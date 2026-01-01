ETV Bharat / state

इस साल डीयू को मिलेंगे कई भवन, दो हजार करोड़ से ज्यादा के निर्माण कार्य होंगे पूरे

नई दिल्ली: नववर्ष के पहले कार्य दिवस के अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने नववर्ष की शुभकामनाएं देने के साथ-साथ बीते वर्ष में डीयू की उपलब्धियां भी गिनवाई. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डीयू की कार्यशैली अलग है. यहां विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक प्रोग्राम हैं और इसकी संरचना भी अन्य विश्वविद्यालयों से अलग है. कुलपति ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय जैसा कोई और विश्वविद्यालय दुनिया में नहीं है. बीते वर्ष में विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न मंचों पर सराहनीय प्रदर्शन के लिये कुलपति ने अपने सभी सहयोगियों की पीठ भी थपथपाई.

2026 में डीयू को मिलेंगे कई नए भवन

कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लिये वर्ष 2025 काफी अच्छा रहा है और 2026 भी काफी अच्छा रहने वाला है. नए वर्ष में डीयू को वीर सावरकर कालेज मिल जाएगा. कई अकादमिक भवन तैयार हो जाएंगे. प्रत्येक स्थान पर सीसीटीवी कैमरा चालू होंगे. हॉस्टल और हेल्थ सेंटर की इमारतें भी तैयार हो जाएंगी. कुलपति ने बताया कि दो हजार करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, जिनमें से अधिकतर 2026 में पूर्ण हो जाएंगे. उन्होंने बताया कि आईओई की नई बिल्डिंग, आईओई हॉस्टल, कंप्यूटर सैंटर की नई बिल्डिंग और लाईब्रेरी के विस्तार का कार्य जारी है. फैक्लटी ऑफ टैक्नॉलोजी, नए गर्लज़ हॉस्टल का निर्माण, विश्वविद्यालय के पूर्वी और पश्चिमी कैम्पस का निर्माण चल रहा है. नवीनीकरण के भी अधिकतर कार्य पूर्ण हो चुके हैं और जो जारी हैं, उनके इस वर्ष में पूर्ण होने की उम्मीद है.

दिल्ली विश्वविद्यालय में संवाद कार्यक्रम (ETV Bharat)

विभिन्न रैंकिंग में सुधरी डीयू की स्थिति

प्रो. योगेश सिंह ने बताया कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में डीयू ने अपना मजबूत वैश्विक स्थान बनाए रखा है. एम्प्लॉयमेंट आउटकम में पिछले साल के मुक़ाबले डीयू 14 स्थान ऊपर चढ़कर दुनिया में 30वें स्थान पर पहुंच गया है. इसके साथ ही भारत के संस्थानों में इस श्रेणी में डीयू पहले स्थान पर है, जबकि ओवरआल 7वें स्थान पर है. वैश्विक रैंकिंग में डीयू का रैंक 328 रहा है. ओवरआल स्कोर में डीयू 2025 के 33.8 से बढ़कर 2026 में 42.6 तक पहुंच गया है. एनआईआरएफ़ रैंकिंग पर बात करते हुए कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय श्रेणी में, डीयू इस बार छठे से पांचवें स्थान पर पहुंच गया, जबकि शोध संस्थान श्रेणी में यह 14वें से 12वें स्थान पर पहुंच गया, जहां केवल आईआईटी और समर्पित शोध संस्थान ही डीयू से ऊपर रैंक कर पाए. उन्होंने बताया कि भारत के टॉप 10 कॉलेजों में डीयू के 6 कॉलेज शामिल हैं. एनआईआरएफ रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कालेजों को कुलपति द्वारा इस कार्यक्रम के दौरान सम्मानित भी किया गया.