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DU में इंजीनियरिंग पीएचडी के लिए 8 क्रेडिट का कोर्स वर्क अनिवार्य, हिंदी पत्रकारिता के पाठ्यक्रमों को भी मंजूरी

बैठक में हिंदी विभाग के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को लेकर भी कई प्रस्ताव रखे गए. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की 1028वीं बैठक शुक्रवार को कुलपति प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में हुई. बैठक में विभिन्न संकायों और विभागों के पाठ्यक्रमों में बदलाव तथा नए शैक्षणिक प्रस्तावों पर चर्चा की गई. इस दौरान फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से प्रस्तावित इंजीनियरिंग के पीएचडी कोर्स वर्क के सिलेबस को स्वीकृति दी गई. इसके तहत शोधार्थियों के लिए कुल 8 क्रेडिट का कोर्स वर्क निर्धारित किया गया है. इसके अलावा हिंदी पत्रकारिता के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और अनुवाद से जुड़े डिप्लोमा कार्यक्रम के नाम में बदलाव के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.

इंजीनियरिंग पीएचडी में तीन प्रमुख हिस्सों में बंटेगा कोर्स वर्क