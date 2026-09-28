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DU के 3 लॉ छात्रों पर बड़ी कार्रवाई, FIR के बाद निलंबन के साथ कैंपस में एंट्री पर भी बैन

दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ सेंटर-II ( Concept Image )

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ सेंटर-II के तीन छात्रों पर मुखर्जी नगर में दो छात्राओं का पीछा करने और उन्हें परेशान करने के आरोप में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्रवाई की है. दिल्ली पुलिस में दर्ज एफआईआर के बाद एलएलबी के छात्र अभिमन्यु कुमार, अभिनव कुमार और नमन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. तीनों छात्रों के दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है. इस संबंध में चीफ प्रॉक्टर कार्यालय ने तीनों छात्रों के लिए अलग-अलग आदेश जारी किए हैं.