दिल्ली विश्वविद्यालय में सुरक्षा और एंटी रैगिंग व्यवस्था मजबूत, छात्रों के लिए सख्त मानिटरिंग सिस्टम
दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में नए सत्र की शुरुआत के साथ एंटी रैगिंग और महिला सुरक्षा व्यवस्था मजबूत, आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन
Published : October 15, 2025 at 4:11 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में नए सत्र की शुरुआत के साथ एंटी रैगिंग और महिला सुरक्षा की व्यवस्थाओं को और मजबूत किया गया है. छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के लिए विश्वविद्यालय के गेट नंबर चार पर पुलिस बूथ बनाया गया है जहां पर हमेशा पुलिस तैनात रहती है. दिल्ली विश्वविद्यालय में देश और विदेश से हर साल हजारों छात्र-छात्राएं पढ़ाई करने आते हैं. ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता छात्रों की सुरक्षा और एक बेहतर वातावरण सुनिश्चित करना होता है. इसी को ध्यान में रखते हुए डीयू में छात्रों के लिए सख्त निगरानी प्रणाली का प्रावधान किया गया है.
हर साल गठित होती है एंटी रैगिंग कमेटी: विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार सिंह ने बताया कि हर शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में एंटी रैगिंग कमेटी का पुनर्गठन किया जाता है. यह प्रक्रिया सभी कॉलेजों और विभागों में अनिवार्य रूप से की जाती है. उन्होंने कहा हम सभी कॉलेजों को निर्देश भेजते हैं कि वह एंटी रैगिंग कमेटी बनाएं और उसे हर साल अपडेट करें. इसके बाद विश्वविद्यालय स्तर पर प्रिंसिपल, डीन, विभागाध्यक्ष और निदेशकों की बैठक बुलाकर उन्हें एंटी रैगिंग और महिला सुरक्षा से जुड़े दिशा-निर्देशों की जानकारी दी जाती है. प्रो. मनोज कुमार सिंह ने आगे बताया कि यदि किसी कॉलेज या विभाग में रैगिंग या अनुशासनहीनता की कोई घटना होती है तो वहां की डिसिप्लिनरी कमेटी मामले की जांच करती है और अपनी रिपोर्ट प्रॉक्टर ऑफिस को भेजती है.