दिल्ली विश्वविद्यालय ने DUSU की जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा पर दो महीने का निलंबन लगाया

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के प्रॉक्टर कार्यालय ने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) की जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से दो महीनों के लिए निलंबित कर दिया है. यह कदम डॉ. बीआर अंबेडकर कॉलेज के प्रिंसिपल कार्यालय में प्रोफेसर सुजीत कुमार के साथ हुए हमले की घटना के बाद उठाया गया है. इस संबंध में प्रॉक्टर कार्यालय ने आधिकारिक आदेश जारी किया है.

दरअसल, यह घटना कॉलेज परिसर में अक्टूबर में हुई थी, जहां दीपिका झा पर प्रोफेसर सुजीत कुमार के साथ मारपीट करने का आरोप है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए एक समिति का गठन किया, जिसने मामले की विस्तृत जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी. समिति ने माना कि दीपिका झा का आचरण एक छात्रा और विश्वविद्यालय छात्रसंघ की पदाधिकारी के रूप में अनुचित, अस्वीकार्य और विश्वविद्यालय की अनुशासनात्मक परंपराओं के विपरीत है.

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह घटना विश्वविद्यालय समुदाय के भीतर अपेक्षित शालीनता और व्यवहार के मानकों का गंभीर उल्लंघन है. समिति ने इसे विश्वविद्यालय की ऑर्डिनेंस XV-B के तहत 'गंभीर दुराचार' की श्रेणी में माना है. रिपोर्ट सबमिट होने के बाद सक्षम प्राधिकारी ने दीपिका झा को उनके पद से निलंबित करने के आदेश को मंजूरी दी.

निलंबन अवधि के दौरान दीपिका झा को किसी भी संबद्ध कॉलेज के परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. उन्हें प्रो. सुजीत कुमार से लिखित माफीनामा देने और अपने आचरण पर खेद व्यक्त करने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा, उन्हें एक 'अंडरटेकिंग' भी देनी होगी, जिसमें वे भविष्य में विश्वविद्यालय के अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आश्वासन देंगी. हालांकि, छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दीपिका झा अपने नियमित अकादमिक कार्यों कक्षाओं में उपस्थिति और परीक्षा को जारी रख सकेंगी. निलंबन की समीक्षा जांच समिति की ओर से उनके व्यवहार के पुनर्मूल्यांकन के बाद की जाएगी.