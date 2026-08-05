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DUSU Elections 2026-27: दिल्ली विश्वविद्यालय ने नियुक्त किए मुख्य चुनाव अधिकारी और मुख्य रिटर्निंग अधिकारी

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव 2026-27 की तैयारियां अब औपचारिक रूप से शुरू हो गई हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अधिसूचना जारी कर चुनाव प्रक्रिया के संचालन के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) और मुख्य रिटर्निंग अधिकारी (CRO) की नियुक्ति कर दी है. इसके साथ ही विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेजों और संस्थानों के प्राचार्यों तथा विभागाध्यक्षों को भी अपने-अपने संस्थानों में चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. माना जा रहा है कि अब जल्द ही डूसू चुनाव का पूरा कार्यक्रम भी घोषित किया जा सकता है.

इन्हें मिली मुख्य चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी: विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, रसायन विज्ञान विभाग के प्रो. राज किशोर शर्मा को डूसू चुनाव 2026-27 के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है. उनकी जिम्मेदारी पूरे चुनाव की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना होगा कि चुनाव प्रक्रिया विश्वविद्यालय के नियमों और छात्रसंघ संविधान के अनुसार पूरी हो. वहीं, विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष प्रो. राजेश सिंह को मुख्य रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है. वह नामांकन पत्रों की प्रक्रिया, उम्मीदवारों की सूची, मतदान और मतगणना सहित चुनाव से जुड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालेंगे.

सभी कॉलेजों में होंगे चुनाव अधिकारी: दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने सभी संबद्ध कॉलेजों और संस्थानों के प्राचार्यों और विभागाध्यक्षों को भी चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है. यह अधिकारी अपने-अपने कॉलेजों में चुनाव प्रक्रिया का संचालन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी नियमों का पालन हो. इस व्यवस्था का उद्देश्य चुनाव को पारदर्शी, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना है. प्रत्येक कॉलेज में चुनाव अधिकारी स्थानीय स्तर पर पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और जरूरी व्यवस्थाएं करेंगे.

छात्रसंघ संविधान के तहत हुई नियुक्तियां: अधिसूचना में कहा गया है कि कुलपति ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) संविधान के अध्याय-4 की धारा 16 (i) के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए इन नियुक्तियों को मंजूरी दी है. इसी प्रावधान के तहत हर वर्ष डूसू चुनाव के लिए चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि सभी अधिकारी छात्रसंघ संविधान और विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, जिससे चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और सुचारु रूप से पूरी हो सके.

अब चुनाव कार्यक्रम का इंतजार: चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति के बाद अब छात्रों और छात्र संगठनों की नजर विश्वविद्यालय की ओर से जारी होने वाले चुनाव कार्यक्रम पर है. उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही नामांकन की तारीख, नामांकन पत्रों की जांच, उम्मीदवारों की अंतिम सूची, मतदान और मतगणना का पूरा कार्यक्रम जारी किया जाएगा. इसके साथ ही चुनाव आचार संहिता और उम्मीदवारों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए जाएंगे. चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद विभिन्न छात्र संगठन अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित करेंगे और प्रचार अभियान शुरू होगा.