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DU के 3 लॉ छात्रों पर बड़ी कार्रवाई, FIR के बाद निलंबन के साथ कैंपस में एंट्री पर भी बैन

DU प्रशासन ने छात्राओं को परेशान करने के मामले तीन छात्रों को सस्पेंड कर दिया है. परिसर में प्रवेश पर भी रोक लगा दी.

दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ सेंटर-II
दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ सेंटर-II (Concept Image)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 28, 2026 at 3:19 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ सेंटर-II के तीन छात्रों पर मुखर्जी नगर में दो छात्राओं का पीछा करने और उन्हें परेशान करने के आरोप में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्रवाई की है. दिल्ली पुलिस में दर्ज एफआईआर के बाद एलएलबी के छात्र अभिमन्यु कुमार, अभिनव कुमार और नमन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. तीनों छात्रों के दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है. इस संबंध में चीफ प्रॉक्टर कार्यालय ने तीनों छात्रों के लिए अलग-अलग आदेश जारी किए हैं.

23 सितंबर की घटना के बाद FIR

विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक, 23 सितंबर 2026 की शाम हुई एक घटना को लेकर दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई थी. इसी एफआईआर के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने तीनों छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की. चीफ प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार ने कहा कि पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने नियमों के तहत छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की है. तीनों छात्रों को उनके पाठ्यक्रम से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.

कार्रवाई की जद में आए छात्र

कार्रवाई की जद में आए तीनों छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ सेंटर-II में एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं. इनमें अभिमन्यु कुमार, अभिनव कुमार और नमन शामिल हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन के आदेश के बाद तीनों छात्र फिलहाल अपनी पढ़ाई से जुड़ी सामान्य विश्वविद्यालय गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे. उनके लिए जारी आदेशों में निलंबन को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है. सिर्फ निलंबन तक ही विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्रवाई सीमित नहीं है. तीनों छात्रों के दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है. निलंबन की अवधि के दौरान छात्र विश्वविद्यालय परिसर में जाकर कक्षाओं या अन्य विश्वविद्यालय गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे. प्रॉक्टर कार्यालय ने कैंपस में प्रवेश पर रोक लगा दी है.

DU के अध्यादेश के तहत कार्रवाई

विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 के अध्यादेश XV-B के खंड 3(e) का हवाला दिया है. प्रॉक्टर कार्यालय के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद तीनों छात्रों के खिलाफ निलंबन और कैंपस में प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला लिया गया. इसके बाद छात्रों को अलग-अलग आदेश जारी किए गए.

पुलिस FIR और DU की कार्रवाई अलग-अलग

इस मामले में दिल्ली पुलिस की एफआईआर और विश्वविद्यालय की अनुशासनात्मक कार्रवाई अलग-अलग स्तर पर चल रही है. पुलिस एफआईआर के आधार पर मामले की जांच करेगी, जबकि विश्वविद्यालय अपने नियमों और अध्यादेश के तहत छात्रों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने फिलहाल एफआईआर में दर्ज मामले को आधार बनाकर तत्काल कार्रवाई की है. निलंबन और कैंपस में प्रवेश पर रोक के कारण तीनों छात्रों की विश्वविद्यालय से जुड़ी गतिविधियां रुक गई हैं. वे नियमित कक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेंगे और विश्वविद्यालय परिसर में होने वाली शैक्षणिक या अन्य संस्थागत गतिविधियों में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे.

छात्रों पर डीयू प्रशासन की कार्रवाई
छात्रों पर डीयू प्रशासन की कार्रवाई (ETV Bharat)

क्या था पूरा मामला

23 सितंबर 2026 की शाम दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस के पास हकीकत पार्क इलाके में दो छात्राओं के साथ कथित छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया था. पुलिस के मुताबिक, रात करीब 9:30 बजे दो छात्राएं जा रही थीं. इसी दौरान एक कार में सवार युवकों ने कथित तौर पर उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उनका पीछा किया. छात्राओं की शिकायत पर मुखर्जी मुखर्जी नगर थाने में FIR दर्ज की गई. पुलिस ने वाहन की पहचान कर मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी. एक रिपोर्ट में दो प्रथम वर्ष के लॉ छात्रों की गिरफ्तारी की भी हुई थी, जिसके बाद DU प्रशासन ने लॉ सेंटर-II के तीन छात्रों के खिलाफ विश्वविद्यालय स्तर पर निलंबन और कैंपस में प्रवेश पर रोक की कार्रवाई की है.

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