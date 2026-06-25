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दिल्ली विश्वविद्यालय ने B.Tech कोर्स की पहली सीट आवंटन सूची जारी की, छात्र एडमिशन पोर्टल पर देख सकते हैं डिटेल

दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, B.Tech पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. जिन छात्रों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया था, वह विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल पर जाकर अपने खाते में लॉग इन कर परिणाम देख सकते हैं. सीट आवंटन के साथ ही छात्रों को आगे की प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है.

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए B.Tech पाठ्यक्रमों की प्रथम सीट आवंटन सूची जारी कर दी है. B.Tech (कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग), इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ECE) तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (EE) में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार अब अपने डैशबोर्ड पर लॉग इन कर सीट आवंटन की स्थिति देख सकते हैं.

विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटित हुई है, उन्हें 29 जून को शाम 4:59 बजे तक सीट स्वीकार करनी होगी. सीट स्वीकार करने के बाद छात्रों को दस्तावेज सत्यापन, शुल्क भुगतान और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं भी निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरी करनी होंगी. तय समय तक प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर सीट रद्द हो सकती है और उसे अगले चरण में किसी अन्य उम्मीदवार को आवंटित किया जा सकता है.



तीन प्रमुख इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश

इस सीट आवंटन सूची के तहत B.Tech (कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग), B.Tech (इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग) और B.Tech (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) कार्यक्रमों में प्रवेश दिया जा रहा है. यह तीनों पाठ्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे चर्चित और मांग वाले तकनीकी कार्यक्रमों में शामिल हैं. बड़ी संख्या में छात्रों ने इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन किया था.



छात्रों को समय सीमा का विशेष ध्यान रखने की सलाह

विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को सलाह दी है कि वह अंतिम समय का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपने डैशबोर्ड पर जाकर सभी निर्देशों को पूरा करें. सीट स्वीकार करने से लेकर शुल्क भुगतान और दस्तावेज अपलोड करने तक की प्रत्येक प्रक्रिया समय पर पूरी करना जरूरी है. किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या या देरी से बचने के लिए छात्रों को समय रहते कार्रवाई करने की सलाह दी गई है.



आगे भी जारी रहेगी प्रवेश प्रक्रिया

पहले राउंड के बाद विश्वविद्यालय आगे के सीट आवंटन चरण भी करेगा. ऐसे छात्र जिन्हें पहले चरण में सीट नहीं मिली है या जो बेहतर विकल्प की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह आगामी आवंटन सूची का इंतजार कर सकते हैं. विश्वविद्यालय समय-समय पर प्रवेश पोर्टल के माध्यम से नई सूचनाएं जारी करेगा.

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