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दिल्ली यूनिवर्सिटी ने राहुल गांधी के बयान पर जताई आपत्ति, कहा- CUET के आधार पर होते हैं दाखिले

डीयू ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय में प्रवेश मुख्य रूप से CUET के अंकों के आधार पर होता है.

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने राहुल गांधी के बयान पर जताई आपत्ति
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने राहुल गांधी के बयान पर जताई आपत्ति (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 14, 2026 at 6:51 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने कांग्रेस नेता राहुल गांंधी के हालिया बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है. विश्वविद्यालय ने कहा है कि छात्रों के प्रवेश और शिक्षकों की भर्ती को लेकर दिए गए बयान तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं. डीयू ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय में प्रवेश मुख्य रूप से CUET के अंकों के आधार पर होता है और अधिकांश पाठ्यक्रमों में इंटरव्यू अनिवार्य नहीं है.

दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा कि विश्वविद्यालय में छात्रों का दाखिला मुख्य रूप से CUET स्कोर के आधार पर किया जाता है. सामान्य प्रवेश प्रक्रिया के तहत अधिकतर स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में इंटरव्यू की जरूरत नहीं होती. विश्वविद्यालय ने कहा कि हाल के दिनों में सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर जो टिप्पणियां की गई हैं, वह वास्तविक प्रक्रिया को गलत तरीके से पेश करती है. DU ने कहा कि इस तरह के बयान विश्वविद्यालय के माहौल को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए तथ्यों की सही जानकारी के बिना इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है.

शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी दिया जवाब

दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि बयान शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर था, तो विश्वविद्यालय ने पिछले कुछ समय में विभिन्न श्रेणियों में हजारों शिक्षकों की भर्ती की है. विश्वविद्यालय का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह नियमों और पारदर्शिता के तहत की जाती है. सभी नियुक्तियां निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार की जाती है, जिसमें योग्यता और निर्धारित मानकों का पालन किया जाता है.

राहुल गांधी ने क्या कहा था ?

राहुल गांंधी ने हाल ही में कांशीराम जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में दिल्ली यूनिवर्सिटी का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इंटरव्यू के माध्यम से छात्रों को बाहर किया जाता है. उन्होंने यह भी कहा कि इंटरव्यू प्रक्रिया में जाति के आधार पर छात्रों को असफल कर दिया जाता है. राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि यदि आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों की सूची देखी जाए तो उनमें ओबीसी और एससी वर्ग के लोगों की संख्या कम दिखाई देती है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है.

DU ने तथ्यों की पुष्टि करने की सलाह दी

दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने बयान में कहा कि इस तरह के आरोप विश्वविद्यालय की छवि को प्रभावित करते हैं और परिसर में अनावश्यक विवाद का माहौल पैदा करते हैं. विश्वविद्यालय ने कहा कि सार्वजनिक बयान देने से पहले तथ्यों की पुष्टि करना जरूरी है, ताकि छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों के बारे में गलत संदेश न जाए.

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