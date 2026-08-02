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DU में स्नातक के 18,555 छात्रों ने चुना अपग्रेड का विकल्प, 4 अगस्त तक जमा करनी होगी फीस

डीयू ने स्नातक दाखिले की अपग्रेड राउंड-1 नए आंकड़े जारी ( ETV Bharat )