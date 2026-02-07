ETV Bharat / state

दिल्ली की दो बहनों ने अपना परिवार बसाने के बजाय बेसहारा और लापता बच्चों के नाम किया पूरा जीवन, जानें उनकी अद्भुत कहानी

सिम्मी अरोड़ा ने बताया कि शादी के कई प्रस्ताव आए, लेकिन परिवार ने उनकी शादी नहीं की.परिवार से अलग होने के बाद दोनों बहनों ने एक-दूसरे का सहारा बनने और समाज सेवा को ही अपना जीवन मानने का निर्णय लिया. सिम्मी अरोड़ा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ीं. गरीब बच्चों को पढ़ाने लगीं. घर के आसपास के जरूरतमंद बच्चों को वे मुफ्त शिक्षा देती रहीं. बाद में वह एक NGO से जुड़ीं, जहां उन्होंने बच्चों की देखभाल, शिक्षा, स्कूल लाने-ले जाने और उनकी बुनियादी जरूरतों का जिम्मा संभाला. वे बताती हैं कि वे बच्चों को ठीक उसी तरह संभालती थीं, जैसे एक मां अपने बच्चे को तैयार कर स्कूल भेजती है.

नई दिल्ली: अक्सर हम समाज सेवा के किस्से सुनते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सेवा की परिभाषा ही बदल देती हैं. दिल्ली की पहाड़गंज में रहने वाली दो बहनें- अनीता अरोड़ा और उनकी बड़ी बहन सिम्मी अरोड़ा ऐसी ही जीवंत मिसाल हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन परिवार बसाने के बजाय अनाथ, बेसहारा व लापता बच्चों के नाम कर दिया. करीब 30–35 वर्षों से दोनों बहनें समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं. उनका बचपन आसान नहीं था. वे बताती हैं कि घर में बेटों को प्राथमिकता मिलती थी, बेटियों को नहीं. सौतेली मां व उदासीन पारिवारिक माहौल के बीच उन्हें वह अपनापन नहीं मिला, जिसकी हर बच्चे को जरूरत होती है. उन्होंने अपने दो भाई की पढ़ाई व भविष्य के लिए मदद की, यहां तक कि उन्हें जर्मनी भेजा, लेकिन समय आने पर दोनों भाइयों ने भी उनका साथ नहीं दिया. धीरे-धीरे उन्होंने परिवार से अलग रहकर अपनी राह खुद बनाने का फैसला किया.

वहीं, दूसरी ओर अनीता अरोड़ा ने अपना जीवन खास तौर पर स्ट्रीट चिल्ड्रेन व रनअवे बच्चों के लिए समर्पित कर दिया है. पिछले 10 से 12 वर्षों से वे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सक्रिय हैं. वे बताती हैं कि रोज ऐसे बच्चे मिलते हैं जो घर से भागकर आते हैं, रास्ता भटक जाते हैं या मानव तस्करों के जाल में फंसने का खतरा रहता है. कुछ बच्चियां जीबी रोड जैसे इलाकों में बेच दी जाती हैं. कुछ बच्चों को भीख मंगवाने या बर्तन धुलवाने के काम में झोंक दिया जाता है.

अनीता कहती हैं कि मुझे जब भी कॉल आती है सुबह हो या रात मैं तुरंत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाती हूं. उन्होंने GRP, RPF, स्टेशन वेंडर्स तक को अपना नंबर दे रखा है. वे बच्चों की काउंसलिंग करती हैं. उनका पता जानने की कोशिश करती हैं और अगर जानकारी न हो तो सोशल मीडिया, पुलिस व अन्य माध्यमों से परिवार तक पहुंच बनाती हैं. उनके अनुसार अब तक वे लगभग 7–8 हजार बच्चों को उनके घर पहुंचा चुकी हैं.

बच्चों में उत्साह जगाया (ETV Bharat)

दोनों बहनों ने एक और बड़ा कदम उठाया

दोनों बहनों ने एक मानसिक रूप से कमजोर विशेष जरूरत वाली बच्ची को गोद लिया है. जिसके माता-पिता का कोई पता नहीं था. उनका मानना है कि ऐसी बच्चियां समाज में शोषण का आसान निशाना बन सकती हैं. ऐसे में उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया, जिससे उसे सुरक्षा और स्नेह मिल सके. दोनों बहनों ने बताया कि आर्थिक रूप से वे बेहद सादा जीवन जीती हैं. अनीता एक सोशल वर्कर के तौर पर जो वेतन पाती हैं, उसी से उनका घर चलता है. वे साफ कहती हैं कि हमने कभी पैसे कमाने पर ध्यान नहीं दिया, बस यह सोचा कि कितनी सेवा कर सकते हैं.

पहाड़गंज में रहने वाली दो बहनें (ETV Bharat)

बुढ़ापे को लेकर भी अलग नजरिया

बुढ़ापा कैसे गुजरेगा इसपर दोनों वे कहती हैं कि कई लोगों के बच्चे होते हुए भी माता-पिता अकेले पड़ जाते हैं. हमने सब ऊपरवाले पर छोड़ दिया है. जब हमने दूसरों का अच्छा किया है, तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा. स्थानीय लोग भी उनका सम्मान करते हैं. जरूरत पड़ने पर मदद के लिए उन्हीं के पास आते हैं. अनीता व सिम्मी अरोड़ा की कहानी ये साबित करती है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, कर्म से भी बनते हैं. इन बहनों ने हजारों बच्चों के लिए मां का साया बनकर दिखाया है कि सच्ची समाज सेवा त्याग, संवेदना व निरंतर समर्पण से ही संभव है.

