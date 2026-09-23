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DUSU चुनाव परिणाम के बाद विजय जुलूस निकालने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के चुनाव परिणाम के बाद विजय जुलूस नहीं निकालने के उसके आदेश का पालन न करने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूछा है कि उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए.

हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि इस साल के चुनाव में सार्वजनिक संपत्तियों का विरुपण देखने को नहीं मिला, ये एक बड़ी उपलब्धि है. हाईकोर्ट ने डूसू चुनाव के उम्मीदवारों से पूछा कि आपसे लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों पर अमल न करने पर चुनावी नुकसान की भरपाई क्यों नहीं की जाए. दरअसल, वकील प्रशांत मनचंदा ने दिल्ली हाईकोर्ट में नयी अर्जी दाखिल कर कहा है कि हाईकोर्ट के 17 सितंबर के आदेश का उल्लंघन करते हुए 19 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी ओर दूसरी जगहों पर जीते हुए उम्मीदवारों ने विजय जुलूस निकाला. उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को हाईकोर्ट ने डूसू चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद विजय जुलूस निकालने पर रोक लगाने का आदेश दिया था.

बता दें कि, 18 सितंबर को हाईकोर्ट ने डूसू चुनाव परिणाम आने के बाद दिल्ली में जीत का कोई भी जुलूस निकालने पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि हम डूसू चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर चुनाव संतोषजनक तरीके से संपन्न नहीं कराए गए तो हम पदाधिकारियों का काम रोक सकते हैं. 15 सितंबर को कोर्ट ने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को चेतावनी दी थी कि अगर नियमों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि डूसू के चुनाव में छात्र संगठनों की बड़ी भूमिका है. कोर्ट ने छात्र संगठनों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे अपने उम्मीदवारों को निर्देश दें कि वो नियमों का पालन करें. हाईकोर्ट प्रशांत मनचंदा की पहले से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें कहा गया था कि डूसू के चुनाव प्रचार में नियम-कायदों की धज्जियां उड़ायी जा रही हैं. चुनाव के दौरान दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट, लिंगदोह कमेटी की अनुशंसाओं और डूसू कोड ऑफ कंडक्ट का खुला उल्लंघन किया जा रहा है.