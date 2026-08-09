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स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा घेरे में राजधानी: IGI एयरपोर्ट पर 'सुदर्शन शक्ति-V' मॉक ड्रिल और लाल किले पर बहुस्तरीय सुरक्षा मास्टरप्लान तैयार

स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा घेरे में राजधानी दिल्ली ( ETV Bharat )

इस संयुक्त अभ्यास ने सभी हितधारकों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया और काउंटर-हाईजैकिंग जैसी गंभीर स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता व अंतर-एजेंसी समन्वय को नए सिरे से मापा और मजबूत किया गया.

हवाई जहाजों के अपहरण जैसी आपातकालीन स्थितियों का सामना करने व विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल को परखने के उद्देश्य से आईजीआई एयरपोर्ट पर देर रात फुल-स्केल काउंटर-हाईजैकिंग मॉक एक्सरसाइज ‘सुदर्शन शक्ति-V’ सफलतापूर्वक आयोजित की गई.

नई दिल्ली: 15 अगस्त को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों, दिल्ली पुलिस व राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) ने बड़े पैमाने पर तैयारियां पूरी कर ली हैं. राजधानी में किसी भी संभावित आतंकी खतरे या आपात स्थिति से निपटने के लिए एक ओर जहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर देर रात फुल-स्केल काउंटर-हाईजैकिंग अभ्यास ‘सुदर्शन शक्ति-V’ का आयोजन किया गया, वहीं दूसरी ओर ऐतिहासिक लाल किले को हजारों जवानों व आधुनिक तकनीक के साथ हाई-सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है.

लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस का सुरक्षा मास्टरप्लान: 15,000+ जवान व 1,000+ सीसीटीवी

लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के सुचारू व सुरक्षित आयोजन के लिए दिल्ली पुलिस ने व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की है. उत्तरी जिले के पुलिस उपायुक्त राजा बांठिया के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था दो मुख्य स्तंभों पर आधारित है, जो पुलिस बल व तकनीकी तैनाती है.

15,000 से अधिक जवान तैनात: लाल किले और उसके आसपास के संवेदनशील इलाकों में 15,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए जा रहे हैं.

लाल किले और उसके आसपास के संवेदनशील इलाकों में 15,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए जा रहे हैं. बहु-स्तरीय बल: दिल्ली पुलिस की विभिन्न शाखाओं- स्थानीय पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, स्पेशल ब्रांच, स्पेशल सेल, उत्तरी जिला पुलिस और पीसीआर यूनिट्स को मोर्चे पर लगाया गया है.

दिल्ली पुलिस की विभिन्न शाखाओं- स्थानीय पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, स्पेशल ब्रांच, स्पेशल सेल, उत्तरी जिला पुलिस और पीसीआर यूनिट्स को मोर्चे पर लगाया गया है. केंद्रीय बलों का सहयोग: दिल्ली पुलिस के साथ एनएसजी, अर्धसैनिक बलों और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें भी रणनीतिक बिंदुओं पर तैनात रहेंगी.



दिल्ली पुलिस के साथ एनएसजी, अर्धसैनिक बलों और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें भी रणनीतिक बिंदुओं पर तैनात रहेंगी. त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था: क्षेत्र में क्विक रिस्पांस टीम्स, मोर्चे, मचान और कई सैन्य उपयोग वाले वाहनों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैनात किया गया है.

क्षेत्र में क्विक रिस्पांस टीम्स, मोर्चे, मचान और कई सैन्य उपयोग वाले वाहनों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैनात किया गया है. 1,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे: पूरे लाल किला परिसर और आसपास के मार्गों की निगरानी के लिए 1,000 से अधिक उच्च क्षमता वाले सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं.

पूरे लाल किला परिसर और आसपास के मार्गों की निगरानी के लिए 1,000 से अधिक उच्च क्षमता वाले सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं. फेशियल रिकग्निशन सिस्टम: संदिग्ध गतिविधियों और चेहरों की पहचान के लिए विभिन्न स्थानों पर उन्नत वीडियो एनालिटिक्स व फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है.

संदिग्ध गतिविधियों और चेहरों की पहचान के लिए विभिन्न स्थानों पर उन्नत वीडियो एनालिटिक्स व फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है. 24x7 कंट्रोल रूम: कैमरों की लाइव फीड की लगातार निगरानी के लिए समर्पित कंट्रोल रूम और रिस्पांस टीमें सक्रिय कर दी गई हैं.

दिल्ली पुलिस का विशेष अभ्यास व भीड़ प्रबंधन

समारोह के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में शांति, भीड़ प्रबंधन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा अलग से मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया. इस अभ्यास का मुख्य फोकस त्वरित प्रतिक्रिया समय, आपसी तालमेल व भीड़ नियंत्रण तकनीकों का परीक्षण करना था. सुरक्षा एजेंसियों का स्पष्ट संदेश है कि स्वतंत्रता दिवस के महापर्व के दौरान राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा पूरी तरह चाक-चौबंद है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए हर स्तर पर तैयारी 100% पूरी कर ली गई है.

लोटस टेंपल पर पुलिस की पैनी नजर (ETV Bharat)

लोटस टेंपल पर पैनी नजर

15 अगस्त के मद्देनजर आतंकवादियों के निशाने पर रहने वाले दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. दिल्ली के प्रसिद्ध लोटस टेंपल पर पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए गेट के बाहर दिल्ली पुलिस के जवान आधुनिक हथियारों के साथ तैनात हैं. सुरक्षा को चाक-चौबंद रखने के लिए पुलिसकर्मी मचान पर चढ़कर दूरबीन से हर एक पर्यटक और संदिग्ध गतिविधि पर करीब से नजर रख रहे हैं. सख्त सुरक्षा जांच और लंबी लाइनों के बावजूद बड़ी संख्या में देश-विदेश से पर्यटक लोटस टेंपल का दीदार करने पहुंच रहे हैं.

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