DU का 103वां दीक्षांत समारोह 20 नवंबर को, अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि
दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार विद्यार्थियों को डिग्री पूरी करने वाले वर्ष में ही डिग्री मिलेगी.
Published : October 22, 2026 at 2:10 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) का 103वां दीक्षांत समारोह 20 नवंबर 2026 को होगा. इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जबकि समारोह की अध्यक्षता डीयू के कुलपति प्रो. योगेश सिंह करेंगे. इस बार दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार विद्यार्थियों को उसी वर्ष डिग्री प्रदान की जाएगी, जिस वर्ष उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है. कुलपति ने कहा कि इस फैसले से उन विद्यार्थियों को विशेष सुविधा मिलेगी, जिन्हें आगे की पढ़ाई या नौकरी के लिए समय पर डिग्री की जरूरत होती है.
दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में समारोह की व्यवस्थाओं और तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई. इस दौरान डीयू के कुलसचिव डॉ. विकास गुप्ता, परीक्षा नियंत्रक प्रो. गुरप्रीत सिंह टुटेजा, कल्चर काउंसिल के अध्यक्ष एवं जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) अनूप लाठर और डीन अकादमिक प्रो. के. रत्नाबली सहित विभिन्न समितियों के समन्वयक और अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में दीक्षांत समारोह को व्यवस्थित ढंग से आयोजित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को तैयारियों पर चर्चा की गई.
पहली बार उसी वर्ष मिलेगी डिग्री
कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में यह पहला अवसर होगा, जब विद्यार्थियों को डिग्री पूरी करने वाले वर्ष में ही उनकी डिग्री प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि कई विद्यार्थियों को स्नातक या परास्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद विदेश में उच्च शिक्षा हासिल करने या नौकरी के लिए आवेदन करने के दौरान डिग्री की जरूरत होती है. ऐसे में डिग्री मिलने में देरी होने पर विद्यार्थियों को आगे की प्रक्रिया में परेशानी हो सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को उसी वर्ष डिग्री उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. इससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और रोजगार से जुड़े अवसरों के लिए जरूरी दस्तावेज समय पर मिल सकेंगे.
92 हजार से अधिक विद्यार्थियों को मिलेगी डिग्री
इस वर्ष दीक्षांत समारोह में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी. कुलपति के अनुसार, समारोह में 85,231 स्नातक और 7,235 परास्नातक विद्यार्थियों को डिग्री दी जाएगी. इसके अलावा 400 से अधिक पीएचडी शोधार्थियों को भी डिग्रियां प्रदान की जाएंगी. इस तरह स्नातक और परास्नातक स्तर पर कुल 92,466 विद्यार्थियों को डिग्री मिलेगी. पीएचडी शोधार्थियों को शामिल करने पर यह संख्या और बढ़ जाएगी.
दीक्षांत समारोह में डिग्रियां प्रदान करने के साथ-साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पदक और पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाएगा. विश्वविद्यालय की ओर से 163 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल, एक विद्यार्थी को सिल्वर मेडल और 34 विद्यार्थियों को विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे. इस अवसर पर शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा.
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