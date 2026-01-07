दिल्ली विश्वविद्यालय में DU-EICTA ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल लॉन्च, छात्रों-शिक्षकों को मिला डिजिटल शिक्षा मंच
इस ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को उच्च गुणवत्ता वाले तकनीकी पाठ्यक्रमों से जोड़ना है.
Published : January 7, 2026 at 2:24 PM IST
नई दिल्ली: डिजिटल शिक्षा और उन्नत तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने की दिशा में दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने एक बड़ा कदम उठाया है. डीयू के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में DU-EICTA (Electronics & ICT Academy) ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल का उद्घाटन हुआ है. इस पोर्टल का उद्घाटन डीयू के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह और आईआईटी कानपुर स्थित ईआईसीटीए के चीफ इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर एके पाणी ने किया.
यह पहल दिल्ली विश्वविद्यालय और आईआईटी कानपुर के बीच हुए संयुक्त एमओयू का परिणाम है, जिसका उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को उच्च गुणवत्ता वाले तकनीकी पाठ्यक्रमों से जोड़ना है. डीयू-ईआईसीटीए ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल न केवल दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों को वैश्विक स्तर की तकनीकी शिक्षा से जोड़ेगा, बल्कि उन्हें भविष्य की डिजिटल और क्वांटम तकनीकों के लिए भी तैयार करेगा.
क्या है DU-EICTA पोर्टल
डीयू के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की हेड प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने बताया कि यह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईसीटी एकेडमी, एआईसीटीई और आईआईटी कानपुर के बीच एक संयुक्त परियोजना है. सितंबर 2025 में डीयू और ईआईसीटीए के बीच हुए एमओयू के तहत इस पोर्टल को बनाया गया है. इस पोर्टल पर दिल्ली विश्वविद्यालय की पूरी कम्युनिटी, जिनमें छात्र, शिक्षक और शोधार्थी अपना लॉगिन अकाउंट बनाकर इसका उपयोग कर सकते हैं.
छात्रों और शिक्षकों को मिलेगा लाभ
पोर्टल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी सहित कई आधुनिक विषयों के ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स हैं. इनमें से अधिकांश कोर्स डीयू कम्युनिटी के लिए निशुल्क हैं, जबकि कुछ कोर्स अत्यंत रियायती दरों पर मिलेंगे. वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए कई कोर्स में पूरी फीस माफी की सुविधा भी दी गई है.
सभी स्ट्रीम के छात्रों के लिए खुला मंच
डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. ओमपाल ने बताया कि यह पोर्टल केवल कंप्यूटर साइंस के छात्रों तक सीमित नहीं है. बीए, बीएससी या किसी भी स्ट्रीम के छात्र अपनी रुचि के अनुसार इन कोर्सों को कर सकते हैं. यह ईआईसीटीए एकेडमी आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी के कंसोर्टियम द्वारा विकसित एक राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म है, जहां भारत सरकार द्वारा समर्थित कई सर्टिफिकेशन कोर्स हैं.
रिसर्च मेथडोलॉजी बुक का भी हुआ विमोचन
कार्यक्रम के दौरान एनईपी 2020 के दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार एक नई रिसर्च मेथडोलॉजी बुक का भी विमोचन किया गया. यह बुक फील फस्ट प्रकाशन द्वारा मुद्रित, डॉ. ओमपाल और डॉ. गीतिका वशिष्ठ द्वारा तैयार की गई है, जो बीए-बीएससी फोर्थ ईयर और पीएचडी छात्रों के लिए उपयोगी होगी.
क्यूबिट स्टार्टअप और छात्रों के लिए नए अवसर
इसके साथ ही ‘सेफ क्यूबिट’ स्टार्टअप की जानकारी भी साझा की गई, जो उद्बोधन फाउंडेशन के अंतर्गत विकसित हुआ है. यह स्टार्टअप पोस्ट-क्वांटम साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस पर काम कर रहा है और छात्रों को इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट और भविष्य में रोजगार के अवसर देगा.
रिसर्च मेथडोलॉजी बुक और सेफ क्यूबिट से शोधार्थियों को मिलेगा लाभ
शोधार्थी लक्ष्मी चांदोलिया ने बताया कि रिसर्च मेथडोलॉजी बुक एक कंसॉलिडेटेड गाइड है, जो थ्योरी से प्रैक्टिस की ओर ले जाती है. यह रिसर्च कर रहे छात्रों के लिए वन-स्टॉप सॉल्यूशन साबित होगी. साथ ही सेफ क्यूबिट स्टार्टअप छात्रों को इंटर्नशिप और R&D से जुड़ने का मौका देगी. इससे विद्यार्थी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ नई तकनीकों पर काम कर सकेंगे और करियर को मजबूती मिलेगी.
डीयू-ईआईसीटी पोर्टल छात्रों के लिए है उपयोगी
शोधार्थी प्रदीप सिंह ने बताया कि डीयू-ईआईसीटीए पोर्टल छात्रों के लिए उपयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म है. यहां तकनीकी और शैक्षणिक सामग्री एक ही स्थान पर मिल रहे है. उच्च गुणवत्ता वाले कोर्सेस से स्किल डेवलपमेंट होता है और डिग्री कोर्स के साथ ब्लेंड मोड में पढ़ाई संभव है. यह सेल्फ-पेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देता है और एनईपी 2020 के अनुरूप छात्रों के समग्र विकास में सहायक है.
सीखने का बेहतर अवसर है डीयू-ईआईसीटी पोर्टल
कंप्यूटर साइंस विभाग के रिसर्च स्कॉलर धीरज भट्ट ने बताया कि डीयू-ईआईसीटी पोर्टल सीखने का एक बेहतरीन अवसर देता है. इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों और कोर्सेस की सुविधा है. यदि किसी विषय में कठिनाई हो तो उसे दोबारा देखा जा सकता है, क्योंकि यह सेल्फ-लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. यह छात्रों को नई तकनीकों से जोड़ रहा है, जो आज के समय में बेहद जरूरी है.
