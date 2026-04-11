DUTA ने इस दिन विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय पर धरने का किया ऐलान, जानें क्या है मांगें
धरना प्रदर्शन के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों के क्लास सस्पेंड रहेंगे.
Published : April 11, 2026 at 12:48 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (DUTA) ने 15 अप्रैल को विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय गेट नंबर-1 पर धरने का ऐलान किया है. DUTA अध्यक्ष प्रो. वीएस नेगी ने कहा कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों के प्रमोशन में देरी, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, एनएफएस जैसे फैसले ने असंतोष को बढ़ा दिया है. उन्होंने कहा कि बार-बार नियमों में बदलाव और शिक्षकों के अधिकारों की अनदेखी के खिलाफ विरोध किया जाएगा, जिससे प्रशासन पर दबाव बनाकर लंबित मांगों का समाधान कराया जा सके और शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाया जा सके. इस दौरान सभी दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों के क्लास सस्पेंड रहेंगे.
प्रमोशन में देरी और नियमों की मनमानी पर नाराजगी
प्रो.वीएस नेगी ने कहा कि हाल के समय में कुछ शिक्षकों के प्रमोशन हुए हैं, लेकिन पूरी प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रशासन प्रमोशन के लिए तय नियमों की अलग-अलग तरीके से बता रही है. स्क्रीनिंग प्रक्रिया में देरी, रिसर्च पब्लिकेशन में हस्तक्षेप और पहले से शुरू हुई प्रक्रिया को बाधित करना यह सभी कारण शिक्षकों के आक्रोश की वजह बन रहे हैं.
फुल पास्ट सर्विस और इंक्रीमेंट का मुद्दा
प्रो. वीएस नेगी ने कहा कि DUTA की प्रमुख मांगों में शिक्षकों की फुल पास्ट सर्विस को मान्यता देना शामिल है. इस मुद्दे को लेकर संगठन पहले ही शिक्षा मंत्रालय से बात कर चुका है. इसके साथ ही एम.फिल और पीएचडी करने वाले शिक्षकों की वेतन वृद्धि को सभी कॉलेजों में बहाल करने की मांग की गई है, क्योंकि कई जगहों पर इसे रोका जा रहा है.
NEP से बढ़ा बोझ, EWS पदों पर सवाल
नई शिक्षा नीति 2020 (NEP) के तहत लागू चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम को लेकर भी DUTA ने चिंता जताई है. वीएस नेगी ने कहा कि इस नई व्यवस्था से शिक्षकों पर अतिरिक्त शैक्षणिक बोझ बढ़ा है, लेकिन EWS श्रेणी के पदों को अभी तक पूरी तरह स्वीकृति नहीं मिली है. इसके अलावा आरक्षण, बैकलॉग और स्टाफ की समस्याएं, बैकलॉग और शॉर्टफॉल वाली सीटों को भरना, PWD और अन्य वर्गों के अधिकार सुनिश्चित करना, प्रिंसिपल पदों पर आरक्षण लागू करना, कंप्यूटर शिक्षकों, इंस्ट्रक्टर्स और अन्य स्टाफ की समस्याओं को धरने में मुद्दे उठाए जाएंगे.
NFS पर DUTA का कड़ा विरोध
सबसे गंभीर मुद्दों में से एक नॉट फाउंड सूटेबल (NFS) है. प्रो. नेगी ने इसे “निंदनीय” बताते हुए कहा कि उम्मीदवार सभी प्रक्रियाएं पार करने के बाद भी अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इससे खासकर पहली पीढ़ी के शिक्षकों का मनोबल टूटता है. इसे भी धरने के मुद्दे में शामिल किया गया है.
स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य लंबित मुद्दे
DUTA विश्वविद्यालय की चिकित्सा सेवाओं की स्थिति, लाइब्रेरियन और फिजिकल एजुकेशन स्टाफ की समस्याएं, बढ़ते क्लास साइज, चार वर्षीय पाठ्यक्रम की कमियों की समीक्षा इन सभी मुद्दों को धरने में उठाया जाएगा. प्रो. नेगी ने सभी शिक्षकों से धरने में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि यह सिर्फ मांगों का मुद्दा नहीं, बल्कि शिक्षकों के अधिकार, सम्मान और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल को बचाने की लड़ाई है.
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