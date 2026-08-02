DU में स्नातक के 18,555 छात्रों ने चुना अपग्रेड का विकल्प, 4 अगस्त तक जमा करनी होगी फीस
डीयू ने स्नातक दाखिले की अपग्रेड राउंड-1 नए आंकड़े जारी,छात्रों ने बेहतर कॉलेज या पसंदीदा कोर्स की उम्मीद में चॉइस अपग्रेड का विकल्प चुना
Published : August 2, 2026 at 9:49 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने स्नातक (UG) दाखिले की अपग्रेड राउंड-1 के नए आंकड़े जारी किए हैं. आंकड़ों के अनुसार, बड़ी संख्या में छात्रों ने बेहतर कॉलेज या पसंदीदा कोर्स मिलने की उम्मीद में चॉइस अपग्रेड का विकल्प चुना है. वहीं हजारों छात्रों ने अपनी मौजूदा सीट को ही अंतिम मानते हुए उसे फ्रीज कर दिया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने साफ किया है कि जिन छात्रों को फीस जमा करनी है, वह 4 अगस्त 2026, मंगलवार रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन भुगतान कर दें. तय समय के बाद फीस जमा करने का मौका नहीं मिलेगा.
18,555 छात्रों ने चुना अपग्रेड का विकल्प: दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, 18,555 छात्रों ने चॉइस अपग्रेड का विकल्प चुना है. इसका मतलब है कि यह छात्र अपनी मौजूदा सीट सुरक्षित रखते हुए अगले राउंड में अपनी पसंद के बेहतर कॉलेज या कोर्स का इंतजार करेंगे. यदि अगले चरण में उनकी पसंद के अनुसार सीट उपलब्ध होती है, तो उन्हें नई सीट आवंटित कर दी जाएगी. यदि बेहतर विकल्प नहीं मिलता है, तो उनकी पहले से मिली सीट सुरक्षित रहेगी. यह व्यवस्था उन छात्रों के लिए फायदेमंद होती है जो अपने मौजूदा आवंटन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन सीट भी छोड़ना नहीं चाहते.
34,507 छात्रों ने सीट फ्रीज की: विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, 34,507 छात्रों ने अपनी सीट फ्रीज कर दी है. सीट फ्रीज करने का मतलब है कि छात्र अपने मौजूदा कॉलेज और कोर्स से संतुष्ट हैं और अब किसी भी अपग्रेड प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे. ऐसे छात्रों का दाखिला उसी कॉलेज और कोर्स में आगे बढ़ेगा, जहां उन्हें सीट मिली है.
4 अगस्त तक फीस जमा करना अनिवार्य: दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि जिन छात्रों को फीस जमा करनी है, वह 4 अगस्त 2026 की रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन भुगतान जरूर कर दें. यदि कोई छात्र निर्धारित समय तक फीस जमा नहीं करता है, तो उसकी सीट रद्द हो सकती है और वह आगे की प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो सकता है. विश्वविद्यालय ने छात्रों को सलाह दी है कि वह अंतिम समय तक इंतजार न करें, क्योंकि आखिरी समय में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने से तकनीकी दिक्कतें भी आ सकती हैं.
पोर्टल पर नियमित रूप से देखें अपडेट: विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से कहा है कि वह प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े हर अपडेट के लिए नियमित रूप से विश्वविद्यालय के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल पर लॉग इन करते रहें. सीट आवंटन, अपग्रेड, दस्तावेज सत्यापन, फीस भुगतान और आगे के सभी चरणों की जानकारी केवल आधिकारिक पोर्टल पर ही जारी की जाएगी. किसी भी सूचना को नजरअंदाज करने पर छात्र को नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसलिए समय-समय पर पोर्टल देखना जरूरी है.
आगे भी जारी रहेगी प्रवेश प्रक्रिया: अपग्रेड राउंड-1 के बाद भी विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया जारी रहेगी. जिन छात्रों ने अपग्रेड का विकल्प चुना है, उन्हें अगले आवंटन का इंतजार रहेगा. वहीं जिन छात्रों ने सीट फ्रीज कर दी है, उन्हें फीस जमा करने और कॉलेज की आगे की औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी. विश्वविद्यालय समय-समय पर अगले चरणों का कार्यक्रम भी जारी करेगा, इसलिए सभी छात्रों को आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.
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