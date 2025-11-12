ETV Bharat / state

DU के सभी यूजी-पीजी छात्रों की दिसंबर से परीक्षा, फॉर्म भरने की तिथि 30 नवंबर तक बढ़ी

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने इस साल बड़ी संख्या में छात्रों के लिए परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा की है. विश्वविद्यालय ने तय किया है कि सभी अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) कोर्सों के पहले, तीसरे, पांचवें और सातवें सेमेस्टर के छात्र एक साथ दिसंबर 2025 से परीक्षा देंगे. इनमें नियमित कॉलेजों के छात्र, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) और नॉन कॉलेजिएट वीमेन एजुकेशन बोर्ड (NCWEB) से जुड़े छात्र शामिल होंगे.

कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने कहा कि इस बार डीयू ने कोविड महामारी के समय के सभी छात्रों को भी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल किया है. इसके चलते विश्वविद्यालय के सभी वर्षों के छात्रों की अगले सेमेस्टर की कक्षाएं तीन जनवरी 2026 से शुरू होंगी. वहीं दिसंबर-जनवरी में होने वाली परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है.

तीन जनवरी से शुरू होंगी नई कक्षाएं: पहले यह तिथि 15 नवंबर तक थी, लेकिन अब छात्र बिना लेट फीस के 30 नवंबर तक और लेट फीस के साथ 1 दिसंबर तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं. उन्होंने छात्रों को सलाह दी है कि वे ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसकी प्रति सुरक्षित रखें. अगर फॉर्म में कोई गलती या तकनीकी दिक्कत आती है, तो छात्र अपनी फैकल्टी, विभाग या कॉलेज प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं.

10 दिसंबर से शुरू होंगी परीक्षाएं: डीयू में पहले, तीसरे, पांचवें और सातवें सेमेस्टर की परीक्षाएं 10 दिसंबर 2025 से शुरू होंगी. नियमित कॉलेजों और एनसीवेब के छात्रों की परीक्षाएं दिसंबर से जनवरी के बीच होंगी. वहीं, एसओएल के छात्रों की परीक्षा 12 दिसंबर से शुरू होकर फरवरी 2026 तक चलेगी.