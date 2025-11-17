ETV Bharat / state

दिल्ली विश्वविद्यालय ने DUSU की जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा पर दो महीने का निलंबन लगाया

समिति ने माना की दीपिका झा का आचरण विश्वविद्यालय की अनुशासनात्मक परंपराओं के विपरीत है. रिपोर्ट के बाद समिति ने निलंबन की मंजूरी दी.

डूसू जॉइंट सेक्रेटरी विवाद
डूसू जॉइंट सेक्रेटरी विवाद (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 17, 2025 at 10:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के प्रॉक्टर कार्यालय ने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) की जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से दो महीनों के लिए निलंबित कर दिया है. यह कदम डॉ. बीआर अंबेडकर कॉलेज के प्रिंसिपल कार्यालय में प्रोफेसर सुजीत कुमार के साथ हुए हमले की घटना के बाद उठाया गया है. इस संबंध में प्रॉक्टर कार्यालय ने आधिकारिक आदेश जारी किया है.

दरअसल, यह घटना कॉलेज परिसर में अक्टूबर में हुई थी, जहां दीपिका झा पर प्रोफेसर सुजीत कुमार के साथ मारपीट करने का आरोप है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए एक समिति का गठन किया, जिसने मामले की विस्तृत जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी. समिति ने माना कि दीपिका झा का आचरण एक छात्रा और विश्वविद्यालय छात्रसंघ की पदाधिकारी के रूप में अनुचित, अस्वीकार्य और विश्वविद्यालय की अनुशासनात्मक परंपराओं के विपरीत है.

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह घटना विश्वविद्यालय समुदाय के भीतर अपेक्षित शालीनता और व्यवहार के मानकों का गंभीर उल्लंघन है. समिति ने इसे विश्वविद्यालय की ऑर्डिनेंस XV-B के तहत 'गंभीर दुराचार' की श्रेणी में माना है. रिपोर्ट सबमिट होने के बाद सक्षम प्राधिकारी ने दीपिका झा को उनके पद से निलंबित करने के आदेश को मंजूरी दी.

निलंबन अवधि के दौरान दीपिका झा को किसी भी संबद्ध कॉलेज के परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. उन्हें प्रो. सुजीत कुमार से लिखित माफीनामा देने और अपने आचरण पर खेद व्यक्त करने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा, उन्हें एक 'अंडरटेकिंग' भी देनी होगी, जिसमें वे भविष्य में विश्वविद्यालय के अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आश्वासन देंगी. हालांकि, छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दीपिका झा अपने नियमित अकादमिक कार्यों कक्षाओं में उपस्थिति और परीक्षा को जारी रख सकेंगी. निलंबन की समीक्षा जांच समिति की ओर से उनके व्यवहार के पुनर्मूल्यांकन के बाद की जाएगी.

TAGGED:

DELHI UNIVERSITY
डूसू जॉइंट सेक्रेटरी विवाद
DUSU JOINT SECRETARY SLAPS TEACHER
डूसू जॉइंट सेक्रेटरी निलंबित
DUSU JS DEEPIKA JHA SUSPENDED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में AAP को मिले NOTA से भी कम वोट, क्यों फेल हुए अरविंद केजरीवाल?

इस एक विटामिन की कमी से बढ़ जाता है 17 तरह के कैंसर का खतरा, दिल के लिए भी खतरनाक

सबरीमला अय्यप्पन मंदिर में मंडला पूजा, 27 दिसंबर को होगा बंद

कोलकाता में अनोखा 'हॉबी गैलरी': 200 साल पुराने लैंप का संग्रह, रनर से लेकर LED तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.