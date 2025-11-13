ETV Bharat / state

DU के कॉलेजों और छात्रावास परिसरों में बढ़ेगी सुरक्षा, हर कैंपस पर 24 घंटे रखी जाएगी पैनी नजर

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय ने लाल किला के पास हुए विस्फोट के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संस्थान सतर्क हो गए हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) प्रशासन ने भी कॉलेजों, विभागों और छात्रावास परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला किया है. अब विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की पहचान की जांच होगी और केवल अधिकृत लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. डीयू प्रॉक्टोरियल बोर्ड की एक ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें उत्तर और दक्षिण परिसरों के कॉलेजों के प्राचार्य, विभागाध्यक्ष, छात्रावासों के प्रोवोस्ट और सुरक्षाकर्मी शामिल हुए. बैठक में मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई और उसे और सख्त बनाने के उपायों पर चर्चा हुई.

डीयू के प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार ने बताया कि बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनका तुरंत पालन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अब कॉलेज परिसरों और उनके आसपास सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ाई जाएगी, ताकि छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके. साथ ही प्रवेश द्वारों पर सुरक्षाकर्मी हर आने-जाने वाले वाहन का रिकॉर्ड रखेंगे और बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी.

मनोज कुमार ने कहा कि कुलपति प्रो. योगेश सिंह के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय अपने सभी सदस्यों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है. इसी क्रम में कॉलेज परिसरों और छात्रावास क्षेत्रों में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और पुराने कैमरों की नियमित जांच और रखरखाव किया जाएगा. छात्रावासों में बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सुरक्षा उपायों के पालन की जांच के लिए औचक निरीक्षण किए जाएंगे. इसके साथ ही दिल्ली पुलिस से समन्वय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है.