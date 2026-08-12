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दिल्ली में 'हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा', केंद्रीय मंत्री बोले- साइकिल फिटनेस और प्रदूषण का समाधान

नई दिल्‍ली: भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने के जश्न के तहत देश भर में भव्य तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं. देश की राजधानी दिल्ली में भी बीते कई दिनों से लगातार आगामी 15 अगस्त के उपलक्ष्‍य में अलग-अलग जगहों, स्कूलों, सरकारी दफ्तरों समेत कई जगहों पर अलग'अलग तरह से तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है. इसी क्रम में दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से इंडिया गेट सर्कल तक भव्य हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया.

5 किलोमीटर की साइकिल तिरंगा यात्रा

केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने हवा मे गुब्बारे छोड़कर साइकिल तिरंगा यात्रा को रवाना किया. मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से इंडिया गेट होते हुए यह साइकिल तिरंगा यात्रा निकाली गई. यह साइकिल तिरंगा यात्रा करीब 5 किलोमीटर की थी. इस साइकिल तिरंगा यात्रा में खास तौर पर छोटे-छोटे बच्चे और युवा शामिल हुए. उनके शरीर पर तिरंगा साइकिल यात्रा की शर्ट और हाथों में तिरंगा था. साइकिल पर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए बच्चों के चेहरों पर मुस्कान थी. वो देशभक्ति के नारे लगा रहे थे.