दिल्ली में 'हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा', केंद्रीय मंत्री बोले- साइकिल फिटनेस और प्रदूषण का समाधान
स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से इंडिया गेट सर्कल तक भव्य हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया.
Published : August 12, 2026 at 10:19 AM IST|
Updated : August 12, 2026 at 11:24 AM IST
नई दिल्ली: भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने के जश्न के तहत देश भर में भव्य तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं. देश की राजधानी दिल्ली में भी बीते कई दिनों से लगातार आगामी 15 अगस्त के उपलक्ष्य में अलग-अलग जगहों, स्कूलों, सरकारी दफ्तरों समेत कई जगहों पर अलग'अलग तरह से तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है. इसी क्रम में दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से इंडिया गेट सर्कल तक भव्य हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया.
5 किलोमीटर की साइकिल तिरंगा यात्रा
केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने हवा मे गुब्बारे छोड़कर साइकिल तिरंगा यात्रा को रवाना किया. मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से इंडिया गेट होते हुए यह साइकिल तिरंगा यात्रा निकाली गई. यह साइकिल तिरंगा यात्रा करीब 5 किलोमीटर की थी. इस साइकिल तिरंगा यात्रा में खास तौर पर छोटे-छोटे बच्चे और युवा शामिल हुए. उनके शरीर पर तिरंगा साइकिल यात्रा की शर्ट और हाथों में तिरंगा था. साइकिल पर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए बच्चों के चेहरों पर मुस्कान थी. वो देशभक्ति के नारे लगा रहे थे.
केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. पूरे देश में तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है. आज ध्यानचंद स्टेडियम से इंडिया गेट सर्कल पर तिरंगा साइकिल यात्रा निकाली गई. उन्होंने इस मौके पर साइकिल चलाने के फायदे गिनाए.
#WATCH | Delhi: Union Sports Minister Mansukh Mandaviya leads the 'Har Ghar Tiranga' rally with MyBharat volunteers of Delhi University. pic.twitter.com/kVRNIEmnvg— ANI (@ANI) August 12, 2026
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने के कई सारे फायदे हैं. साइकिल चलाने से हम लोग स्वस्थ रहते हैं, पर्यावरण भी स्वस्थ रहता है और ईंधन की बचत होती है. साइकिल चलाने से हमारी फिटनेस अच्छी बनी रहती है. हर घर तिरंगा यात्रा में आज काफी संख्या में युवा शामिल हुए. पिछले कई महीनों से हमारे वॉलिंटियर्स तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं.
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