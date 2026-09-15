DUSU चुनाव: ASAP ने दृष्टिबाधित छात्र को मैदान में उतारकर चला बड़ा दांव, ABVP पर उठाये सवाल
दिल्ली विश्वविद्यालय का कैंपस पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका है. उम्मीदवार छात्रों के बीच पहुंच रहे हैं, मुद्दे उठाए जा रहे हैं.
Published : September 15, 2026 at 9:05 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ यानी DUSU चुनाव को लेकर कैंपस में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं. अलग-अलग छात्र संगठन अपने उम्मीदवारों के साथ छात्रों के बीच पहुंच रहे हैं. आम आदमी पार्टी से जुड़े छात्र संगठन Association of Students for Alternative Politics यानी ASAP ने भी इस बार अपना पैनल चुनावी मैदान में उतारा है. ASAP पहले भी DUSU चुनाव लड़ चुका है, लेकिन इस बार उसके पैनल में एक ऐसा चेहरा है, जिसकी उम्मीदवारी को लेकर संगठन खास तौर पर चर्चा कर रहा है.
ASAP ने इस बार दृष्टिबाधित छात्र पंकज कुमार को सचिव पद के लिए उम्मीदवार बनाया है. संगठन का कहना है कि यह सिर्फ एक चुनावी फैसला नहीं है, बल्कि छात्र राजनीति में समान भागीदारी और प्रतिनिधित्व का संदेश है. संगठन के मुताबिक, किसी छात्र की शारीरिक चुनौती उसके नेतृत्व और क्षमता के आड़े नहीं आनी चाहिए. अरुण नावरिया ने पंकज कुमार की उम्मीदवारी को एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम बताया. उनका कहना है कि छात्र राजनीति में हर छात्र को बराबर मौका मिलना चाहिए और दृष्टिबाधित छात्र को चुनावी मैदान में उतारकर यह संदेश दिया गया है कि नेतृत्व की क्षमता किसी शारीरिक चुनौती से तय नहीं होती.
DUSU चुनाव में मुद्दों के साथ-साथ राजनीतिक टकराव
DUSU चुनाव में इस बार मुद्दों के साथ-साथ राजनीतिक टकराव भी साफ नजर आ रहा है. ASAP और आम आदमी पार्टी से जुड़े नेता ABVP पर लगातार निशाना साध रहे हैं. उनका दावा है कि इस बार छात्रों के बीच ABVP को लेकर नाराजगी है और इसका असर चुनावी नतीजों में देखने को मिल सकता है. AAP नेताओं ने JNU समेत विश्वविद्यालय परिसरों में हुई घटनाओं और आंदोलनों का भी जिक्र किया है. उनका आरोप है कि इन घटनाओं को लेकर छात्रों के बीच बीजेपी और ABVP की भूमिका को लेकर सवाल उठे हैं. हालांकि ये राजनीतिक आरोप हैं और इनका फैसला आखिरकार छात्र अपने वोट के जरिए करेंगे.
छात्रों के बीच बदलाव की भावना
अरुण नावरिया का कहना है कि इस बार छात्र सिर्फ राजनीतिक नारों के आधार पर फैसला नहीं करेंगे, बल्कि कैंपस से जुड़े मुद्दों और अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए मतदान करेंगे. उनका दावा है कि छात्रों के बीच बदलाव की भावना है और इसका फायदा ASAP को मिल सकता है. ASAP की तरफ से छात्र सुविधाओं, हॉस्टल, फीस, कैंपस की सुरक्षा, शिक्षा और छात्रों के अधिकार जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया जा रहा है. संगठन का कहना है कि छात्र राजनीति सिर्फ चुनाव के वक्त छात्रों के बीच पहुंचने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे साल छात्रों की समस्याओं की आवाज बननी चाहिए.
दृष्टिबाधित छात्र को मैदान में उतारकर बड़ा दावा
दृष्टिबाधित छात्र को सचिव पद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने को भी संगठन इसी सोच से जोड़कर देख रहा है. ASAP का कहना है कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हर छात्र को अपनी बात रखने और नेतृत्व करने का समान अवसर मिलना चाहिए. वहीं चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग के कोऑर्डिनेटर ऋतिक ने ABVP को लेकर बड़ा दावा किया है. उनका कहना है कि इस बार छात्र ABVP के बजाय बदलाव को चुनेंगे और ASAP चुनाव में जीत दर्ज करेगी.
चुनाव में ABVP का होगा सफाया
ऋतिक का दावा है कि इस बार ABVP का चुनाव में सफाया होगा और ASAP छात्रों के समर्थन के साथ जीत हासिल करेगी. उनके मुताबिक, छात्र अब अपने मुद्दों को लेकर ज्यादा मुखर हैं और इस बार छात्र राजनीति में बदलाव देखने को मिलेगा. हालांकि ASAP के सामने चुनौती आसान नहीं है. दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में ABVP और NSUI जैसे संगठनों की लंबे समय से मजबूत मौजूदगी रही है. ऐसे में ASAP को अपने मुद्दों और उम्मीदवारों को छात्रों तक पहुंचाने के साथ-साथ उस समर्थन को वोट में बदलने की चुनौती भी होगी.
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