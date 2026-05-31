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अनूठी तकनीक: गाड़ी में गैस लीकेज और नशे में ड्राइविंग को भांपेगा चार सेंसर वाला 'ई-नोज', दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ तैयार

दिल्ली विश्वविद्यालय के आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज और मिरांडा हॉउस के प्रोफेसरों ने मिलकर एक “ई-नोज” यानी इलेक्ट्रॉनिक नोज तैयार किया है.

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इलेक्ट्रॉनिक नोज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 31, 2026 at 3:30 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज और मिरांडा हॉउस के प्रोफेसरों ने मिलकर एक 'ई-नोज' यानी इलेक्ट्रॉनिक नोज तैयार किया है. यह तकनीक गाड़ियों में गैस लीकेज, जहरीली गैसों और शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसी खतरनाक स्थितियों का पहले ही पता लगा सकती है. आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज के भौतिक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर अरिजीत चौधरी ने बताया कि इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य ड्राइवर और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि यह सिस्टम भविष्य में सड़क हादसों को कम करने और लोगों की जान बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है.

जानें क्‍या है ‘ईलेक्‍ट्रॉनिक-नोज’

प्रोफेसर, DU अरिजीत चौधरी ने बताया कि 'ई-नोज' का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक नोज है. जैसे इंसान की नाक अलग-अलग गंध पहचानती है, उसी तरह यह मशीन अलग-अलग गैसों को पहचानने का काम करती है. उन्होंने बताया कि इस मॉडल में चार सेंसर लगाए गए हैं. यह सेंसर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एलपीजी, सीएनजी और अल्कोहल जैसी गैसों की पहचान कर सकते हैं. सभी सेंसरों से मिलने वाले संकेतों को प्रोसेस करके यह पता लगाया जाता है कि आसपास कौन-कौन सी गैस मौजूद है. इसे वैज्ञानिक भाषा में 'आर्टिफिशियल ओल्फैक्शन' कहा जाता है. इस ई-नोज मॉड्यूल में माइक्रोकंट्रोलर लगाया गया है, जो सभी सेंसरों को एक-एक करके सक्रिय करता है. हर सेंसर कुछ सेकंड के लिए काम करता है और फिर दूसरा सेंसर चालू हो जाता है. इस तरह पूरा सिस्टम लगातार निगरानी करता रहता है.

तुरंत भेजेगा अलर्ट

अगर किसी गैस का स्तर बढ़ता है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट देता है. यह अलर्ट कई तरीकों से मिल सकता है. जैसे गाड़ी में बजर बजना, स्क्रीन पर चेतावनी दिखाई देना या ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल फोन पर सूचना पहुंचना. प्रोफेसर अरिजीत चौधरी ने बताया कि इस तकनीक को जरूरत के हिसाब से अलग-अलग तरीके से डिजाइन किया जा सकता है. प्रोफेसर के अनुसार, ई-नोज खासतौर पर गाड़ियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. उन्होंने बताया कि कई कमर्शियल ड्राइवर पैसे बचाने के लिए गाड़ियों में लोकल सीएनजी या एलपीजी किट लगवा लेते हैं. ऐसी किट में गैस रिसाव का खतरा ज्यादा रहता है. अक्सर देखने को मिलता है कि गैस लीकेज की वजह से गाड़ियों में अचानक आग लग जाती है. कई बार लोग समय रहते गैस की गंध भी नहीं पहचान पाते. ऐसे में यह ई-नोज ड्राइवर को पहले ही चेतावनी दे देगा कि गाड़ी में गैस रिसाव हो रहा है. उन्होंने बताया कि अगर यह तकनीक बड़े स्तर पर इस्तेमाल होने लगे तो सड़क पर होने वाली गैस लीकेज से जुड़ी दुर्घटनाओं में काफी कमी आ सकती है.

E-nose by DU
मॉडल में चार सेंसर लगाए गए (ETV Bharat)

बंद गाड़ी में दम घुटने से भी बचाएगा

यह सिस्टम कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों का भी पता लगा सकता है. कई बार कमर्शियल ड्राइवर लंबी यात्रा के दौरान गाड़ी में ही सो जाते हैं. कुछ लोग एसी बंद करके केवल हीटर चलाते रहते हैं. बंद गाड़ी में लंबे समय तक रहने से जहरीली गैसें जमा होने लगती हैं. इससे दम घुटने और मौत तक का खतरा पैदा हो सकता है. ई-नोज ऐसी स्थिति बनने से पहले ही अलर्ट देगा, जिससे लोग समय रहते बाहर निकल सकेंगे. यह तकनीक शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की पहचान करने में भी मदद करेगी. प्रो. अरिजीत चौधरी ने बताया कि आजकल विदेशो की महंगी गाड़ियों में अल्कोहल सेंसर दिए जाते हैं, लेकिन सामान्य और छोटी गाड़ियों में यह सुविधा नहीं होती. कई लोग किसी दूसरे व्यक्ति से गाड़ी स्टार्ट करवाकर बाद में खुद वाहन चलाने लगते हैं. उन्होंने बताया कि ई-नोज सिस्टम लगातार काम करता रहता है. अगर ड्राइवर ने शराब पी रखी है तो कुछ समय बाद अल्कोहल सेंसर उसे पहचान लेगा. इसके बाद सिस्टम अलार्म बजा सकता है या गाड़ी के सिस्टम को बंद भी कर सकता है. इससे ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों को रोकने में मदद मिलेगी.

प्रोफेसर अरिजीत चौधरी (ETV Bharat)

घर और ऑफिस में भी होगा इस्तेमाल

यह तकनीक सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं है. सेंसर बदलकर इसे घरों और ऑफिस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. प्रोफेसर के अनुसार, अगर घर में एलपीजी या सीएनजी गैस लीक हो रही हो तो यह सिस्टम तुरंत चेतावनी देगा. वहीं बंद कमरों और एसी वाले ऑफिस में ऑक्सीजन की कमी और खराब हवा की जानकारी भी यह तकनीक दे सकती है. प्रोफेसर चौधरी ने कहा कि कई बार लोग ऑफिस में लंबे समय तक बैठने के कारण सिरदर्द और घुटन महसूस करते हैं. इसका एक कारण खराब एयर क्वालिटी भी होती है. ऐसे स्थानों पर भी ई-नोज काफी उपयोगी साबित हो सकता है.

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