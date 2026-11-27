DU में इंजीनियरिंग पीएचडी के लिए 8 क्रेडिट का कोर्स वर्क अनिवार्य, हिंदी पत्रकारिता के पाठ्यक्रमों को भी मंजूरी
डीयू की अकादमिक परिषद की 1028वीं बैठक में फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से इंजीनियरिंग के पीएचडी कोर्स वर्क के सिलेबस को स्वीकृति दी गई.
Published : November 27, 2026 at 9:07 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की 1028वीं बैठक शुक्रवार को कुलपति प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में हुई. बैठक में विभिन्न संकायों और विभागों के पाठ्यक्रमों में बदलाव तथा नए शैक्षणिक प्रस्तावों पर चर्चा की गई. इस दौरान फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से प्रस्तावित इंजीनियरिंग के पीएचडी कोर्स वर्क के सिलेबस को स्वीकृति दी गई. इसके तहत शोधार्थियों के लिए कुल 8 क्रेडिट का कोर्स वर्क निर्धारित किया गया है. इसके अलावा हिंदी पत्रकारिता के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और अनुवाद से जुड़े डिप्लोमा कार्यक्रम के नाम में बदलाव के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.
इंजीनियरिंग पीएचडी में तीन प्रमुख हिस्सों में बंटेगा कोर्स वर्क
फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से प्रस्तावित पीएचडी कोर्स वर्क के तहत शोधार्थियों को कुल 8 क्रेडिट अर्जित करने होंगे. इस पाठ्यक्रम को तीन प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है, जिससे शोधार्थियों को शोध की प्रक्रिया, उसके नैतिक पहलुओं और तकनीकी उपकरणों की जानकारी मिल सके.
प्रस्ताव के अनुसार, रिसर्च मेथडोलॉजी यानी शोध पद्धति के लिए सबसे अधिक 4 क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं. वहीं, रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स यानी शोध एवं प्रकाशन नैतिकता के लिए 2 क्रेडिट रखे गए हैं. इसके अलावा इंजीनियरिंग में कम्प्यूटेशनल और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च टूल्स के लिए भी 2 क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं. इस तरह शोधार्थियों के कोर्स वर्क में शोध की योजना बनाने, शोध प्रक्रिया को समझने, प्रकाशन से जुड़े नैतिक मानकों और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उपयोग होने वाले कम्प्यूटेशनल एवं प्रयोगात्मक टूल्स को शामिल किया गया है. अकादमिक परिषद ने इस प्रस्तावित सिलेबस को मंजूरी दे दी है.
वित्त एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र के पीएचडी पाठ्यक्रम को भी मंजूरी
बैठक में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र विभाग के पीएचडी कोर्स वर्क के पाठ्यक्रम पर भी विचार किया गया. परिषद ने इस पाठ्यक्रम को कुछ मामूली बदलावों के साथ स्वीकार कर लिया. इसके साथ ही तकनीकी शिक्षा और वित्त एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र से जुड़े शोध कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों को लेकर जरूरी शैक्षणिक निर्णय लिए गए.
एमए हिंदी पत्रकारिता के दो पाठ्यक्रमों को मिली मंजूरी
अकादमिक परिषद की बैठक में हिंदी विभाग के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को लेकर भी कई प्रस्ताव रखे गए. पोस्टग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क 2024 (PGCF) के आधार पर दो वर्षीय एमए हिंदी पत्रकारिता के चौथे सेमेस्टर और एक वर्षीय एमए हिंदी पत्रकारिता के दूसरे सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान की गई. इस फैसले के साथ हिंदी पत्रकारिता के दोनों कार्यक्रमों के संबंधित सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों को अकादमिक परिषद की मंजूरी मिल गई है. इसके अलावा हिंदी विभाग ने एमए हिंदी पत्रकारिता को छोड़कर अपने अन्य सभी स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रमों के लिए जेनेरिक इलेक्टिव कोर्सेज का एक समूह प्रस्तावित किया था. परिषद ने इस प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया.
अंग्रेजी-हिंदी ट्रांसलेशन डिप्लोमा का बदलेगा नाम
हिंदी विभाग के एक अन्य प्रस्ताव को भी अकादमिक परिषद ने मंजूरी दी. इसके तहत पीजी डिप्लोमा (अंग्रेजी-हिंदी) ट्रांसलेशन प्रोग्राम का नाम बदलकर 'पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन (अंग्रेजी-हिंदी-अंग्रेजी) प्रोग्राम' करने का फैसला लिया गया है. इस बदलाव के बाद कार्यक्रम के नाम में अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में अनुवाद की दिशा को शामिल किया जाएगा. परिषद की स्वीकृति के बाद विभाग के इस डिप्लोमा कार्यक्रम को नए नाम से संचालित करने का प्रस्ताव मंजूर हो गया है.
मेडिकल साइंसेज के अध्यादेश और पाठ्यक्रम संबंधी सिफारिशें स्वीकार
बैठक में फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई. अकादमिक परिषद ने 14 सितंबर को आयोजित फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज की बैठक में अध्यादेशों और पाठ्यक्रम के संबंध में दी गई सिफारिशों को भी स्वीकृति मिली.
अस्थायी नियुक्तियों की व्यवस्था पर कुलपति ने जताई चिंता
कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों को नियमित नियुक्तियों की दिशा में काम करना चाहिए. उन्होंने अस्थायी शैक्षणिक नियुक्तियों की व्यवस्था पर दोबारा निर्भर होने से बचने की बात कही. कुलपति ने कहा कि वर्षों तक ऐसी व्यवस्था का सामना किया गया है, इसलिए शिक्षकों को फिर उसी शोषण व्यवस्था में नहीं धकेलना चाहिए.
उन्होंने कहा कि नियुक्तियों के मामले में सभी कॉलेजों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय चाहता है कि शिक्षकों को नियमित रोजगार मिले और शैक्षणिक व्यवस्था मजबूत हो.
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क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में डीयू की स्थिति सुधरी
बैठक में कुलपति ने दिल्ली विश्वविद्यालय की उपलब्धियों का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स सस्टेनेबिलिटी 2027 में डीयू ने अपनी वैश्विक स्थिति में सुधार किया है. विश्वविद्यालय पिछले साल के 241वें स्थान से आगे बढ़कर इस बार 237वें स्थान पर पहुंच गया है. एशिया में भी डीयू की रैंकिंग 36वें से सुधरकर 30वें स्थान पर पहुंच गई है, जबकि भारत में विश्वविद्यालय चौथे से तीसरे स्थान पर आ गया है. विश्वविद्यालय का कुल स्कोर 2026 की रैंकिंग में 80.9 था, जो 2027 में बढ़कर 84.2 हो गया है.
दीक्षांत समारोह में पीएचडी पाने वाली महिलाओं की संख्या अधिक
कुलपति ने विश्वविद्यालय के 103वें दीक्षांत समारोह का जिक्र करते हुए शोध के क्षेत्र में छात्राओं की भागीदारी पर खुशी जताई. उन्होंने बताया कि इस बार कुल 472 शोधार्थियों को पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई. इनमें 245 महिलाएं और 227 पुरुष शामिल थे. उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि बेटियां शिक्षा और शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं.
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