ETV Bharat / state

DU में शुरू हुआ पिंक बूथ और इंटीग्रेटेड पुलिस बूथ, सीपी ने कहा हम हैं मुसीबत की घड़ी के साथी

दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में दिल्ली पुलिस द्वारा विश्वविद्यालय को इंटीग्रेटेड पुलिस बूथ और पिंक पुलिस बूथ समर्पित किया गया है.

DU को दिल्ली पुलिस का इंटीग्रेटेड और पिंक पुलिस बूथ समर्पित
DU को दिल्ली पुलिस का इंटीग्रेटेड और पिंक पुलिस बूथ समर्पित (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 5, 2026 at 7:25 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) परिसर में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में दिल्ली पुलिस ने विश्वविद्यालय को इंटीग्रेटेड पुलिस बूथ और पिंक पुलिस बूथ समर्पित किया. सोमवार को इसका उद्घाटन दिल्ली पुलिस के सीपी सतीश गोलचा और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने किया. इस पहल का उद्देश्य विश्वविद्यालय परिसर में त्वरित पुलिस सहायता, महिला सुरक्षा, साइबर अपराधों पर नियंत्रण और नागरिक सेवाओं को एक ही जगह पर सुलभ कराना है.

दिल्ली पुलिस द्वारा विश्वविद्यालय के गेट नंबर चार के बाहर बना इंटीग्रेटेड पुलिस बूथ आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जहां आम नागरिकों और दिल्ली विश्वविद्यालय समुदाय को कई जरूरी सेवाएं मिलेगी. बूथ पर महिला सुरक्षा सहायता, ई-एफआईआर (चोरी से संबंधित), साइबर अपराध शिकायत, वरिष्ठ नागरिक सहायता, पुलिस सत्यापन और गुमशुदगी से जुड़ी रिपोर्ट दर्ज करने जैसी सेवाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी. इससे लोगों और छात्रों को अलग-अलग थानों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और समय की बचत होगी.

DU में इंटीग्रेटेड और पिंक पुलिस बूथ पर प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

सिर्फ सुरक्षा नहीं, सीखने का मौका भी: वहीं दूसरी ओर मिरांडा हाउस कॉलेज के बाहर बने पिंक पुलिस बूथ को छात्राओं और महिला कर्मचारियों के लिए समर्पित किया गया है. यहां महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि छात्राएं और महिलाएं बिना किसी झिझक के अपनी समस्याएं साझा कर सकें. छेड़छाड़, स्टॉकिंग, साइबर उत्पीड़न या किसी भी प्रकार की असुरक्षा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. यह बूथ महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाने और अपराधों की तुरंत रिपोर्टिंग में भूमिका निभाएगा. मिरांडा हाउस कॉलेज की प्रधानाचार्य प्रोफेसर विजया लक्ष्मी नंदा ने बताया कि पिंक बूथ को शिक्षा से भी जोड़ा जा रहा है. छात्राएं यहां कानून-व्यवस्था, एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया और साइबर क्राइम की जानकारी सीधे पुलिस से ले सकेंगी. इससे छात्राओं में कानूनी जागरूकता बढ़ेगी और वह खुद को ज्यादा सशक्त महसूस करेंगी.

रिसर्च और समझ को मिलेगा सहारा: महिला सुरक्षा और उससे जुड़े कानूनी विषयों पर रिसर्च करने वाली छात्राओं के लिए भी यह पिंक बूथ मदद करेगा. फील्ड वर्क, फोकस ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू जैसी गतिविधियां कॉलेज परिसर में ही होंगी. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि बड़े शैक्षणिक परिसरों में सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होती है. ऐसे में पुलिस की स्थायी और सुलभ मौजूदगी से न केवल अपराधों पर अंकुश लगेगा, बल्कि छात्र-छात्राओं और अभिभावकों में भी भरोसा बढ़ेगा. यह बूथ केवल शिकायत दर्ज करने का केंद्र नहीं होगा, बल्कि जागरूकता कार्यक्रम, साइबर सुरक्षा परामर्श और सामुदायिक पुलिसिंग को भी बढ़ावा देगा.

DU को इंटीग्रेटेड और पिंक पुलिस बूथ समर्पित
DU को इंटीग्रेटेड और पिंक पुलिस बूथ समर्पित (ETV Bharat)

महिला सुरक्षा का मजबूत प्रतीक बना पिंक बूथ: मिरांडा हाउस की प्रोफेसर डॉ अनु ने बताया कि कॉलेज के सामने बना पिंक बूथ महिला सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा और सकारात्मक कदम है. उन्होंने बताया कि मिरांडा हाउस हमेशा से छात्राओं की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध रहा है. कई बार छात्राएं पुलिस के पास जाने में झिझक महसूस करती हैं, उन्हें डर रहता है कि शिकायत करने से स्थिति और खराब न हो जाए. ऐसे में यह पिंक बूथ उन्हें एक सहज और सुरक्षित मंच देगा, जहां वह बिना डर अपनी बात रख सकती हैं. उन्होंने बताया कि खासकर शाम के समय, जब कॉलेज परिसर और आसपास भीड़ बढ़ जाती है, तब यह सुविधा छात्राओं, लाइब्रेरी आने वाली लड़कियों और प्रोजेक्ट वर्क के लिए रुकने वाली छात्राओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी.

छात्राओं के लिए यह बूथ किसी गिफ्ट से कम नहीं: मिरांडा हाउस स्टूडेंट यूनियन के सेंट्रल काउंसलर अर्यनशिका चुघ ने बताया कि पिंक बूथ हमारे लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है. महिला कॉलेज होने के कारण कॉलेज के बाहर छात्राओं को अक्सर असहज परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें गलत इशारे और छेड़छाड़ जैसी घटनाएं शामिल हैं. बढ़ते अपराध के दौर में यह बूथ सुरक्षा का भरोसा देता है. उन्होंने बताया कि कॉलेज में हॉस्टल, टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ की मौजूदगी के कारण यहां हर दिन गतिविधियां रहती हैं. ऐसे में कॉलेज गेट के पास विशेष पिंक बूथ होना सौभाग्य की बात है, जिससे दिल्ली पुलिस का त्वरित सहयोग मिल सकेगा और किसी भी गलत गतिविधि पर रोक लगेगी.

DU में इंटीग्रेटेड और पिंक पुलिस बूथ
DU में इंटीग्रेटेड और पिंक पुलिस बूथ (ETV Bharat)

मिरांडा हाउस स्टूडेंट यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट अनुज्ञा चंद्रा ने बताया कि कॉलेज के ठीक सामने बना पिंक बूथ छात्राओं की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है. कॉलेज में नियमित रूप से कई इवेंट्स होते हैं और हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं को भी अक्सर बाहर असुरक्षा का सामना करना पड़ता है. पिंक बूथ के शुरू होने से मिसबिहेवियर और अन्य सुरक्षा संबंधी समस्याओं पर काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि कॉलेज पहले से ही सेल्फ डिफेंस और जागरूकता से जुड़े कई सेशन्स और वर्कशॉप्स आयोजित करता रहा है. अब पिंक बूथ के माध्यम से दिल्ली पुलिस से तुरंत संपर्क संभव होगा. यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी, जिससे छात्राओं और हॉस्टल निवासियों को अतिरिक्त सुरक्षा और भरोसा मिलेगा.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

PINK BOOTH FOR WOMEN SAFETY
DELHI UNIVERSITY
PINK POLICE BOOTHS BY DELHI POLICE
इंटीग्रेटेड और पिंक पुलिस बूथ
PINK POLICE BOOTHS IN DU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.