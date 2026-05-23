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सिर्फ पढ़ाई नहीं, रोजगार की तैयारी भी: DU में शुरू हुए स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट कोर्स

नौकरीपेश से हाउसवाइफ तक के लिये DU का सर्टिफिकेट कोर्स ( Etv Bharat )