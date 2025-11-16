दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक्स्ट्रा क्रेडिट कोर्स परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि की घोषित
दिल्ली विश्वविद्यालय ने साफ कहा है कि परीक्षा खत्म होते ही अगले सेमेस्टर की कक्षाएं तीन जनवरी से शुरू कर दी जाएंगी.
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने स्नातक स्तर के छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्रेडिट कोर्स (सेमेस्टर I/III/V/VII) के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि की घोषणा की है. छात्र परीक्षा सत्र नवंबर/दिसंबर 2025-26 के लिए एक्स्ट्रा क्रेडिट कोर्स का फॉर्म 1 दिसंबर 2025 रात 11:55 बजे तक भर सकते है.
विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि सभी पात्र छात्र समय सीमा से पहले अनिवार्य रूप से फॉर्म भर दें. छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध है. इसके लिए विश्वविद्यालय ने विशेष स्टूडेंट पोर्टल लिंक भी जारी किया है. छात्र पोर्टल पर लॉगिन कर अपना परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं. वहीं दूसरी ओर कॉलेज और विभाग स्तर पर भी परीक्षा फॉर्म की पुष्टि के लिए अलग लॉगिन लिंक उपलब्ध कराया गया है. जहां कॉलेज और विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्र द्वारा भरे गए सभी फॉर्म की समय पर पुष्टि की जाए.
तीन जनवरी से शुरू होंगी नई कक्षाएं: कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रो. जीएस टुटेजा ने कहा कि छात्रों को परीक्षा शुल्क ऑनलाइन ही जमा करना होगा. शुल्क भुगतान का लिंक संबंधित फैकल्टी, डिपार्टमेंट और कॉलेज की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि परीक्षा फॉर्म जमा करने के बाद छात्र को उसकी प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखनी होगी, परीक्षा फॉर्म की पुष्टि होने के बाद ही विश्वविद्यालय की ओर से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे. यदि किसी छात्र को फॉर्म भरने में किसी प्रकार की त्रुटि, तकनीकी समस्या हों तो वह अपने संबंधित कॉलेज, विभाग या फैकल्टी से संपर्क कर समाधान ले सकते हैं.
LLB और LLM परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाई: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने सत्र दिसंबर 2025 के लिए LLB और LLM के छात्रों के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि में बदलाव किया है. सेमेस्टर I, III और V के छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म बिना लेट फीस के भरने की अंतिम तिथि अब 25 नवंबर 2025 रात 11:59 बजे तक बढ़ा दी गई है. इसके अलावा, कॉलेज, फैकल्टी, सेंटर द्वारा फॉर्म की वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2025 रात 11:59 बजे निर्धारित की गई है. विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि पिछले नोटिफिकेशन के अन्य सभी प्रावधान पहले की तरह रहेंगे.
कंट्रोलर एग्जामिनेशन प्रो. जीएस टुटेजा ने कहा कि छात्रों को सलाह दी गई है कि वह अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय से पहले फॉर्म भर दें, जिससे किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या या देरी की स्थिति से बचा जा सके. उन्होंने कहा है कि गलत जानकारी भरने से एडमिट कार्ड जारी करने में समस्या आ सकती है, इसलिए छात्र अपने विवरण ध्यानपूर्वक फॉर्म में भरे.
10 दिसंबर से शुरू होंगी परीक्षाएं: डीयू में पहले, तीसरे, पांचवें और सातवें सेमेस्टर की परीक्षाएं 10 दिसंबर 2025 से शुरू होंगी. नियमित कॉलेजों और एनसीवेब के छात्रों की परीक्षाएं दिसंबर से जनवरी के बीच होंगी. वहीं, एसओएल के छात्रों की परीक्षा 12 दिसंबर से शुरू होकर फरवरी 2026 तक चलेगी.
आठ लाख छात्र देंगे परीक्षा: इस साल करीब आठ लाख छात्र परीक्षा में बैठेंगे. इनमें नियमित कॉलेजों के लगभग 2.2 लाख, एसओएल के 5.2 लाख, एनसीवेब के करीब 50 हजार और सभी पीजी कोर्सों के 60 हजार छात्र शामिल हैं. विश्वविद्यालय ने यह भी साफ कहा है कि परीक्षा खत्म होते ही अगले सेमेस्टर की कक्षाएं तीन जनवरी से शुरू कर दी जाएंगी. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि कोविड काल के बाद शैक्षणिक कैलेंडर को सामान्य स्थिति में लाने के लिए यह कदम उठाया गया है.
