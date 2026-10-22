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DU का 103वां दीक्षांत समारोह 20 नवंबर को, अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि

दिल्ली विश्वविद्यालय ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) का 103वां दीक्षांत समारोह 20 नवंबर 2026 को होगा. इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जबकि समारोह की अध्यक्षता डीयू के कुलपति प्रो. योगेश सिंह करेंगे. इस बार दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार विद्यार्थियों को उसी वर्ष डिग्री प्रदान की जाएगी, जिस वर्ष उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है. कुलपति ने कहा कि इस फैसले से उन विद्यार्थियों को विशेष सुविधा मिलेगी, जिन्हें आगे की पढ़ाई या नौकरी के लिए समय पर डिग्री की जरूरत होती है.

दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में समारोह की व्यवस्थाओं और तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई. इस दौरान डीयू के कुलसचिव डॉ. विकास गुप्ता, परीक्षा नियंत्रक प्रो. गुरप्रीत सिंह टुटेजा, कल्चर काउंसिल के अध्यक्ष एवं जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) अनूप लाठर और डीन अकादमिक प्रो. के. रत्नाबली सहित विभिन्न समितियों के समन्वयक और अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में दीक्षांत समारोह को व्यवस्थित ढंग से आयोजित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को तैयारियों पर चर्चा की गई.