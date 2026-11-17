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दिल्ली विश्वविद्यालय ने परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाई,अब 19 नवंबर तक बिना लेट फीस मिलेगा मौका

दिल्ली विश्वविद्यालय ने परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाई ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने दिसंबर 2026-27 की परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को राहत दी है. विश्वविद्यालय ने रेगुलर, नॉन-कॉलेजिएट वुमन एजुकेशन बोर्ड (NCWEB) और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. अब छात्र 19 नवंबर 2026 तक बिना किसी लेट फीस के परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं. वहीं, निर्धारित समय तक फॉर्म नहीं भर पाने वाले विद्यार्थियों को 25 नवंबर तक लेट फीस के साथ आवेदन करने का मौका दिया गया है.

19 नवंबर तक बिना लेट फीस भर सकेंगे फॉर्म