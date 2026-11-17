दिल्ली विश्वविद्यालय ने परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाई,अब 19 नवंबर तक बिना लेट फीस मिलेगा मौका
डीयू के दिसंबर 2026-27 की परीक्षाओं में शामिल छात्रों को राहत. रेगुलर, NCWEB, SOL के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म की अंतिम तारीख बढ़ाई .
Published : November 17, 2026 at 9:59 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने दिसंबर 2026-27 की परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को राहत दी है. विश्वविद्यालय ने रेगुलर, नॉन-कॉलेजिएट वुमन एजुकेशन बोर्ड (NCWEB) और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. अब छात्र 19 नवंबर 2026 तक बिना किसी लेट फीस के परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं. वहीं, निर्धारित समय तक फॉर्म नहीं भर पाने वाले विद्यार्थियों को 25 नवंबर तक लेट फीस के साथ आवेदन करने का मौका दिया गया है.
19 नवंबर तक बिना लेट फीस भर सकेंगे फॉर्म
दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, बिना लेट फीस के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 19 नवंबर 2026 है. विद्यार्थी इस दिन रात 11 बजकर 59 मिनट तक अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद फॉर्म भरने वाले छात्रों को लेट फीस देनी होगी. ऐसे विद्यार्थियों के लिए 25 नवंबर 2026 तक आवेदन करने का विकल्प रहेगा. इस दिन रात 11 बजकर 59 मिनट तक लेट फीस के साथ परीक्षा फॉर्म भरा जा सकेगा.
इन सेमेस्टर के छात्रों को मिलेगा लाभ
यह तारीख बढ़ाने का फैसला स्नातक (UG) और परास्नातक (PG) दोनों पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए लागू होगा. इसके तहत नियमित, NCWEB और SOL के सेमेस्टर-I, III, V, VII और IX में पढ़ने वाले छात्र परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे. विश्वविद्यालय ने सभी संबंधित छात्रों को निर्धारित समय सीमा के अंदर परीक्षा फॉर्म भरने की सलाह दी है, जिससे बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
पहले भी जारी हो चुका है नोटिफिकेशन
दिल्ली विश्वविद्यालय ने इससे पहले 31 अगस्त 2026 को परीक्षा फॉर्म भरने को लेकर अधिसूचना जारी की थी. इसके बाद 13 अक्टूबर 2026 को NCWEB के विद्यार्थियों के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया गया था. अब 16 नवंबर को जारी नई अधिसूचना में परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि 31 अगस्त 2026 को जारी पुराने नोटिफिकेशन की बाकी सभी शर्तें और निर्देश पहले की तरह लागू रहेंगे.
ये भी पढ़ें :