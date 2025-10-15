ETV Bharat / state

दिल्ली विश्वविद्यालय में सुरक्षा और एंटी रैगिंग व्यवस्था मजबूत, छात्रों के लिए सख्त मानिटरिंग सिस्टम

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में नए सत्र की शुरुआत के साथ एंटी रैगिंग और महिला सुरक्षा व्यवस्था मजबूत, आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन

नए सत्र में सुरक्षा और एंटी रैगिंग व्यवस्था मजबूत
नए सत्र में सुरक्षा और एंटी रैगिंग व्यवस्था मजबूत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 15, 2025 at 4:11 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में नए सत्र की शुरुआत के साथ एंटी रैगिंग और महिला सुरक्षा की व्यवस्थाओं को और मजबूत किया गया है. छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के लिए विश्वविद्यालय के गेट नंबर चार पर पुलिस बूथ बनाया गया है जहां पर हमेशा पुलिस तैनात रहती है. दिल्ली विश्वविद्यालय में देश और विदेश से हर साल हजारों छात्र-छात्राएं पढ़ाई करने आते हैं. ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता छात्रों की सुरक्षा और एक बेहतर वातावरण सुनिश्चित करना होता है. इसी को ध्यान में रखते हुए डीयू में छात्रों के लिए सख्त निगरानी प्रणाली का प्रावधान किया गया है.

हर साल गठित होती है एंटी रैगिंग कमेटी: विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार सिंह ने बताया कि हर शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में एंटी रैगिंग कमेटी का पुनर्गठन किया जाता है. यह प्रक्रिया सभी कॉलेजों और विभागों में अनिवार्य रूप से की जाती है. उन्होंने कहा हम सभी कॉलेजों को निर्देश भेजते हैं कि वह एंटी रैगिंग कमेटी बनाएं और उसे हर साल अपडेट करें. इसके बाद विश्वविद्यालय स्तर पर प्रिंसिपल, डीन, विभागाध्यक्ष और निदेशकों की बैठक बुलाकर उन्हें एंटी रैगिंग और महिला सुरक्षा से जुड़े दिशा-निर्देशों की जानकारी दी जाती है. प्रो. मनोज कुमार सिंह ने आगे बताया कि यदि किसी कॉलेज या विभाग में रैगिंग या अनुशासनहीनता की कोई घटना होती है तो वहां की डिसिप्लिनरी कमेटी मामले की जांच करती है और अपनी रिपोर्ट प्रॉक्टर ऑफिस को भेजती है.

DU में नए सत्र की शुरुआत के साथ एंटी रैगिंग और महिला सुरक्षा व्यवस्था मजबूत (ETV Bharat)
दो जोन में बंटा कैंपस, 24 घंटे सुरक्षा गश्त: विश्वविद्यालय के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर गजे सिंह दहिया ने बताया कि डीयू का कैंपस खुला क्षेत्र है, जिसमें कई एमसीडी की सड़कें भी आती हैं. सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए नॉर्थ कैंपस को दो जोन में बांटा गया है. जोन-1 में सभी विज्ञान संकाय और जोन-2 में आर्ट्स, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स विभाग शामिल हैं. उन्होंने कहा कि दोनों जोन के हर प्रमुख बिंदु पर सुरक्षा गार्ड तैनात हैं, जिनमें महिला गार्ड भी शामिल हैं. साथ ही विश्वविद्यालय में राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग होती है. दिन और रात दोनों समय मोटरसाइकिल और पैदल गश्त की जाती है. दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग भी विश्वविद्यालय परिसर में लगातार होती रहती है.
महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन
महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन (ETV Bharat)
महिलाओं की सुरक्षा के लिए आईसीसी सक्रिय: जॉइंट प्रॉक्टर प्रो. अवधेश कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए किया गया है. इसमें शिक्षक, गैर-शिक्षण कर्मचारी और विद्यार्थी तीनों वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हैं. उन्होंने कहा कि यदि किसी महिला शिक्षक, कर्मचारी या छात्रा को किसी प्रकार की समस्या होती है तो वह ICC पोर्टल के माध्यम से या उसके ऑफिस जो खालसा कॉलेज के सामने है वहां जाकर लिखित शिकायत दर्ज कर सकती है. शिकायत मिलने के बाद उसकी जांच समिति द्वारा की जाती है. प्रो.अवधेश कुमार ने स्पष्ट किया कि रैगिंग और यौन उत्पीड़न दो अलग विषय हैं. रैगिंग की शिकायत कॉलेज स्तर की एंटी रैगिंग कमेटी देखती है, जबकि महिलाओं से जुड़ी शिकायतें ICC या ग्रीवांस ऑफिसर को भेजी जा सकती हैं. ये भी पढ़ें :

दिल्ली विश्वविद्यालय में 1912 करोड़ की निर्माण परियोजनाएं शुरू, छात्रों को मिलेगा आधुनिक और किफायती आवास

'एक्सपोजर और इंटर्नशिप ही भविष्य की पहली सीढ़ी...'; डीयू रोजगार मेले में छात्रों ने ऐसा क्यों कहा, जानिए

