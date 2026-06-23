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DU में पीजी दाखिले की दूसरी सूची जारी, 2,964 छात्रों को सीट आवंटित; लॉ कार्यक्रम की तीसरी सूची भी जारी

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए दूसरे राउंड की सीट आवंटन सूची जारी कर दी है. इस राउंड में कुल 2,964 छात्रों को नई सीटें आवंटित की गई हैं. विश्वविद्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, पहले राउंड में 8,150 छात्र अपने दाखिले की पुष्टि कर चुके हैं. दूसरे राउंड के नतीजे पीजी प्रवेश पोर्टल पर जारी कर दिए गए हैं और छात्र अपनी आवंटित सीट की जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं.

पहले राउंड में 8,150 छात्रों ने दाखिला पक्का किया

दिल्ली विश्वविद्यालय में पीजी दाखिले की प्रक्रिया कई चरणों में चल रही है. पहले राउंड में जिन छात्रों को सीटें आवंटित हुई थीं, उनमें से 8,150 छात्रों ने अपना दाखिला पक्का कर लिया था. इसके बाद खाली बची सीटों और छात्रों की प्राथमिकताओं के आधार पर दूसरे राउंड की सीट आवंटन प्रक्रिया पूरी की गई. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि दूसरे राउंड से उन छात्रों को भी मौका मिला है जिन्हें पहली सूची में सीट नहीं मिली थी या जो बेहतर विकल्प का इंतजार कर रहे थे.

वहीं, दूसरे राउंड में कुल 2,964 छात्रों को सीटें आवंटित की गई हैं. सीट आवंटन की जानकारी पीजी प्रवेश पोर्टल पर है. छात्र अपने लॉगिन के माध्यम से यह देख सकते हैं कि उन्हें किस पाठ्यक्रम और कॉलेज में सीट मिली है. इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने विभिन्न पाठ्यक्रमों के न्यूनतम आवंटन अंक भी जारी कर दिया है. इससे छात्रों को यह समझने में मदद मिलेगी कि किस कोर्स में किस अंक तक सीट आवंटित हुई है.

दूसरे राउंड के बाद बड़ी संख्या में छात्रों ने अपनी सीट स्वीकार कर ली है. विश्वविद्यालय के आंकड़ों के अनुसार 3,399 छात्रों ने फ्रीज विकल्प चुना है. फ्रीज का मतलब है कि छात्र को जो सीट मिली है, वह उससे संतुष्ट है और आगे किसी अन्य सीट के लिए विचार नहीं करना चाहते. ऐसे छात्रों का दाखिला उसी आवंटित सीट पर आगे बढ़ेगा.

2,448 छात्र चाहते हैं बेहतर विकल्प