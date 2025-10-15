दिल्ली की यूनिवर्सिटी में छात्रा से बदसलूकी: ABVP-SFI ने की न्याय और सुरक्षा की मांग, AAP ने कॉलेज प्रशासन पर लगाए गंभीर आऱोप
दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की एक छात्रा के साथ बदसलूकी, छात्र संगठनों ने जताया तीखा विरोध,दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की.
October 15, 2025
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की एक छात्रा के साथ बदसलूकी की कोशिश और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. घटना के बाद न केवल विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं, बल्कि छात्र संगठनों ने भी प्रशासन और सरकार के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया जताई है.
विश्वविद्यालय परिसर में निर्माण कार्य वाले क्षेत्र में हुई घटना: पुलिस के मुताबिक यह घटना विश्वविद्यालय परिसर में उस जगह हुई जहां निर्माण कार्य चल रहा था. छात्रा ने पुलिस शिकायत में कहा है कि चार लोगों जिनमें एक सुरक्षा गार्ड, एक निर्माण मजदूर और दो छात्र शामिल हैं. इन लोगों ने उसे गलत तरीके से छुआ, उसके कपड़े फाड़ दिए और गैंगरेप करने की कोशिश की. छात्रा ने विरोध किया तो उसे धमकी भी दी. छात्रा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर मैदान गढ़ी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और विश्वविद्यालय परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.
आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी पुलिस : पुलिस के मुताबिक घटना की सूचना सोमवार दोपहर करीब 3 बजे पीसीआर कॉल के माध्यम से मिली थी. पुलिस ने पीड़िता की काउंसलिंग की है. साथ ही उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है. आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगी हुई हैं. यह मामला अत्यधिक संवेदनशील है और पुलिस इसकी जांच प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है.
Dean of Students का इस्तीफ़ा क्यों माँग रहे है छात्र?
आप नेता ने घटना को बताया बेहद शर्मनाक
आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा, DOS resign करो !! Dean of Students का इस्तीफ़ा क्यों माँग रहे है छात्र? दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (South Asian University - SAU), जो नई दिल्ली में स्थित है और SAARC देशों द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, हाल ही में एक बेहद दर्दनाक घटना से हिल गया है. 13 अक्टूबर 2025 को, एक 18 वर्षीय प्रथम वर्ष की महिला छात्रा (http://B.Tech की छात्रा) को कैंपस पर चार व्यक्तियों द्वारा यौन और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिनमें एक सुरक्षा गार्ड, एक स्टाफ सदस्य और दो अन्य छात्र शामिल थे. इस घटना ने कोलकाता के RG Kar मेडिकल कॉलेज मामले की याद दिला दी है, जहां भी प्रशासनिक लापरवाही के कारण न्याय में देरी हुई थी. छात्र अब न केवल न्याय की मांग कर रहे हैं, बल्कि छात्र कल्याण डीन नवनीत झा के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि वे उन्हें इस असफल प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. विश्वविद्यालय ने एक जांच समिति गठित की है और ‘शून्य सहनशीलता’ नीति का हवाला दिया है, लेकिन छात्र इसे ‘नकली एकजुटता’ बता रहे हैं. यह घटना महिलाओं की सुरक्षा, कैंपस पर निगरानी की कमी और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती है, जो हर माता-पिता के लिए चिंता का विषय है.
एबीवीपी ने पारदर्शी जांच की मांग की : इस बीच घटना के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने इसे दुखद और निंदनीय बताया है. एबीवीपी दिल्ली प्रांत मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि यूनिवर्सिटी में हुई यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है. दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर सजा देनी चाहिए. जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है तब तक एबीवीपी का संघर्ष जारी रहेगा. उन्होंने यह भी मांग की कि घटना के समय सुरक्षा गार्ड कहां थे, उन्होंने क्या कदम उठाए, इसकी भी पारदर्शी जांच की जाए.
स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जताया तीखा विरोध : स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) दिल्ली इकाई ने भी इस घटना के खिलाफ तीखा विरोध जताया है. साथ ही विश्वविद्यालय परिसर के बाहर प्रदर्शन किया. एसएफआई ने अपने बयान में कहा कि यह अत्यंत भयावह व योजनाबद्ध अपराध है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में छेड़छाड़ और एआई आधारित मोर्फ्ड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई. संगठन ने यह भी कहा है कि पीड़िता की उम्र भी अभी वयस्कता की सीमा से कुछ दिन ही अधिक थी, इसलिए इस अपराध को अत्यंत गंभीर श्रेणी में देखा जाना चाहिए.
एसएफआई ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर उठाए सवाल : एसएफआई दिल्ली की संयुक्त सचिव और दिल्ली विश्वविद्यालय की आईसीसी प्रतिनिधि मेहना फातिमा ने कहा कि यह कोई अलग-थलग घटना नहीं है बल्कि छात्रों खासकर प्रवासी छात्राओं के खिलाफ बढ़ते यौन हिंसा के सिलसिले की एक कड़ी है. विश्वविद्यालय प्रशासन की प्राथमिकता सुरक्षा नहीं बल्कि अपनी छवि व कॉर्पोरेट साझेदारियों को बनाए रखना बन गई है. एसएफआई दिल्ली के अध्यक्ष सूरज एलमोन और सचिव ऐशी घोष ने संयुक्त रूप से कहा कि यह घटना देशभर में छात्रों के खिलाफ बढ़ती यौन हिंसा की प्रवृत्ति को उजागर करती है. उन्होंने कहा कि एसएफआई इस संघर्ष को गरिमा, स्वायत्तता व भयमुक्त अस्तित्व की लड़ाई के रूप में देखता है.
