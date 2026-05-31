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अनूठी तकनीक: गाड़ी में गैस लीकेज और नशे में ड्राइविंग को भांपेगा चार सेंसर वाला 'ई-नोज', दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ तैयार

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज और मिरांडा हॉउस के प्रोफेसरों ने मिलकर एक 'ई-नोज' यानी इलेक्ट्रॉनिक नोज तैयार किया है. यह तकनीक गाड़ियों में गैस लीकेज, जहरीली गैसों और शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसी खतरनाक स्थितियों का पहले ही पता लगा सकती है. आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज के भौतिक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर अरिजीत चौधरी ने बताया कि इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य ड्राइवर और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि यह सिस्टम भविष्य में सड़क हादसों को कम करने और लोगों की जान बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है.

जानें क्‍या है ‘ईलेक्‍ट्रॉनिक-नोज’

प्रोफेसर, DU अरिजीत चौधरी ने बताया कि 'ई-नोज' का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक नोज है. जैसे इंसान की नाक अलग-अलग गंध पहचानती है, उसी तरह यह मशीन अलग-अलग गैसों को पहचानने का काम करती है. उन्होंने बताया कि इस मॉडल में चार सेंसर लगाए गए हैं. यह सेंसर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एलपीजी, सीएनजी और अल्कोहल जैसी गैसों की पहचान कर सकते हैं. सभी सेंसरों से मिलने वाले संकेतों को प्रोसेस करके यह पता लगाया जाता है कि आसपास कौन-कौन सी गैस मौजूद है. इसे वैज्ञानिक भाषा में 'आर्टिफिशियल ओल्फैक्शन' कहा जाता है. इस ई-नोज मॉड्यूल में माइक्रोकंट्रोलर लगाया गया है, जो सभी सेंसरों को एक-एक करके सक्रिय करता है. हर सेंसर कुछ सेकंड के लिए काम करता है और फिर दूसरा सेंसर चालू हो जाता है. इस तरह पूरा सिस्टम लगातार निगरानी करता रहता है.

तुरंत भेजेगा अलर्ट

अगर किसी गैस का स्तर बढ़ता है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट देता है. यह अलर्ट कई तरीकों से मिल सकता है. जैसे गाड़ी में बजर बजना, स्क्रीन पर चेतावनी दिखाई देना या ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल फोन पर सूचना पहुंचना. प्रोफेसर अरिजीत चौधरी ने बताया कि इस तकनीक को जरूरत के हिसाब से अलग-अलग तरीके से डिजाइन किया जा सकता है. प्रोफेसर के अनुसार, ई-नोज खासतौर पर गाड़ियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. उन्होंने बताया कि कई कमर्शियल ड्राइवर पैसे बचाने के लिए गाड़ियों में लोकल सीएनजी या एलपीजी किट लगवा लेते हैं. ऐसी किट में गैस रिसाव का खतरा ज्यादा रहता है. अक्सर देखने को मिलता है कि गैस लीकेज की वजह से गाड़ियों में अचानक आग लग जाती है. कई बार लोग समय रहते गैस की गंध भी नहीं पहचान पाते. ऐसे में यह ई-नोज ड्राइवर को पहले ही चेतावनी दे देगा कि गाड़ी में गैस रिसाव हो रहा है. उन्होंने बताया कि अगर यह तकनीक बड़े स्तर पर इस्तेमाल होने लगे तो सड़क पर होने वाली गैस लीकेज से जुड़ी दुर्घटनाओं में काफी कमी आ सकती है.