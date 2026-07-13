ETV Bharat / state

छात्रों को साइबर ठगी से बचाने के लिए DU की बड़ी पहल, I4C के साथ किया समझौता

साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में ज्ञान-विनिमय, नवाचार और संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाएंगे. DU प्रो. संजीव सिंह

दिल्ली विश्वविद्यालय और I4C के बीच हुआ समझौता
दिल्ली विश्वविद्यालय और I4C के बीच हुआ समझौता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 13, 2026 at 6:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने अपने छात्रों को साइबर अपराध, डिजिटल फ्रॉड और ऑनलाइन बुलिंग से सुरक्षित रखने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. विश्वविद्यालय ने गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं. इस साझेदारी के तहत साइबर जागरूकता, प्रशिक्षण, अनुसंधान, इंटर्नशिप और छात्र सहभागिता से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए तैयार किया जा सके.

विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. विकास गुप्ता ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों की साइबर सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है और इसी उद्देश्य से यह पहल की गई है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के संज्ञान में ऐसे कई मामले आते हैं, जिनमें छात्र-छात्राएं, विशेषकर कमजोर वर्ग से जुड़ी छात्राएं, डिजिटल बुलिंग, साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो जाती हैं.

कार्यशालाएं, हैकाथॉन और इंटर्नशिप जैसे कार्यक्रम होंगे आयोजित

डॉ. विकास गुप्ता ने कहा कि कई बार छोटी-सी लापरवाही भी आर्थिक और मानसिक रूप से बड़ा नुकसान पहुंचा देती है. ऐसे मामलों की रोकथाम और छात्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह समझौता किया गया है. समझौता ज्ञापन पर दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव डॉ. विकास गुप्ता और I4C की ओर से गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के निदेशक निशांत कुमार ने हस्ताक्षर किए.

साइबर जागरूकता और क्षमता निर्माण पर रहेगा विशेष जोर:

डॉ. विकास गुप्ता ने बताया कि इस एमओयू का उद्देश्य दिल्ली विश्वविद्यालय में साइबर अपराध की रोकथाम, साइबर हाइजीन, साइबर जागरूकता, क्षमता निर्माण, शैक्षणिक सहयोग, अनुसंधान, इंटर्नशिप और छात्र सहभागिता को बढ़ावा देना है. इसके माध्यम से विद्यार्थियों को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने और साइबर खतरों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा.

सुरक्षित और जागरूक डिजिटल समाज बनाने की साझा पहल:

I4C के निदेशक निशांत कुमार ने कहा कि यह साझेदारी केवल दो संस्थानों के बीच का समझौता नहीं है, बल्कि सुरक्षित, जागरूक और डिजिटल रूप से सशक्त समाज के निर्माण की दिशा में एक जरूरी कदम है. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य युवाओं में जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता की भावना विकसित करना और उन्हें साइबर अपराधों के प्रति सजग बनाना है. उन्होंने विश्वास जताया कि विश्वविद्यालय और I4C के संयुक्त प्रयास छात्रों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करेंगे.

दिल्ली विश्वविद्यालय कंप्यूटर सेंटर के निदेशक प्रो. संजीव सिंह ने बताया कि इस सहयोग के तहत वर्षभर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. इनमें साइबर जागरूकता अभियान, कार्यशालाएं, सेमिनार, हैकाथॉन, छात्र प्रतियोगिताएं, इंटर्नशिप, साइबर वालंटियर कार्यक्रम और अनुभवात्मक शिक्षण शामिल होंगे. इसके अलावा विश्वविद्यालय में यूजीसी द्वारा अधिसूचित साइबर सुरक्षा और साइबर जागरूकता से जुड़े पाठ्यक्रमों के प्रचार-प्रसार पर भी किया जाएगा. साथ ही साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में ज्ञान-विनिमय, नवाचार और संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

PROTECT STUDENTS FROM DIGITAL FRAUD
DELHI UNIVERSITY
DELHI UNIVERSITY SIGN MOU
DELHI UNIVERSITY ON CYBER SECURITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.