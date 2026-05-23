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सिर्फ पढ़ाई नहीं, रोजगार की तैयारी भी: DU में शुरू हुए स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट कोर्स

दिल्ली विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन और एक्सटेंशन में कई सर्टिफिकेट और शॉर्ट टर्म कोर्स चलाए जा रहे हैं.

DU Certificate Course
नौकरीपेश से हाउसवाइफ तक के लिये DU का सर्टिफिकेट कोर्स (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 23, 2026 at 3:10 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: बदलते समय में केवल डिग्री हासिल करना अब पर्याप्त नहीं माना जा रहा है.आज के प्रतिस्पर्धी दौर में युवाओं, नौकरीपेशा लोगों और अन्य वर्गों के लिए स्किल आधारित शिक्षा की मांग तेजी से बढ़ रही है.इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए दिल्‍ली दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) के डिपार्टमेंट ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन द्वारा कई सर्टिफिकेट और शॉर्ट टर्म कोर्स संचालित किए जा रहे हैं, जो लोगों को नई कौशल क्षमता देने के साथ उनके करियर और रोजगार के अवसरों को भी मजबूत बना रहे हैं. विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर राजेश ने बताया कि इन कोर्सों का उद्देश्य केवल अकादमिक शिक्षा देना नहीं, बल्कि लोगों को व्यावहारिक और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करना भी है.उन्होंने कहा कि विभाग की स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उस सोच के तहत की गई थी, जिसमें शिक्षा को समाज और रोजगार की जरूरतों से जोड़ने पर जोर दिया गया था.

हर वर्ग के लिए उपयोगी कोर्स

प्रोफेसर राजेश के अनुसार विभाग में ऐसे कोर्स तैयार किए गए हैं, जो विद्यार्थियों के साथ-साथ नौकरीपेशा लोगों, गृहिणियों और बुजुर्गों के लिए भी उपयोगी साबित हो रहे हैं.इन कोर्सों में कक्षा बारहवीं (10+2)के बाद कोई भी व्यक्ति दाखिला ले सकता है.सभी कोर्स तीन महीने की अवधि के होते हैं और इनमें साल में तीन बार- मई-जून, अक्टूबर-नवंबर और जनवरी-फरवरी में प्रवेश दिया जाता है.

ट्रैवल, काउंसलिंग और इंग्लिश जैसे लोकप्रिय कोर्स

विभाग में इस समय ट्रैवल एंड टूरिज्म, काउंसलिंग एंड गाइडेंस और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जैसे सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जा रहे हैं.इन कोर्सों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि विद्यार्थी थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल अनुभव भी हासिल कर सकें.ट्रैवल एंड टूरिज्म कोर्स में छात्रों को टिकटिंग, ट्रैवल मैनेजमेंट और होटल इंडस्ट्री से जुड़ी जानकारी दी जाती है.वहीं काउंसलिंग एंड गाइडेंस कोर्स में मानसिक स्वास्थ्य, परामर्श तकनीक और समाज सेवा से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है.इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कोर्स का फोकस अंग्रेजी बोलने, लिखने और संवाद क्षमता को मजबूत बनाने पर है.

राजेश, वरिष्ठ प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन,डीयू (ETV Bharat)

नौकरीपेशा लोगों के लिए लचीली व्यवस्था

विभाग ने कामकाजी लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कोर्सों की समय-सारिणी को भी लचीला बनाया है.प्रोफेसर राजेश ने बताया कि कई लोग दिनभर नौकरी करते हैं, इसलिए उनके लिए शाम की कक्षाएं और वीकेंड क्लास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.इससे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी आसानी से इन कोर्सों का हिस्सा बन पा रहे हैं. उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में कामकाजी लोग अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने और करियर में आगे बढ़ने के लिए इन कोर्सों में दाखिला ले रहे हैं.वहीं गृहिणियां और वरिष्ठ नागरिक भी अपने खाली समय का उपयोग नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने में कर रहे हैं.

इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर जोर

इन कोर्सों की खास बात यह है कि छात्रों को केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं रखा जाता.विभाग की ओर से विभिन्न सरकारी और निजी संस्थानों में इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की सुविधा भी दी जाती है.काउंसलिंग एंड गाइडेंस से जुड़े छात्रों को TARSI, शरण और स्मृति जैसी संस्थाओं से जोड़ा जाता है, जहां उन्हें वास्तविक परिस्थितियों में काम करने का अनुभव मिलता है.वहीं ट्रैवल एंड टूरिज्म के छात्रों को होटल, ट्रैवल एजेंसियों और टिकटिंग कंपनियों का दौरा कराया जाता है, ताकि वे इंडस्ट्री को करीब से समझ सकें.

भविष्य में और बढ़ेगी स्किल बेस्ड एजुकेशन की मांग

प्रोफेसर राजेश ने कहा कि आने वाले समय में स्किल बेस्ड एजुकेशन की आवश्यकता और अधिक बढ़ेगी.अब कंपनियां केवल पारंपरिक डिग्री नहीं, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान और बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स रखने वाले युवाओं को प्राथमिकता दे रही हैं.उन्होंने बताया कि खासतौर पर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कोर्स उन लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित हो रहा है, जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारकर बेहतर रोजगार और आय के अवसर चाहते हैं.उनके अनुसार, ये कोर्स लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ उन्हें पेशेवर दुनिया के लिए तैयार करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं.
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