांग भी कर रहे हैं.

धरनास्थल पर DUTA अध्यक्ष प्रो. वीएस नेगी ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में NEP लागू होने के दौरान 25 प्रतिशत EWS सीटों में विस्तार हुआ था, लेकिन उसके अनुरूप शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं की गईं. उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि बढ़ी हुई सीटों के अनुसार फैकल्टी की भर्ती तुरंत शुरू की जाए.

उन्होंने बताया कि लंबे अंतराल के बाद स्थायी हुए शिक्षकों की फुल पास्ट सर्विस काउंट की मांग वर्षों से लंबित है, जिसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए. वीएस नेगी ने बताया कि शिक्षकों को पहले M.Phil और Ph.D. के आधार पर जो इंक्रीमेंट मिलता था, उसे रोक दिया गया, जबकि यह प्रमोशन और शोध को प्रोत्साहित करने के लिए बेहद जरूरी था.

DUTA का दो दिवसीय धरना आज से शुरू। (ETV Bharat)

प्रो. वीएस नेगी ने यह भी बताया कि धरने का बड़ा मुद्दा ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली भी है, जिस पर DUTA ने फिर से सरकार से पुनर्विचार की मांग की है. इसके अलावा लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स टीचर्स की सेवानिवृत्ति आयु शिक्षकों के बराबर बढ़ाने, नियुक्ति और प्रमोशन प्रक्रियाओं में आ रही अनियमितताओं को दूर करने और NFS के मामलों के समाधान की भी मांग की गई. नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया (HECI) बिल कई सवाल खड़े करता है.

उन्होंने कहा कि यह बिल यदि वर्तमान शिक्षा संरचना को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा तो DUTA इसका कड़ा विरोध करेगा. बिल में हर प्रावधान शिक्षक और छात्रों के हितों के अनुरूप होना चाहिए. उन्होंने बताया कि धरने के दूसरे दिन बैकलॉग आरक्षित पदों की भर्ती, इंस्ट्रक्टर्स के प्रमोशन और प्रोफेसरशिप में एकमुश्त रियायत जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे. धरने में शामिल शिक्षकों ने कहा कि जब तक मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन जारी रहेगा.

